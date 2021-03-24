Существует шесть типов любовников

Любовь – сложная и мощная сила, проявляющаяся во всех аспектах нашего бытия. Когда мы влюблены в кого-то, мы чувствуем в его присутствии эмоциональный подъём.
Однако в нашем сознании имеется набор установок, базирующихся на предыдущем опыте, на основании которых мы представляем себе, чего мы ждём от отношений с этим человеком. К примеру, если вы верите в любовь с первого взгляда, то вероятнее всего, вам доведётся её испытать.
Люди вкладывают в слово «люблю» различные оттенки. Вы можете сказать, что любите своего супруга, или семью, работу, друга детства, или даже свою машину. Мы используем одно и то же слово для выражения разнообразных проявлений любви.
Основываясь на рассуждениях древних греков, отличавших несколько типов любви, социолог Джон Алан Ли разделил любовные чувства на шесть основных типов. Однако не стоит забывать, что предрасположенность к одному из стилей не привязывает нас к нему раз и навсегда, и мы также можем испытывать чувства, свойственные другим типам. К тому же со временем, под воздействием опыта и общения с партнёром наш стиль непременно будет меняться.
Эрос
Это романтическая, «сказочная» любовь. Для этого стиля очень важна внешняя привлекательность партнёра. Эрос накатывает, как волна, влюблённый теряет голову и ощущает немедленную потребность углубить отношения эмоционально и физически.
Поскольку таким людям нравится ощущение влюблённости, они склонны к серийной моногамии, оставаясь в отношениях до тех пор, пока те кажутся свежими и притягательными, затем двигаясь дальше, чтобы испытать подъём чувств с кем-то ещё.
Сторге
Этот тип людей стремится к стабильности и верности в своих отношениях. Они ценят партнёрство, доверие и психологическую близость. Их любовь может порой незаметно вырасти из дружеских отношений и продлиться долгие годы.
Людус
Люди, склонные к этому стилю, видят любовь как игру, в которой необходимо выиграть. И нередко это игра для нескольких игроков! Подобные личности умело используют в своих целях притворство и манипуляцию. Они не ощущают обязательств и эмоционально дистанцируются от партнёра.
Поскольку эти люди склонны к быстрому прекращению отношений, они придают большее значение внешним данным своего спутника, чем остальные типы. К стилю людус относится и так называемое пикаперство.
Прагма
Данным типом владеет практичность. Это не означает, что прагматики не испытывают эмоций, однако для них важнее всего, чтобы потенциальный спутник подходил под определённые рамки. Эти рамки могут быть социальными или финансовыми. Прежде, чем прагматик вступит в отношения, он оценит будущего партнёра с различных точек зрения: насколько благосклонно тот будет принят в его семье, как хорошо у него с деньгами, насколько он стрессоустойчив и т.д.
Мания
Одержимый любовный стиль. Эти люди склонны к эмоциональной зависимости и нуждаются в постоянном подкреплении отношений. Они то взлетают на вершины счастья, то низвергаются в пучины горя, в зависимости от того, насколько партнёр удовлетворяет их потребности. Поскольку для мании характерно чувство собственничества, в подобных отношениях ревность может стать реальной проблемой.
Агапэ
Это самоотверженная любовь, не ставящая условий. Такой человек любит вас просто за то, что вы есть. Он будет заботиться о своём возлюбленном и концентрироваться на его нуждах, однако будет признателен за ответные появления доброты и заботы. Этим людям свойственны самые высокие уровни удовлетворённости отношениями, возможно в силу их всеобъемлющего приятия.
Правда о любви
Любовь, которую мы чувствуем к своему партнёру, со временем меняется. В самом начале отношений мы предвкушаем каждую встречу и ощущаем возбуждение при виде любимого. Именно это опьяняющее чувство, свойственное романтической любви, мы обычно ассоциируем с влюблённостью. Однако по прошествии некоторого времени – месяцев, или даже лет – интенсивные эмоции постепенно сглаживаются. По мере того, как пара узнаёт друг друга всё ближе, страсть сменяется более глубоким единением. Начинается стадия товарищеской любви, которая может длиться всю жизнь (а может и дальше, кто знает).
К сожалению, не все осознают, что эволюция от романтической любви к дружеской – естественная и здоровая трансформация. Поскольку пылкое чувство восхищения постепенно угасает, некоторые полагают, что любовь прошла, хотя на самом деле именно в любви-дружбе может крыться невероятно глубинное ощущение близости. Остаётся лишь пожалеть, что не каждый даёт ей шанс проявиться.
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