Разница не только в цвете: какие отличия скрыты в изолентах

Каждый опытный хозяин и мастер знает о том, что самая правильная изолента – эта синяя. Без нее не будет надежной изоляция, не будет крепким соединение. Сила даже не в правде, сила – в синей изоленте! Впрочем, если отставить шутки в сторону, то следует сразу же отметить: не вся изолента на рынке одинаковая, несмотря на внешнее сходство. Итак, попробуем разобраться в данном вопросе.
Изолента бывает очень разная. ¦Фото: ya.ru.
Всю изоленту можно делить по двум основным критериям. Первый, совершенно очевидный – это производитель. На него, кстати, мало кто обращает внимание, а зря. Второй, менее очевидный – это материал из которого создана изоляционная лента. Если с компаниями-производителями и так все более-менее понятно: кто-то делает лучше, кто-то делает хуже, то вот о том, что для создания ленты используют разное сырье большинство людей даже не догадывается. Сегодня изолента может быть из ХБ или ПВХ. Поговорим о каждой из них.
Изолента ХБ
Изолента - очень полезна в хозяйстве. |Фото: maxcom.by.
Хлопчатобумажная изоляционная лента хорошо известна отечественным мастерам еще со времен Советского Союза. Впрочем, не нужно думать, что делали и делают такую только у нас. Данный материал хорошо известен по всему миру. Главное достоинство ХБ ленты – высокая износоустойчивость. Она прекрасно переносит перепады температуры, высокую и низкую температуры, в том числе мороз. Ее очень сложно порвать или протереть. Однако, есть у ХБ ленты и недостатки. Главный заключается в том, что она чаще всего не выдерживает напряжение больше 1 кВ. Кроме того, у такой ленты очень плохая влагостойкость.
Пользоваться ХБ изолентой стоит главным образом при выполнении каких-либо работ внутри закрытого помещения. Ее можно смело применять в доме или квартире, но только не в тех местах, где может появиться сырость.
Изолента ПВХ
Дело не только в цветах. |Фото: kaminivtomske.ru.
Поливинилхлоридовая изоляционная лента появилась позже, чем ее хлопчатобумажная родственница. По сути является полной противоположностью ХБ ленты. Данный материал обладает исключительной устойчивостью к влаге и сырости, а также выдерживает рабочее напряжение до 5 кВ. Все это делает ее почти идеальным изолирующим материалом. Однако, есть и недостатки. Первый – это плохая устойчивость к повышенной температуре. Уже при нагреве в 80 градусов по Цельсию ПВХ лента начинает плавиться. При низких температурах она также быстро портится, крошится. Все это делает ее неприемлемой для работы на улице.
Пользоваться ПВХ изолентой можно в большинстве случаев, если отсутствует угроза экстремальных воздействий. В последнем случае придется дополнять скрутку слоем из ХБ изоленты или обеспечивать изоляцию каким-нибудь другими, дополнительными способами.
Только синяя - только хардкор. |Фото: drive2.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии