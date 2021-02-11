Как прорастить микрозелень из семечек подсолнечника

Микрозелень подсолнечника, которую можно есть уже через неделю, — это очень вкусная и самая доступная витаминная добавка в холодное время года! Не нужно покупать зелень на рынке, ведь можно вырастить самостоятельно полезную микрозелень из подсолнечных семечек.



На 1 лоток нужно взять 35 гр семечек (не жареных, не солёных — сырых). Промыть в воде и замочить в 1 л воды + 20-30 мл 3 % аптечной перекиси водорода. Оставить на ночь. На следующий день промыть и перебрать от мусора.



В лотки выложить мин. вату, либо обыкновенную почву, либо опилки и т. п. аналоги. Пролить по 0,2 стаканчику воды, где также на 1 л воды разведено 20-30 мл перекиси водорода 3 %. Разложить сверху набухшие семечки, разровнять по поверхности.



Поставить один лоток на другой (можно ставить максимум до 5 шт). Сверху установить любой груз (в примере используется цементный блок, сделанный по размеру лотка). Спрятать в тёмное прохладное место на 3 суток. Каждый день лотки доставать и обрызгивать из пульверизатора той же концентрацией воды с перекисью водорода и убирать обратно.



Ставить лотки один на один нужно, чтобы микрозелень росла ровной и красивой «зелёной шапкой», плюс занимала меньше места на кухне. Если вам этот момент не важен, то вы можете просто убирать лотки в тёмное прохладное место на 3 суток.

За это время они прорастут примерно вот так:После этого лотки следует выставить на солнечное место ещё на 3-4 дня. Каждый день сбрызгивать водой с перекисью водорода (в той же концентрации 1 л воды + 20 мл перекиси). Можно помочь зелени сбросить шелуху семечек. Уже в таком виде мирозелень можно и нужно употреблять! На вкус она нежная, с лёгким молочным оттенком, сочная. Через пару-тройку дней она уже приобретает более терпкий вкус, который хорошо идёт в салаты, приправляет их и насыщает витаминами.Подробнее о том, как вырастить микрозелень из подсолнечных семечек, смотрите в видео ниже: