Как сделать лучшее кустарное средство для борьбы с ржавчиной

Ржавчина – это одно из тех явлений, с которым не захочет лишний раз сталкиваться ни один хозяин. Тем не менее, иметь дело с коррозией металла приходится куда чаще, чем можно было бы надеяться. Конечно же, для борьбы с ней существует множество специальных средств и методик. Однако все они неизбежно требуют расхода дополнительных средств. С другой стороны, можно прибегнуть к помощи «народных» советов. Об одном таком, очень эффективном, сегодня и пойдет речь.
Перекись и лимонная кислота - основа. |Фото: drive2.ru.
Время не щадит инструменты, а потому даже на самых надежных и проверенных вещах рано или поздно появляется ненавистная ржавчина. Самый очевидный способ очистки – механический. Однако, он требует больших затрат сил и времени. Куда лучше прибегнуть к «химическому» методу. Для этого можно использовать специальные магазинные средства, а можно приготовить кустарный состав из вещей, которые с большой вероятностью уже есть у каждого в доме.
Смешиваем ингредиенты. |Фото: youtube.com.
Для приготовления чудо-состава потребуется бутылка (пузырек) перекиси водорода, лимонная кислота, а также обычная поваренная соль. Раствор готовится на базе перекиси. В нее добавляем сначала 40 грамм лимонной кислоты, а затем еще 2-3 чайные ложки соли. Все ингредиенты необходимо хорошенько перемешать. Важно отметить, что раствор можно использовать всего раз, причем делать это нужно непосредственно после готовки (состав постепенно теряет свои свойства).
Простое, но действенное средство. |Фото: building-plot.ru.
Ржавые предметы опускаются прямо в приготовленное средство и оставляются в нем примерно на 1-1.5 часа. Если замочить ржавые вещи надолго возможности нет, необходимо пропитать раствором чистую тряпку и хорошенько протереть ей проблемные инструменты или детали, а затем укутать их примерно на час в эту самую пропитанную тряпку.
После проведения процедур с раствором, вещи, побывавшие в составе от ржавчины, необходимо хорошенько протереть и высушить.
Точно поможет. ¦Фото: sense-life.com.
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