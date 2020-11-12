Как правильно стирать одеяла из разных наполнителей: особенности и полезные рекомендации

Нужно регулярно стирать одеяло, ведь его чистота обманчива

Особенности

К разным видам одеял нужен отдельный подход / Фото: postirke.ru

1. Шерстяные одеяла

При неправильном уходе шерстяные изделия могут сесть и деформироваться / Фото: домашний-текстиль.com

Выбирайте деликатный режим при температуре не выше 30 градусов / Фото: hockey-samara.ru

После стирки разложите одеяло на горизонтальной поверхности для высыхания / Фото: berkem.ru

2. Синтепоновые одеяла

Стирайте одеяло раз в 3 месяца в машинке или руками / Фото: moiposteli.ru

Жидкий гель лучше вымывается из волокон, чем порошок / Фото: homestoreplus.co.uk

Сбившийся в комочки синтепон легко расправить руками / Фото: severdv.ru

3. Пуховые одеяла

Используйте для стирки специальные средства для пуховиков / Фото: puhison.ru

Пуховые одеяла довольно просты в уходе / Фото: tovarpost.com

Замачивание - эффективный способ деликатного удаления пятен / Фото: severdv.ru

4. Ватные одеяла

Мочить ватное одеяло крайне нежелательно / Фото: vsetkani.com

Сперва необходимо выбить пыль из одеяла / Фото: mirnadivane.ru

Если пушинки скомкуются, аккуратно их распрямите / Фото: ae01.alicdn.com

Маленькие детские одеяла можно постирать в машинке / Фото: static-eu.insales.ru

5. Шелковые одеяла

Шелковые изделия лучше всего стирать в химчистке / Фото: dekoriko.ru

Можно рискнуть постирать одеяло в машинке, но будьте осторожны / Фото: beautykaramel.ru

6. Бамбуковые одеяла

У бамбуковых и синтепоновых изделий одинаковый принцип стирки / Фото: hozjajkainfo.ru

Хозяйственное мыло поможет аккуратно удалить загрязнения / Фото: a.allegroimg.com

Отдыхать в чистой постели - одно удовольствие / Фото: hoff.ru