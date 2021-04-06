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Простое средство убрать разводы и вернуть блеск поверхностям из «нержавейки»


Простое средство убрать разводы и вернуть блеск поверхностям из «нержавейки»

Поверхности из нержавейки с течением времени пачкаются и покрываются раздражающими разводами. Справиться с описанной проблемой можно при помощи специальных средств. Проблема заключается лишь в том, что приобретение таковых обязательно влетит в копеечку. Учитывая данную тонкость, можно пойти другим путем и задействовать «народные» советы.

Детское масло. | Фото: novate.ru.

Детское масло. | Фото: novate.ru.

 

Для того, чтобы почистить до идеального блеска поверхности из «нержавейки» следует приготовить несколько вещей. Во-первых, понадобится ткань из микрофибры, средство для мытья посуды и теплая вода. Во-вторых, понадобится любое детское масло. Самый простой пример подобного состава – «Johnson’s Baby». Когда все материалы подготовлены, можно браться непосредственно за очистку поверхностей.
Почистит до блеска. /Фото: stroy-podskazka.ru.

Почистит до блеска. /Фото: stroy-podskazka.ru.

 

Первым делом берем воду и моющее средство. Последнее наливаем в чайную ложку и выливаем в емкость объемом 1 литр, куда предварительно переливаем воду. Далее вооружаемся салфеткой из микрофибры, окунаем ее в приготовленный раствор, хорошенько выжимаем. Влажной тряпочкой медленно и основательно нужно пройтись по всей поверхности, нуждающейся в очистке.
Сначала просто нужно помыть. /Фото: ratatum.com.

Сначала просто нужно помыть. /Фото: ratatum.
com.

 

Второй шаг заключается в том, что необходимо прополоскать поверхность из нержавеющей стали горячей водой и еще раз протереть уже сухой тряпкой. Когда это будет сделано, можно переходить к следующему шагу, а именно осуществить протирание минеральным маслом. Добавляем «Johnson’s Baby» на салфетку и трем до тех самых пор, пока не обработаем всю поверхность.
Дешево и сердито. /Фото: mainavi.ru.

Дешево и сердито. /Фото: mainavi.ru.

 

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Простое средство убрать разводы и вернуть блеск поверхностям из «нержавейки»

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Простое средство убрать разводы и вернуть блеск поверхностям из «нержавейки»Подписаться на мой Instagram
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