15 изящных и тонких цитат Алисы Фрейндлих
Среди актрис есть эффектные, яркие, талантливые, а есть по-настоящему харизматичные, ни на кого не похожие. Они не боятся в своих ролях быть смешными или некрасивыми, и от этого их истинная красота становится только заметнее. Одна из таких актрис — Алиса Бруновна Фрейндлих.
Мы восхищаемся дарованием и мудростью этой потрясающей женщины.
Единственная моя ошибка: три четверти жизни я думала, что все еще впереди.
Мне не интересны люди, которые не отдают душу.
Я не испытываю удовольствия, видя, что люди вместе с прочими свободами обрели свободу от совести.
Одиночество — это когда некому себя отдать.
Чем дольше человек хранит в себе детство, тем дольше сохраняется данное ему от природы дарование.
Всю жизнь мы расписываемся в том, что не знаем себя до конца.
Стресс — лучшая диета.
У одних — работа, у иных — судьба.
Счастье — это любить. Хотя, если любовь не взаимна, это, конечно, трудно назвать счастьем, но внутри себя это все-таки счастье, потому что гораздо благозвучнее, благотворнее, гораздо важнее любить, а не быть любимой. Быть любимой — хорошо, но любить — это все-таки внутри себя какое-то движение, движение твоего существа.
Всю жизнь любила детские книжки и даже сейчас иногда почитываю.
Красота воспитывает людей, это один из самых серьезных способов нравственного воздействия.
Сидеть долго в ожидании — как-то непристойно. Это расточительно и несправедливо по отношению к своей судьбе.
Влечение ума рождает уважение, влечение души рождает дружбу, влечение тела рождает желание. Все это вместе и есть любовь. Если хотя бы один компонент отсутствует, вы получите все что угодно, только не любовь.
«Ехать» только на том, что дал Бог, — это значит очень скоро «свалиться с коня».
Пока ты молода, то хочешь получать и учиться. Когда ты зрелая и уже многому научилась, тебе хочется этим делиться, отдавать энергию. А потом, когда ты уже старенькая, нужен рядом такой же «горшочник», чтобы вместе выращивать герань.
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