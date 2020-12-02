5 звездных отцов, которые в одиночку воспитывают своих детей

Мы как-то привыкли, что в нашем российском обществе воспитанием детей занимаются мамы. Они кормят их с пеленок, учат правилам поведения в обществе, прививают полезные привычки. Ну, а на папу возложена миссия по добыванию «мамонтов». Однако иногда жизнь может преподнести неожиданные сюрпризы. В наших сегодняшних историях папы не только несут функцию по зарабатыванию денег, но и в одиночку занимаются воспитанием своих чад. И, наперекор известной песенке, папа может быть кем угодно, но и мамой может быть. Представляем самых звездных отцов, которые не побоялись ответственности и смогли своим детям заменить мать.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров с детьми
Мода на отцовство без родной матери пошла после совершенствования и расцвета ЭКО-технологий. Нет, конечно же, у малышей есть мать, но она суррогатная. Зато новоиспеченный папаша избавлен от споров, как же все-таки стоит воспитывать детей, в какую из школ отдавать малыша и где ему стоит проводить каникулы. Да и женские претензии типа «ну, я же его тебе родила» тоже исключаются. Поэтому особо щепетильные в финансовом плане папаши стремятся обзавестись потомством именно таким способом.
Отличный пример - это дети Филиппа Киркорова. Его дочь Алла-Виктория родилась в одной из клиник Америки. Об этом поп-король оповестил всех в 2011 году на музыкальной премии «Золотой граммофон». А спустя год Филипп Бедросович стал отцом во второй раз - на этот раз на свет появился мальчик Мартин. Тогда же, о всех радостях отцовства звездный папа рассказал в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». Однако кто является родной мамой малышей - это так и осталось тайной до сих пор.
Несколько лет назад в передаче Леры Кудрявцевой вновь поднимался вопрос о материнстве. На этот раз Киркоров лишь признался, что женщину он нашел через клинику и отблагодарил ее в достаточной мере, обеспечив безбедное существование. Он очень надеется, рассказывал певец, что она не станет искать знакомства с ним и его детьми. Также единственное, о чем Филипп Бедросович сожалеет, это то, что он не стал сразу обнародовать факт о рождении детей.
Кто же помогает в воспитании звездных отпрысков? Ведь папа ведет активную общественную жизнь и постоянно находится в разъездах. Это отец поп-короля Бедрос и тетя Мари. Конечно, дедушка и двоюродная бабушка их балуют. Но певец всегда подчеркивает, что жизнь у его детей не настолько сладкая, как всем может показаться. Алла-Виктория и Мартин растут в строгости, а за шалости могут и подвергнуться суровому наказанию.
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев с сыном
Этого папу можно назвать самым таинственным. Он воистину может быть скрытным и удивлять почитателей. Когда все были уверены, что Сергей - убежденный холостяк и у него нет детей, вдруг папарацци предъявляют публике снимок, на котором Сергей Лазарев вместе с малышом в одном из московских храмов. Оказалось, что он два года скрывал рождение своего сына Никиты.
Позже пролить свет помог рассказ Филиппа Киркорова в передаче «Секрет на миллион». Оказалось, что Сергей также прибегнул к услугам суррогатной матери. В такой же сентябрьской передаче 2019 года сам известный папа как заправский фокусник явил зрителям еще одну сенсацию - он признался в тайном рождении в 2018 году еще и дочери Анны. В воспитании малышей помогает ему его мать Валентина Викторовна. Сергей же старается восполнить недостаток материнской любви самостоятельно, уделяя малышам все свободное время. А вот дальше его откровения не пошли. «Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке» - так предупредил дальнейшие расспросы певец.
Однако дотошные журналисты усмотрели сходство детей артиста и Анны Белодедовой. На страницы светской тусовщицы есть фото, где она с мальчиком, очень похожим на малыша Никиту Сергеевича. Может, никакой суррогатной матери не было, а популярному исполнителю детей подарила Анна?
Сергей Зверев
Сергей Зверев с сыном
«Звезда в шоке» одним из первых обзавелся наследником, не обременяя себя семейными узами. В начале двухтысячных в телевизионных передачах и на светских тусовках он начал появляться с симпатичным малышом, очень похожим на него. Первое время все думали, что это какой-то родственник. Однако белокурый мальчик оказался, по признанию стилиста, его сыном.
Любовь к красоте и чувство прекрасного прививала ребенку его бабушка. А вот уроки светского воспитания взял на себя его отец. Сергей Зверев считал, что мальчик с детства должен войти в круг избранных, поэтому брал его на тусовки и даже на четырнадцатилетие парня заказал настоящий стриптиз. За эту вольность, конечно же, публика подвергла не единожды стилиста критике.
Всем казалось, что парень должен пойти минимум по стопам отца. Однако у Зверева-младшего был свой взгляд на жизнь. После совершеннолетия он уехал в подмосковье, где буквально брался за любую работу, лишь бы заработать на жизнь. Он женился на бедной девушке-официантке, чем вызвал бурю негатива со стороны звездного отца.
В недавнем интервью известный стилист раскрыл тайну своего сына. Однажды во время гастролей ему пришлось посетить детский приют в Иркутске, где и жил его Сережа (тогда его звали Сашей). Сердце Сергея Зверева дрогнуло, и он решился на усыновление. У мальчика были проблемы со здоровьем, но это не смутило певца. Нужно отдать должное Сергею Звереву - он приложил максимум усилий, чтоб самостоятельно поставить на ноги ребенка. И всегда подчеркивал, что этого мальчика он считает родным, своим лучшим другом, с которым готов проводить каждую свободную минутку.
Константин Хабенский
Константин Хабенский с сыном
Трагедия в семье вынудила Константина Хабенского стать отцом-одиночкой. В первый раз беда постучалась в дом, когда его жена Анастасия, будучи беременной, попала в автомобильную аварию. Возможно, считают врачи, это и стало отправной точкой развития тяжелого заболевания. Женщину лечили лучшие врачи клиники в Лос-Анджелесе, Константин при любой возможности прилетал к ней. Но что такое материнская любовь? Анастасия избегала серьезного лечения, чтобы не навредить ребенку. Через положенное время ребенок родился здоровым. А мать, к сожалению, не удалось спасти.
Сейчас сына Ванюшу воспитывает отец. Родители Анастасии предлагали забрать малыша к себе, но актер категорически отказался от такой помощи. В настоящее время у Вани появилась сестричка - Константин Хабенский уже шесть лет женат на актрисе Ольге Литвиновой. Заботы о детях они делят вместе.
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев с сыном
Ещё один малыш стал сиротой из-за смерти матери. После борьбы с заболеванием - опухолью головного мозга - скончалась красавица певица Жанна Фриске, оставив двухлетнего сына. И тут в борьбу за воспитание малыша сцепились семья Фриске и отец Дмитрий Шепелев. Скандал гремел на всю страну, но мирным путём отвоевать наследника не удалось. Пришлось решать дела через суд.
Сейчас мальчик растет в доме отца, а несколько раз в месяц встречается со своими дедом и бабушкой. Отец старается, как может дать достойное образование ребенку. При этом всячески оберегает его от журналистов и не публикует фото в интернете.
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