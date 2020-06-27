Самые разочаровывающие фильмы, когда-либо снятые

Фильмы могут разочаровать по разным причинам. Мы не упускаем самые разочаровывающие фильмы в истории.



1. Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа. Сиквел Стивена Спилберга, долгожданный как первый фильм про Индиану Джонса за почти 20 лет, сделал два больших оплошности — он принес Шайа Лабафа и сделал инопланетян частью сюжета. 2. Хоббит: нежданное путешествие. Хоббиту требуется слишком много времени, чтобы начать сюжет (не нужно смотреть, как гномы моют посуду Бильбо), и король гоблинов выглядит как ошибка Звездных войн. Гномы получают слишком много времени на экране, в целом. И Гэндальф получает слишком мало. Волшебство серии «Властелин колец» Питера Джексона просто невозможно было повторить, когда он снял «Хоббита» десятилетие спустя. 3. Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза. Вероятно, самый раскрученный фильм, когда-либо снятый, мир остановился перед Скрытой угрозой в 1999 году. Это было настоящее кинематографическое событие — возвращение Звездных войн, наконец-то. А потом … Фильм был ужасен. Мы должны были принять это.



4. Перл-Харбор. Перл-Харбор рассказывает историю двух реальных лейтенантов армии (Бен Аффлек, Джош Хартнетт), но только их имена происходят из реальности.

Их действия и личная жизнь — это вещи из мыльных опер, переписанные для большого бюджетного зрелища. Использование фона одного из самых опасных дней в американской истории, чтобы рассказать такую ​​легкомысленную историю, в лучшем случае сомнительно. Поклонники, ожидающие спасения рядового Райана, были сильно разочарованы. 5. Фантастическая четверка. Режиссер Джош Транк дезавуировал этот фильм, заявив, что студия разрушила его фильм. Мы на это надеемся, потому что то, что создал Транк, — это нечто ужасное. Несмотря на звездный состав , фильм невозможно смотреть. Это сурово и тоскливо, больше похоже на фильм DC Universe, чем на Marvel. 6. Знаки. Конец показывает, что инопланетные могут быть убиты водой. Таким образом, возникает вопрос: почему эти галактические путешественники вторглись на планету , покрытую водой на 71%?7. Возвращение Супермена. Возвращение Супермена было грандиозным событием в 2006 году. Никто не надевал красный плащ в фильмах со времен Кристофера Рива, но фильм оказался длинный и скучный.8. Зеленый Фонарь. Фильму изначально был выделен бюджет в 200 миллионов долларов, когда съемки начались в 2009 году, но с добавлением спецэффектов, повторными съемками и масштабной маркетинговой кампанией, окончательная стоимость превысила 300 миллионов долларов. Результатом стала чистая потеря девяти цифр, что сделало его не таким уж зеленым фонарем. Поклонники были в таком же замешательстве. Они годами ждали, чтобы увидеть героя DC Comics на большом экране, и они получили глупую историю с непоследовательным тоном. 9. Водный мир. С течением времени статус Водного мира в 90-х годах был не только колоссальным провалом с огромным бюджетом, но и объективно ужасным фильмом. В конечном итоге фильм стал прибыльным благодаря прокату и продаже VHS и DVD , и многие поклонники постапокалиптического жанра ценят его все больше и больше.10. Кинг-Конг. Кинг-конг 1976 года с огромным ажиотажем был на обложке журнала Time, и на плакате было объявлено: «Самое захватывающее оригинальное событие в истории кино» Да правильно. Обезьяна была только на экране в течение примерно 20 минут. Но это действительно представило Джессику Лэнг миру. 11. Спиди-гонщик. Warner Bros. была готова предоставить братьям и сестрам Вачовски все, что они хотели, еще в 2007-2008 годах. Режиссерская команда хотела 200 миллионов долларов на адаптацию аниме-мультфильма для большого экрана. Спиди-гонщику не удалось даже приблизиться к прибыли, заработав чуть менее 95 миллионов долларов. 12. Крёстный отец 3. Крёстный отец 3 был главным образом разочарованием для критиков, которые уважают первые два фильма Крестного отца как кинематографическую классику. 13. Темная башня. Адаптация серии эпических книг Стивена Кинга 2017 года «Темная башня» слишком сильно сжала историю и никак не соответствовала ожиданиям. 14. Вокруг света за 80 дней. В 2004 году Джеки Чан была достаточно крупной международной кинозвездой, чтобы гарантировать бюджет в 140 миллионов долларов на адаптацию фильма Вокруг света за 80 дней на большом экране . К сожалению, оказалось, что у Жюля Верна не было достаточно выносливости. Вековой приключенческий роман автора не подходил для киноманов , и фильм не смог вернуть даже половину стоимости производства.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: