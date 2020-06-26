Почему на улицах Вроцлава так много фигурок гномов

Польский город Вроцлав – очень древний. Он уютен и живописен, полон достопримечательностей, памятников архитектуры и с ним связано немало интересных исторических событий. Но есть у этого города и еще одна изюминка. Причем очень необычная и очаровательная. Вроцлав полон гномов. Их можно повстречать здесь повсюду и все они – разные. Фигурки маленьких человечков появились на городских улицах около 20 лет назад, а началась эта история еще раньше…



Гномы (поляки их называют krasnoludky) «поселились» в городе неслучайно. Во Вроцлаве с ними связано много легенд. Например, есть история о самом первом маленьком человечке, которого звали Папа-гном – мол, прародитель всех гномов появился именно на этой земле. Или о том, что гномы когда-то спасли жителей Вроцлава от мифического обитателя реки Одры, на которой расположен город. Мол, этот персонаж постоянно вредил жителям, а гномы его поймали и посадили в темницу. Видимо, именно этим и воспользовалась оппозиционная политическая группа, впрочем, обо всем по порядку. Все началось еще в те годы, когда Польша была соцстраной и в ее городах можно было встретить красные флаги и изображения политических вождей. Как известно, не все в Польше разделяли идеи социализма.

В начале 1980-х годов во Вроцлаве стала действовать подпольная оппозиционная группа под предводительством писателя и художника Вольдемара Фидриха – «Оранжевая альтернатива». Сопротивление против режима участники этой группы видели не в насилии, а в пикетах, забастовках и всевозможных эпатажных акциях. Например, в знак протеста они стали рисовать гномов на стенах домов и других поверхностях в городе. Если милиция закрашивала на стене здания антикоммунистический лозунг, наутро поверх этой краски непременно появлялся забавный гном.Плакат оппозиционных польских художников. 1 июня 1987 года «Оранжевая альтернатива» организовала в городе что-то вроде парада, во время которого всем прохожим раздавали сладости и оранжевые колпаки. А когда стражи порядка попытались задержать людей в «гномовских» шапочках, те вместо того , чтобы сопротивляться, начали всем своим видом показывать, что сами готовы сдаться. Вдобавок ко всему участники акции стали бросать в блюстителей закона конфеты. Задержание превратилось в комедию, а сама акция получила большой резонанс, вызвав полный восторг у горожан и их поддержку.Вальдемар Фидрих. /Фото: wikipedia.org Так Вроцлав стал считаться городом гномов. Правда, первая фигурка появилась здесь только 14 лет спустя. На улице Свидницкой, где как раз и проходила та самая акция с колпачками и конфетами, в память об «Оранжевой альтернативе» был установлен Папа-гном (автор – Олаф Бжески). В 2005-м еще один скульптор, Томаш Мочек, по просьбе местных властей сделал из бронзы еще несколько забавных фигурок. Их установили на разных улицах в центре города. А потом гномы стали плодиться здесь с большой скоростью. Теперь их во Вроцлаве более трех сотен. Поскольку гномов иногда воруют, в 2016 году власти снабдили самых популярных из них GPS-маячками. И если некоторых из многочисленных гномов удается украсть ( люди воруют их «на память»), на улицах тут же появляются новые. Их установку спонсируют всевозможные коммерческие компании и частные лица.Все гномы разные и имеют свою историю. Многие из них – часть забавного сюжета. Например, человечки с говорящим названием Сизифки, установленные на Свидницкой улице, тщетно пытаются перекатить огромный гранитный шар, однако поскольку каждый толкает в свою сторону, он так и не сдвигается с места. А гном Обжора, которого можно увидеть на рыночной площади, изображён лежащим на спине – он так наелся, что уже не может встать, уснув прямо в тарелке. Есть во Вроцлаве и гном-узник, и гном-мотоциклист, и гном-программист, и гном-профессор. А еще есть Соня – стражник, охраняющий подземный сказочный город. Этот забавный часовой уснул прямо на своём посту. В сувенирных лавках Вроцлава всегда можно найти фигурки гномов, брелоки, футболки и другие товары с их изображением, а также карты и буклеты, на которых указано, где конкретно туристы могут найти маленькие скульптуры. На всех гномах, как и на многих бронзовых скульптурах мира, можно увидеть светлые потёртости, ведь, конечно же, каждый прохожий так и норовит погладить крохотного забавного человечка . Находятся и те, кто при этом загадывает желание, ведь каждый из нас хочет верить в сказку.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: