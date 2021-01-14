Как супруг Нефертити боролся с богами, традиционной ролью фараона и каноном в искусстве: 20 лет бунт

Фараон-реформатор, провидец, гость из прошлого или… инопланетянин? Личность загадочного правителя Египта, мужа красавицы Нефертити, окружена множеством фантастических слухов. Если отсечь самые невероятные, останется история человека, который пошел против тысячелетних традиций – в политике, религии и искусстве. Он отказался от всех канонов, отверг всех богов, кроме одного, и правил Египтом вместе с таинственной женщиной…
Портреты Эхнатона в молодости и в пору расцвета.
Эхнатон известен в первую очередь религиозной реформой – фараон-монотеист, бросивший вызов многочисленным жрецам. Однако на его счету гораздо больше революций, чем кажется.
Эхнатон изначально оказался не тем фараоном, которого хотели бы видеть жрецы – все дело было в его матери. Эхнатон (при рождении он получил имя Аменхотеп) был вторым сыном фараона Аменхотепа III и царицы Тии, что само по себе снижало его шансы на престолонаследие. Однако старший сын Аменхотепа скончался слишком рано. К тому же, Тия была любимой женой Аменхотепа – и это вызывало недовольство жрецов. Тия была не царского происхождения, некоторые исследователи предполагают у нее наличие семитских корней. Она отличалась острым умом, неуемной энергией – и в достаточной степени игнорировала традиционную роль женщины в жизни двора. Она руководила строительством храмов и активно вмешивалась в политические решения фараона. Аменхотеп советовался с ней по каждому вопросу и вел обстоятельную переписку в разлуке. В дальнейшем, когда Эхнатон взошел на престол, политические союзники его отца рекомендовали и ему обращаться за советами и рекомендациями к Тие.
Писцы. Образец амарнского искусства - возрастает роль простого человека.
Он начал править в Фивах, столице Египта, и поначалу ничто не предвежало радикальных перемен – разве что богу солнца теперь уделялось больше внимания, но у каждого фараона свои причуды… То обстоятельство, что на смену великому божеству солнца Амону-Ра пришел какой-то неизвестный божок Атон, поначалу не вызывало тревоги жрецов. Тем временем само богослужение отправлялось уже не в храме – Аменхотеп IV предпочитал свершать церемонии под открытым небом, прилюдно. На пятый год самостоятельного правления молодой фараон сменил имя. Прежнее означало «Амон доволен», а новое, Эхнатон – «Полезный для Атона». Фараон желал послужить своему богу и не собирался останавливаться ни на секунду. Он не доверял жрецам и опирался в своих действиях на поддержку неродовитых «служилых людей».
Справа - портрет Нефертити.
В это же время он начал ускоренное строительство города Ахетатона. Этому способствовала изменная технология строительства, вместо циклопических построек из тяжелых блоков начинают возводить храмы из более легких плит, что значительно ускоряет строительство и позволяет в рекордные сроки завершить основные постройки новой столицы. Туда фараон переезжает со всем своим двором, супругой Нефертити и детьми.
Сейчас эта территория называется Тель эль-Амарна, а связанный с правлением Эхнатона период в культуре – амарнским.
Натуралистичные изображения растений и птиц - свидетельство разрушения канона.
Амарнское искусство, сохранившееся не лучшим образом, демонстрирует невероятное разрушение древнеегипетского канона. Образы становятся более мягкими, сюжеты – камерными, интимными. В то же время возрастает реалистичность. Скульптурные портреты Нефертити выглядят одухотворенными, живыми. Ее совместному времяпрепровождению с Эхнатоном посвящено множество произведений амарнского искусства, и ее фигура изображалась – снова нарушение канона! – такого же размера, как фигура царственного супруга. Это означало, что роль женщины при дворе фараона-реформатора значительно возросла.
Портрет дочери Эхнатона и Нефертити.
Сейчас бы сказали, что Эхнатон боролся с «токсичсной маскулинностью». Он сам предстает перед зрителем не в образе завоевателя, полубога, воина, как полагается великому властителю. Нет, Эхнатон в скульптурах и росписях – нежный отец, любящий муж, вовсе не наместник богов на земле, а простой смертный, наслаждающийся обыденными радостями. Он отдыхает в кругу семьи, играет с детьми, иногда встречаются изображения семейных молитв.
Сцены молитвы. Эхнатон и Нефертити.
Бурные дискуссии вызывало и то, как выглядит Эхнатон. Его образ кажется странным, патологическим, хотя и не отталкивающим. Никакого гордого разворота плеч и сурового взгляда. Скульптуры показывают человека болезненного, рахитичного телосложения, с диспропорционально вытянутым лицом и нетипичными для мужчин округлостями. Однако предположительно идентифицированные в 2010 году останки Эхнатона не указывают на наличие каких-либо значительных отклонений в строении костей. Вероятно, Эхнатон хотел, чтобы скульптуры изобразили его несколько андрогинным, сочетающим в себе мужские и женские черты – таким же двуполым был и бог Атон. Вероятно, попыткой приблизиться к образу бога стало и загадочное соправительство Эхнатона с женщиной по имени Нефернефруатон – это либо одна из его жен (да-да, Нефертити была не единственной!), либо дочь.
Семейная сценка и забавное животное. Характер скульптуры становится все более светским.
Поначалу культы старых богов продолжали существовать наравне с развитием культа Атона, но на девятый год правления Эхнатон решил запретить их, что фактически уничтожило жреческую власть. Более того, Эхнатон изменил саму концепцию бога в Древнем Египте! Ранее боги представали как отдельные личности со своими жизненными историями, достоинствами и пороками. Но Атон был во всем и повсеместно, все сущее произошло от него. У бога Атона не было и канонического изображения – его силу символозировал солнечный диск с широко расходящимися лучами… лучами, которые часто называют «ветхозаветными». Да-да, в религиоведческой среде есть мнение – правда, не особенно популярное, - что идея единого бога авраамических религий возникла под влиянием культа Атона.
Тутанхамон с супругой.
После смерти Эхнатона культ Атона был отменен, юный Тутанхамон вернулся к вере своего деда и объявил, что наследует власть Аменхотепа III. Ахетатон была разрушен и забыт, но и сегодня прогрессивность и смелость фараона-реформатора будоражит исследователей, а шедевры амарнского искусства очаровывают посетителей музеев.
Текст: Софья Егорова.
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