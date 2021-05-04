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Какой была на самом деле мачеха принцессы Дианы: Леди Рейн Спенсер


Какой была на самом деле мачеха принцессы Дианы: Леди Рейн Спенсер

Долгое время она считалась едва ли не олицетворением зла, испортившим жизнь принцессы Дианы. Все четверо детей Джона Спенсера были единодушны в своей ненависти к женщине, которая стала второй женой их отца. Британская пресса тоже не оставалась в стороне, обвиняя даму в отсутствии вкуса и желании жить за чужой счёт. Должно было пройти много лет для того, чтобы люди узнали правду о том, кем на самом деле была леди Рейн Спенсер.

Дама из высшего общества


Рейн МакКордейл в юности. / Фото: www.pressite.ru

Рейн МакКордейл в юности. / Фото: www.pressite.ru

 

Она появилась на свет в сентябре 1929 года в семье английской писательницы Барбары Картленд и её супруга Александра МакКордейла, офицера британской армии. Правда, мама будущей леди Спенсер позже уверяла, что отцом её дочери является сам принц Грегор, герцог Кентский. По иронии судьбы Барбара Картленд была любимым автором принцессы Дианы, а дочь писательницы стала для леди Ди едва ли не олицетворением зла.

 
Свадьба Рейн МакКордейл и Джеральда Хамфри Легга. / Фото: www.pinimg.com

Свадьба Рейн МакКордейл и Джеральда Хамфри Легга. / Фото: www.pinimg.com

 

Рейн МакКордейл в восемнадцатилетнем возрасте впервые была представлена лондонскому свету и удостоилась звания «Дебютантка года». А спустя короткое время после своего первого выхода девушка уже была обручена с Джеральдом Хамфри Леггом, за которого и вышла замуж в 1948 году.
С 1962 года, когда скончался отец мужа, Рейн стала носить титул графини Дартмут.

 
Достопочтенная миссис Джеральд Легг. / Фото: www.gettyimages.com

Достопочтенная миссис Джеральд Легг. / Фото: www.gettyimages.com

 

Круг интересов Рейн не ограничивался только семьёй и детьми (которых у неё было четверо). Молодая аристократка поначалу два года была волонтёром социальной службы, после всерьёз увлеклась политикой. В 23 года она уже служила в Вестминстерском городском совете, будучи самым молодым его членом, а затем работала в органах самоуправления на протяжении 17 лет. Будущая Рейн Спенсер искренне хотела помогать людям и получала от этого настоящее удовольствие.

Позже она работала в Комитете по развитию в Ковент-Гарден, а затем посвятила 16 лет развитию туризма.

Леди Спенсер


 
Эдвард Джон, восьмой граф Спенсер, с Рейн, графиней Дартмутской. / Фото: www.nationalpost.com

Эдвард Джон, восьмой граф Спенсер, с Рейн, графиней Дартмутской. / Фото: www.nationalpost.com

 

В 1973 году начался роман графини Дартмут с Джоном Спенсером. Они познакомились в комитете архитектурного наследия и очень быстро сблизились. В тот момент Джон уже несколько лет состоял в разводе со своей первой супругой. Лишь спустя три года Рейн решилась на развод, и в июле 1976 стала женой Джона, получив титул графини Спенсер.

 
Джон и Рейн Спенсер. / Фото: www.dianalegacy.com

Джон и Рейн Спенсер. / Фото: www.dianalegacy.com

 

Отношения Рейн Спенсер с детьми супруга от первого брака складывались непросто с самого начала. Даже на церемонию бракосочетания их приглашать не стали. Все четверо считали своим долгом высказать своё пренебрежение к жене отца: они отказывались обедать с ней за одним столом, игнорировали её присутствие и открыто обижали, называя «кислотным дождём». Позже графиня Спенсер скажет в одном из интервью о том, что лишь Диана была с ней мила. Впрочем, отношение будущей принцессы к мачехе тоже было далеко от идеального. Ради супруга женщина проглатывала обиды и старалась не зацикливаться на них.

 
Джон и Рейн Спенсер. / Фото: www.elle.ru

Джон и Рейн Спенсер. / Фото: www.elle.ru

 

Спустя всего два года после бракосочетания Джон Спенсер перенёс инсульт и едва не умер, потому что его сразила синегнойная инфекция, почти не поддающаяся лечению. Рейн запретила детям навещать отца, чтобы тот не слишком уставал, а сама отправилась к Биллу Кавендиш-Бентинку, директору компании «Bayer», с которым давно дружила. В то время немецкая компания занималась разработкой антибиотика, способного победить синегнойную инфекцию, однако испытания его проводились только на грызунах. Рейн была готова рискнуть и смогла убедить врачей применить экспериментальный препарат. Фактически, Рейн спасла жизнь своему мужу.

