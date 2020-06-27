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Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые

Фильмы могут разочаровать по разным причинам. Мы не упускаем самые разочаровывающие фильмы в истории. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые

Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 1. Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа. Сиквел Стивена Спилберга, долгожданный как первый фильм про Индиану Джонса за почти 20 лет, сделал два больших оплошности — он принес Шайа Лабафа и сделал инопланетян частью сюжета. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 2. Хоббит: нежданное путешествие. Хоббиту требуется слишком много времени, чтобы начать сюжет (не нужно смотреть, как гномы моют посуду Бильбо), и король гоблинов выглядит как ошибка Звездных войн. Гномы получают слишком много времени на экране, в целом. И Гэндальф получает слишком мало. Волшебство серии «Властелин колец» Питера Джексона просто невозможно было повторить, когда он снял «Хоббита» десятилетие спустя. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 3. Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза. Вероятно, самый раскрученный фильм, когда-либо снятый, мир остановился перед Скрытой угрозой в 1999 году. Это было настоящее кинематографическое событие — возвращение Звездных войн, наконец-то. А потом … Фильм был ужасен. Мы должны были принять это. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые

4. Перл-Харбор. Перл-Харбор рассказывает историю двух реальных лейтенантов армии (Бен Аффлек, Джош Хартнетт), но только их имена происходят из реальности.

Их действия и личная жизнь — это вещи из мыльных опер, переписанные для большого бюджетного зрелища. Использование фона одного из самых опасных дней в американской истории, чтобы рассказать такую ​​легкомысленную историю, в лучшем случае сомнительно. Поклонники, ожидающие спасения рядового Райана, были сильно разочарованы. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 5. Фантастическая четверка. Режиссер Джош Транк дезавуировал этот фильм, заявив, что студия разрушила его фильм. Мы на это надеемся, потому что то, что создал Транк, — это нечто ужасное. Несмотря на звездный состав, фильм невозможно смотреть. Это сурово и тоскливо, больше похоже на фильм DC Universe, чем на Marvel. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 6. Знаки. Конец показывает, что инопланетные могут быть убиты водой. Таким образом, возникает вопрос: почему эти галактические путешественники вторглись на планету, покрытую водой на 71%? Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 7. Возвращение Супермена. Возвращение Супермена было грандиозным событием в 2006 году. Никто не надевал красный плащ в фильмах со времен Кристофера Рива, но фильм оказался длинный и скучный. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 8. Зеленый Фонарь. Фильму изначально был выделен бюджет в 200 миллионов долларов, когда съемки начались в 2009 году, но с добавлением спецэффектов, повторными съемками и масштабной маркетинговой кампанией, окончательная стоимость превысила 300 миллионов долларов. Результатом стала чистая потеря девяти цифр, что сделало его не таким уж зеленым фонарем. Поклонники были в таком же замешательстве. Они годами ждали, чтобы увидеть героя DC Comics на большом экране, и они получили глупую историю с непоследовательным тоном. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые

9. Водный мир. С течением времени статус Водного мира в 90-х годах был не только колоссальным провалом с огромным бюджетом, но и объективно ужасным фильмом. В конечном итоге фильм стал прибыльным благодаря прокату и продаже VHS и DVD, и многие поклонники постапокалиптического жанра ценят его все больше и больше. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 10. Кинг-Конг. Кинг-конг 1976 года с огромным ажиотажем был на обложке журнала Time, и на плакате было объявлено: «Самое захватывающее оригинальное событие в истории кино» Да правильно. Обезьяна была только на экране в течение примерно 20 минут. Но это действительно представило Джессику Лэнг миру. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 11. Спиди-гонщик. Warner Bros. была готова предоставить братьям и сестрам Вачовски все, что они хотели, еще в 2007-2008 годах. Режиссерская команда хотела 200 миллионов долларов на адаптацию аниме-мультфильма для большого экрана. Спиди-гонщику не удалось даже приблизиться к прибыли, заработав чуть менее 95 миллионов долларов. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 12. Крёстный отец 3. Крёстный отец 3 был главным образом разочарованием для критиков, которые уважают первые два фильма Крестного отца как кинематографическую классику. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 13. Темная башня. Адаптация серии эпических книг Стивена Кинга 2017 года «Темная башня» слишком сильно сжала историю и никак не соответствовала ожиданиям. Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые 14. Вокруг света за 80 дней. В 2004 году Джеки Чан была достаточно крупной международной кинозвездой, чтобы гарантировать бюджет в 140 миллионов долларов на адаптацию фильма Вокруг света за 80 дней на большом экране . К сожалению, оказалось, что у Жюля Верна не было достаточно выносливости. Вековой приключенческий роман автора не подходил для киноманов, и фильм не смог вернуть даже половину стоимости производства.

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