Шутки великого композитора Вольфганга Моцарта

У великого австрийского композитора было, судя по всему, своеобразное чувство юмора. Сегодня существует много теорий, объясняющих уникальность личности Моцарта, - вплоть до тяжелых психических отклонений. Причину их находят в трудном детстве музыканта, полном работы и непосильных для ребенка нагрузках. Но, судя по дошедшим до нас историям, Моцарт мог очень быстро остроумно ответить во время беседы, а порой долго готовил специальные розыгрыши для людей, которых почему-то невзлюбил.



Именно о юном Моцарте сохранилось множество воспоминаний, превратившихся со временем в исторические анекдоты. Уникальный талант этого вундеркинда восхищал Европу, но он по-прежнему оставался ребенком и поражал взрослых детской непосредственностью или, наоборот, недетским юмором. Когда в четыре года он написал свое первый концерт для клавира, отец удивленно воскликнул: - Но этот концерт так труден, что его никто не сможет сыграть! - Какие глупости, папа! - возразил Моцарт,- его может сыграть даже ребенок. Например - я. Одна из известных легенд о чудо-ребенке рассказывает, как на концерте перед высокопоставленными особами юный музыкант вдруг прервал невероятно трудный пассаж, слез с табурета и убежал со сцены, так как увидел в углу кошку.

В ответ на возмущенный протест отца он ответил: - Ну, папочка, ведь клавесин никуда не денется, а кошка уйдет... А когда в 14 лет Вольфганг стал академиком Болонской академии (для него было сделано исключение из строгих правил), то единственным желанием мальчика был только отдых. Во время поздравлений в семье он спросил: - Ну а теперь, дорогой отец, когда я уже академик, можно я пойду на полчаса просто погулять? Став взрослым, гениальный композитор и виртуоз, похоже, относился к музыке , как к веселому приключению. Порой он позволял себе просто хулиганские выходки, чем доводил знакомых до белого каления. Так, однажды Моцарт показал Антонио Сальери новую пьесу для клавира, которую, по его словам, не сможет исполнить никто в мире, кроме него самого. Маститый композитор, дела которого в то время, кстати, шли гораздо лучше, чем у великого гения, с негодованием ответил: - Увы, Моцарт, ты тоже не сумеешь сыграть это. Ведь тут обе руки должны исполнять труднейшие пассажи, причем на противоположных концах клавиатуры! И именно в этот момент необходимо взять несколько нот посередине клавиатуры! Даже если играть еще ногой, все равно исполнить написанное не удастся - слишком быстрый темп... Засмеявшись, Моцарт продемонстрировал, как нужно играть эту вещицу. А «невозможный» аккорд в середине пьесы он взял… носом. Сегодня общеизвестно, что Моцарт, несмотря на феерический успех некоторых своих произведений, частенько оставался без гроша в кармане. На самом деле, публика не всегда принимала «на ура» его новые творения, и поэтому композитор был вынужден кормить семью, давая уроки. Интересно, что ради денег он даже в один момент хотел уже было приехать в Россию – об этом писал русский посол в Вене Андрей Разумовский самому Потемкину, но письмо осталось без ответа, и Моцарт до нашей страны так и не доехал. Безденежье композитора было фактом, над которым постоянно подшучивали его друзья . Так, например, один из приятелей, у которого Вольфганг попытался в очередной раз перезанять, с удивлением спросил его: - У тебя нет ни замка, ни конюшни, ни дорогостоящей любовницы, ни кучи детей... Куда же ты деваешь деньги, мой дорогой? - Но у меня есть жена Констанция! Она - мой замок, мой табун породистых лошадей, моя любовница и моя куча детей... – ответил композитор. Сама любимая жена тоже была вынуждена терпеть не только безденежье, но и шутки гениального супруга. Однажды, во время прогулки по центру Вены, Констанция увидела изящно и красиво одетую девушку. - Какая нарядная! - воскликнула Констанция, - мне больше всего на свете нравится ее пояс, а особенно красный бантик, которым он застегнут. - Я рад, что тебе нравится именно бантик. Потому что только на него у нас и хватит денег... –весело отшутился Моцарт. Однако история хранит примеры и более злых шуток великого гения. Одной из самых известных стала история с итальянской оперной певицей. Адриана Феррарезе дель Бене была одной из первых исполнительниц партии Сусанны в «Свадьбе Фигаро» но, несмотря на прекрасные вокальные данные, похоже, чем-то не угодила Моцарту. Издания тех времен восхищались невероятным голосовым диапазоном примы, однако великий композитор подметил одну раздражающую особенность: на высоких нотах певица имела привычку задирать голову, а на низких – опускать. Адриана должна была выступить в главной роли в новом творении Моцарта, опере-буффа «Так поступают все». Специально для нее он написал арию с быстро чередующимися высокими и низкими нотами. 26 января 1790 года в венском Бургтеатре состоялась премьера, которая порадовала маэстро и ужасно раздосадовала приму: в сложной арии певица так быстро кивала головой, что была похожа на курицу, клюющее зерно. Шутку, несомненно, заметили и зрители. Эта история стала известна потомкам, так как ее описал музыкальный критик Уильям Манн . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: