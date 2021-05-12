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Как быстро устранить запах в дачном туалете

Уличный туалет — «страшилка» для детей и даже некоторых взрослых, если в этом туалете стоит стойкий неприятный запах. Тем не менее, избавиться от него намного проще, и не нужно слишком часто чистить и убирать сам туалет — нужно лишь запустить процесс переработки отходов в нём.
Как быстро устранить запах в дачном туалете
Подготовьте концентрированный настой фитоспорина. Именно он и будет играть решающую роль в переработке отходов. 100 гр фитоспорина растворите в 5 л воды, настаивайте в тёплом месте 3 дня. Если добавить немного сахара, процесс пройдёт быстрее. Готовый настой нужно использовать следующим образом: в ведре воды (не менее 10 л воды) растворить примерно 1 л концентрированного фитоспорина.
Как быстро устранить запах в дачном туалете
Полученным раствором пролить туалет.
Как быстро устранить запах в дачном туалете
Следом засыпать полведра угля. Уголь можно брать любой, подойдёт даже тот, который продаётся в магазинах для мангала. После такой процедуры можно дополнительно пролить таким же ведром с раствором фитоспорина. Таким образом, вы внесли бактерии, которые будут перерабатывать отходы, а также добавили уголь — естественный абсорбент. Убирать туалет, после такой обработки, можно всего лишь 1 раз в 3 года, поскольку всё и так перерабатывается, притом без запаха.
Как быстро устранить запах в дачном туалете
Подробнее об устранении запаха в дачном туалете смотрите в видео ниже:

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Туалетзапах
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