 
Джон и Рейн Спенсер. / Фото: www.tatler.ru

Джон и Рейн Спенсер. / Фото: www.tatler.ru

 

Она действительно любила этого человека, и все, кто знал эту пару, не сомневались в их чувствах. Рейн и Джон Спенсер светились от счастья при одном только взгляде друг на друга и везде появлялись вместе. Они не обращали внимания на слухи и домыслы, а просто наслаждались своим счастьем.
Джон и Рейн Спенсер. / Фото: www.blogspot.com

Джон и Рейн Спенсер. / Фото: www.blogspot.com

 

Когда Рейн занялась реставрацией родового замка Спенсеров, дети обвинили её в разрушении дома, а пресса и охранные организации критиковали даму за нарушение стилистики старинного особняка и откровенную безвкусицу. Но благодаря стараниям графини Спенсер в замке появился водопровод и централизованное отопление. Правда, для этого пришлось продать множество принадлежавших Спенсерам предметов искусства и даже некоторую недвижимость. Дети графа были категорически против и снова обвинили мачеху, на этот раз в растрате финансов семьи.

Прерванное счастье


Джон и Рейн Спенсер. / Фото: www.pinimg.com

Джон и Рейн Спенсер. / Фото: www.pinimg.com

 

Джон и Рейн Спенсер были действительно счастливы. Они почти не расставались, много путешествовали, не отказывая себе в тратах. Они жили полноценной жизнью, наслаждаясь каждым днём, проведённым вместе. Но отношения леди Рейн Спенсер с детьми отца по-прежнему оставались натянутыми. Диана даже во время собственной свадьбы смогла уколоть мачеху, посадив её на праздничном банкете отдельно от всей семьи.
Рейн Спенсер. / Фото: www.gettyimages.no

Рейн Спенсер. / Фото: www.gettyimages.no

 

Кроме того, в день свадьбы Чарльза Спенсера и Виктории Локвуд принцесса Диана закатила мачехе истерику, обвинив её в разрушении их дома. И в порыве чувств толкнула женщину настолько сильно, что та упала с лестницы. Леди Спенсер и в этот раз не опустилась до скандала. Она просто поднялась и ушла заниматься своими делами.
Рейн Спенсер. / Фото: www.pinimg.com

Рейн Спенсер. / Фото: www.pinimg.com

 

В конце марта 1992 года Джон Спенсер скончался от сердечного приступа, а спустя два дня молодой граф Чарльз Спенсер велел мачехе покинуть родовой замок. Это была унизительная процедура: Рейн запретили выносить из дома любую вещь, если она не могла предоставить доказательства того, что она приобретала её сама. Мало того, все вещи, упакованные в чемоданы с инициалами «S», было приказано переложить в простые чёрные пакеты, которые затем собственноручно принцесса Диана и её брат Чарльз просто бросали вниз с лестницы. К счастью, вдове графа было куда идти: граф оставил ей дом в Мэйфейр и четыре миллиона фунтов в наследство.
Рейн Спенсер и принцесса Диана. / Фото: www.factsinter.com

Рейн Спенсер и принцесса Диана. / Фото: www.factsinter.com

 

Когда принцесса Диана приняла решение о разводе, Рейн была одной из немногих, кто поддерживал Диану. Сама леди Ди в то время уже поняла свои ошибки и даже однажды поблагодарила мачеху за ту любовь и счастье, которые та дарила её отцу.

Жизнь после Спенсеров


Рейн Спенсер. / Фото: www.blogspot.com

Рейн Спенсер. / Фото: www.blogspot.com

 

Спустя полтора года после кончины графа Спенсера Рейн снова вышла замуж, на этот раз за Жана-Франсуа Пинетон де Шанбрюн. Британская пресса снова критиковала Рейн, теперь за дурновкусие, проявившееся в том, что пара продала свадебные снимки журналу «Hello» за 7 тысяч фунтов стерлингов.
Рейн Спенсер и принцесса Диана. / Фото: www.bowenpress.com

Рейн Спенсер и принцесса Диана. / Фото: www.bowenpress.com

 

Семейная жизнь Рейн продлилась всего два года, а после развода в 1995 году она вернула себе фамилию Спенсер. В последний год жизни леди Ди очень сблизилась со своей мачехой, они стали часто выходить вместе в свет, и было видно, что отношения между ними очень тёплые.
Рейн Спенсер. / Фото: www.thegentlewoman.co.uk

Рейн Спенсер. / Фото: www.thegentlewoman.co.uk

 

Рейн Спенсер на протяжении всей своей жизни подвергалась критике и нападкам, но старательно не обращала на них внимания. Её обвиняли в вульгарности и дурном вкусе. А она продолжала спокойно заниматься своими делами, оставаясь при этом дружелюбной и открытой. Её не стало в 2016 году, и к этому времени миф о злой мачехе был уже полностью развеян. Рейн Спенсер осталась в памяти британцев мудрой и стойкой женщиной, которая умела любить, несмотря ни на что.

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Какой была на самом деле мачеха принцессы Дианы: Леди Рейн Спенсер

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