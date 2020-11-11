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15 изящных и тонких цитат Алисы Фрейндлих

15 изящных и тонких цитат Алисы Фрейндлих

Среди актрис есть эффектные, яркие, талантливые, а есть по-настоящему харизматичные, ни на кого не похожие. Они не боятся в своих ролях быть смешными или некрасивыми, и от этого их истинная красота становится только заметнее. Одна из таких актрис — Алиса Бруновна Фрейндлих.

Мы восхищаемся дарованием и мудростью этой потрясающей женщины.

Единственная моя ошибка: три четверти жизни я думала, что все еще впереди.

Мне не интересны люди, которые не отдают душу.

Я не испытываю удовольствия, видя, что люди вместе с прочими свободами обрели свободу от совести.

Одиночество — это когда некому себя отдать.

Чем дольше человек хранит в себе детство, тем дольше сохраняется данное ему от природы дарование.

Всю жизнь мы расписываемся в том, что не знаем себя до конца.

Стресс — лучшая диета.

15 изящных и тонких цитат Алисы Фрейндлих

У одних — работа, у иных — судьба.

Счастье — это любить. Хотя, если любовь не взаимна, это, конечно, трудно назвать счастьем, но внутри себя это все-таки счастье, потому что гораздо благозвучнее, благотворнее, гораздо важнее любить, а не быть любимой. Быть любимой — хорошо, но любить — это все-таки внутри себя какое-то движение, движение твоего существа.

Всю жизнь любила детские книжки и даже сейчас иногда почитываю.

Красота воспитывает людей, это один из самых серьезных способов нравственного воздействия.


Сидеть долго в ожидании — как-то непристойно. Это расточительно и несправедливо по отношению к своей судьбе.

Влечение ума рождает уважение, влечение души рождает дружбу, влечение тела рождает желание. Все это вместе и есть любовь. Если хотя бы один компонент отсутствует, вы получите все что угодно, только не любовь.

«Ехать» только на том, что дал Бог, — это значит очень скоро «свалиться с коня».

Пока ты молода, то хочешь получать и учиться. Когда ты зрелая и уже многому научилась, тебе хочется этим делиться, отдавать энергию. А потом, когда ты уже старенькая, нужен рядом такой же «горшочник», чтобы вместе выращивать герань.

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