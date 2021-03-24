Существует шесть типов любовников

Любовь – сложная и мощная сила, проявляющаяся во всех аспектах нашего бытия. Когда мы влюблены в кого-то, мы чувствуем в его присутствии эмоциональный подъём.







Однако в нашем сознании имеется набор установок, базирующихся на предыдущем опыте, на основании которых мы представляем себе, чего мы ждём от отношений с этим человеком. К примеру, если вы верите в любовь с первого взгляда, то вероятнее всего, вам доведётся её испытать.



Люди вкладывают в слово «люблю» различные оттенки. Вы можете сказать, что любите своего супруга, или семью, работу, друга детства, или даже свою машину. Мы используем одно и то же слово для выражения разнообразных проявлений любви.



Основываясь на рассуждениях древних греков, отличавших несколько типов любви, социолог Джон Алан Ли разделил любовные чувства на шесть основных типов. Однако не стоит забывать, что предрасположенность к одному из стилей не привязывает нас к нему раз и навсегда, и мы также можем испытывать чувства, свойственные другим типам. К тому же со временем, под воздействием опыта и общения с партнёром наш стиль непременно будет меняться.



Эрос

Сторге

Людус

Прагма

Мания

Агапэ

Правда о любви