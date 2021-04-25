Где в русском доме находился бабий угол, что там происходило и Почему мужчинам вход туда был запреще

Лучшие повара – мужчины, но только не в старой Руси или почему стыдно было подходить к печи

На Руси выпеканием хлеба и готовкой в печи занимались женщины. /Фото: i.pinimg.com

Печная нечисть, наказывающая мужчин-нарушителей

Домовиха (жена Домового) охраняла женское царство и помогала хорошим хозяйкам. /Фото: chert-poberi.ru

Бабий кут и мужской угол как символ двоеверия

Бабий кут — женское царство. /Фото: ds01.infourok.ru

Рожать – не мужское дело: печь и роженицы

Существовавший обычай припекания младенцев нашел свое отражение в сказках про Бабу-Ягу. /Фото: express-k.kz