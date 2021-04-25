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Где в русском доме находился бабий угол, что там происходило и Почему мужчинам вход туда был запреще


Где в русском доме находился бабий угол, что там происходило и Почему мужчинам вход туда был запреще

Представить старинную русскую избу без печи просто невозможно. Но не многие знают, что за каждой печкой располагался так называемый бабий угол. Это было место исключительно женское, куда мужчины входить не имели права. А за нарушение этого правила могли быть очень серьёзные последствия. Читайте, почему на Руси не было поваров мужчин, как печная нечисть могла наказать мужика и что такое бабий кут.

Лучшие повара – мужчины, но только не в старой Руси или почему стыдно было подходить к печи


На Руси выпеканием хлеба и готовкой в печи занимались женщины. /Фото: i.pinimg.com

На Руси выпеканием хлеба и готовкой в печи занимались женщины. /Фото: i.pinimg.com

 

На Руси мужская и женская работа чётко разделялись. Невозможно было представить себе женщину, которая занималась столярными работами. Мужчина же свою очередь никогда не готовил еду. Сегодня, когда лучшими поварами мира по праву признаны мужчины, это выглядит достаточно странно, но тем не менее выпекали хлеб и готовили в печи для всей семьи только женщины. Если обратиться к «Домострою», то в нём можно найти инструкции по просеиванию муки, замесу теста, приготовлению различных блюд.

Прекрасно, что есть, откуда черпать знания. Однако всё это было предназначено исключительно для женщин, но не для мужчин. Считалось, что представителям мужского пола такими делами заниматься не следует, это стыдно.
Они подходили к печи в редких случаях, например во время обрядов. При этом не готовили пищу, а лишь имитировали процесс. Например, существовал свадебный обряд «Каравайник», во время которого молодой холостяк должен был поставить в печь свадебный каравай. Это было гарантией, что в будущем молодая пара будет иметь много детей и все они будут здоровы.

Печная нечисть, наказывающая мужчин-нарушителей


Домовиха (жена Домового) охраняла женское царство и помогала хорошим хозяйкам. /Фото: chert-poberi.ru

Домовиха (жена Домового) охраняла женское царство и помогала хорошим хозяйкам. /Фото: chert-poberi.ru

 

Мужчины не любили подходить печи не только потому, что это считалось стыдным. Была еще одна причина —печь была символом своеобразного моста между миром мёртвых и живых, а также по народным преданиям в ней могла прятаться различная нечисть. Например, через печную трубу на улицу вылетала прогуляться и похулиганить ведьма. Таким же образом покидала дом душа умершего. И наоборот, снаружи через эту же трубу в избу мог пролезть чёрт или даже проникнуть тяжелая болезнь. Разве кто-то мог мечтать о такой ситуации? Чтобы упросить нечистую силу покинуть дом, с ней разговаривали через трубу. Говорили, что в печи может поселиться Печая или Домовиха. Её задача состояла в охране границ мира женщин и наказание мужчин, которые имели неосторожность нарушить запрет и приблизиться к печке.

Женщины же могли подружиться с Домовихой. Иногда её представляли как небольшую полную старушку, которая помогала в домашней работе, но исключительно хорошим, рачительным хозяйкам. Она могла и убрать, и детей покачать, и приготовить что-то. Но неряхи не могли рассчитывать на ее благосклонность. Наоборот, им она могла отомстить за разгильдяйство, например, испортить стряпню.

Бабий кут и мужской угол как символ двоеверия


Бабий кут — женское царство. /Фото: ds01.infourok.ru

Бабий кут — женское царство. /Фото: ds01.infourok.ru

 

В планировке русской избы можно наблюдать своеобразное двоеверие. Если провести аналогию с праздниками, то люди часто празднуют христианскую Пасху и при этом с удовольствием поедают блины во время гуляний на Масленицу, а это языческий праздник. В избах существовал (и существует) так называемый красный угол. Это самое почетное место в доме, где размещается глава семьи, мужчина. Красный угол носит ещё название большого, старшего, переднего. Именно в нём развешивали иконы, и называли также божьим или святым. Антиподом мужскому углу был бабий кут, который также называли печным углом, середой, теплюшкой, шомышой. Он располагался между устьем печи и противоположной стеной, где женщины работали.

В бабьем куте стояла лавка с посудой, надблюдники (полка для блюд, тарелок, чашек, ложек, ножей, вилок), ручные жернова. Печь же была границей между мужскими и женскими углами. Одновременно она как бы разделяла православный и языческий мир. Мужчины старались не приближаться к печке, ведь она была символом языческой нечистоты, женского мира. Народное сознание воспринимало углы в своеобразном конфликте, то есть как противопоставление светлого и темного, грязного и чистого, святого и порочного.

Мужской угол находился справа от входа. Его можно было узнать по широкой лавке, которая с обеих сторон ограждалась досками. Они имели форму конской головы, отсюда пошло название "коник". Под лавками хранились инструменты, которые мужчины использовали при ремонте и иных сугубо мужских работах. В своем углу мужчины занимались починкой обуви и утвари, мастерили корзины и прочие изделия из лозы. На лавку в мужском углу разрешалось садиться гостям, которые заглянули ненадолго. Здесь же мужчины отдыхали и спали.

Рожать – не мужское дело: печь и роженицы


Существовавший обычай припекания младенцев нашел свое отражение в сказках про Бабу-Ягу. /Фото: express-k.kz

Существовавший обычай припекания младенцев нашел свое отражение в сказках про Бабу-Ягу. /Фото: express-k.kz

 

Женщина и печь на Руси были тесно связаны. Что касается фольклора, то там они становились единым целым. Существовали и особые «печные» ритуалы, например, припекание младенцев. Он заключался в том, что при рождении слабого малыша клали в тёплую печь, чтобы спасти от смерти. В сказках, где фигурирует Баба-Яга (женщина!) можно прочесть о том, как она сажает непрошеных гостей в печку. В некоторых регионах женская одежда и части тела имели одинаковые названия с некоторыми деталями печи. Например, в Рязани печь называли грудка, а в Карелии такое название носила лежанка, установленная около печки.

Понятно, что это своеобразное отождествление кормления, выкармливание. Женщина кормит младенца, печь кормит людей. В бабьем углу часто проходили роды. Различные обряды, проводимые над новорождёнными и роженицами, тоже предполагали использование печи. Выпечка хлеба символизировала зачатие и дальнейшее рождение. Как и женщина, печь вынашивала и рожала хлеб. Когда в ней пекли каравай, садится на печку было строго-настрого запрещено. Как при родах муж не имел права находиться рядом с женой, так по аналогии во время выпечки хлеба подходить к печи представителям сильного пола запрещалось.

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Где в русском доме находился бабий угол, что там происходило и Почему мужчинам вход туда был запреще

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