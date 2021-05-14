С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бутов
    Да-да-да. Легенду про фотоаппарат на Ту-4 слышал давным-давно, она и сейчас в ходу.5 легенд о советс...
  • Андрей
    только джапанам и подходит.Плацкарт по-японс...
  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...

Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности

Психологическая война подразумевает постоянное продуманное давление на солдат противника. Запугивание и дезинформация приводит к упадку боевого духа, деморализует врага еще до начала самой битвы. Тысячелетиями гениальные стратеги выстраивали свои планы на основе тонких уловок, которыми подчиняли и гражданское население вновь завоеванных территорий. Побеждает вовсе не сильнейшая армия — побеждает тот, кто умеет сохранить самообладание и взять под контроль бушующие эмоции.

Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности

Свистки смерти


Ацтеки

Ацтекские свистки смерти звучат как «крик тысячи трупов». Двадцать лет назад археологи обнаружили захоронение воинов, у некоторых из которых нашлись эти свистки. Эксперты считают, что свистки использовались перед началом битвы как своего рода психологическая атака — отверстие выточено особым образом и дуя в него воин извлекает звуки, схожие с теми, что будет издавать воющий от боли человек.

Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности

36 стратагем


Китай
Этот древний трактат об искусстве войны был случайно обнаружен в лавке старьевщика. «36 стратагем» представляет собой собрание тактических уловок, которые могут быть использованы военачальником для достижения скрытой цели. Само понятие о стратагеме существует в Китае вот уже три тысячи лет: это определенный алгоритм поведения, позволяющий получить видимое преимущество даже над более сильным противником.


Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности

Священные животные


Персия

В 525 г. до н.э. произошло сражение при Пелусии, после которого Египет пал под давлением персидских завоевателей. Геродот писал, что хитрые персы рисовали на щитах кошек, священных для египтян животных. К городу были согнаны и другие тотемные звери, отдельные воины даже забрасывали несчастных котов прямо на стены. Все это оказывало сильное психологическое давление на египтян, скованных религиозными страхами.

Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности

Тактика террора


Тамерлан

Основатель империи Тимуридов, прославленный полководец и великий завоеватель Тамерлан не останавливался ни перед чем ради достижения целей. Его тактика террора была направлена на полное подавление самого стремления к сопротивлению захваченных народов. Завоевав Дели, Тимур Хромой приказал вырезать население города в назидание всей стране.

Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности

Изматывающая стратегия


Филипп Македонский

Слава царя Филиппа II находится в тени завоеваний его сына, великого завоевателя Александра Македонского. Однако, именно Филипп заложил основу будущей империи, последовательно завоевав важные для развития территории. Многие битвы хитрый царь выигрывал благодаря умению мыслить стратегически. Он понимал, какую опасность представляет для войска сражение под палящим солнцем и проводил ложные атаки, чтобы заставить армию противника принимать оборонительную позицию. Простояв несколько часов в самый полдень даже самые стойкие бойцы теряли силы.

Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности

Солдаты-самоубийцы


Гоуцзян

В период между 496 и 465 годами до нашей эры царством Юэ правил император Гоуцзян, прославившийся беспощадным отношением не только к врагам, но и к собственным солдатам. Этот правитель успешно применял тактику запугивания: в авангарде войска выстраивались осужденные на смерть преступники, которым было приказано перерезать себе горло на глазах у солдат противника. Видя такое пренебрежение жизнью, армии врага складывали оружие.

Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности

Боевые колесницы


Египет

Первые колесницы появились у египтян примерно в XV веке до нашей эры. Армия Тутмоса III насчитывала уже тысячу боевых колесниц. Экипаж каждой состоял из возницы и воина, вооруженного луком и копьями. Появление легких, маневренных боевых колесниц на поле боя оказывало огромное психологическое влияние на пехоту противника. К примеру, вторжение гиксосов было остановлено битвой при Кадеше: испуганная пехота не смогла удержать боевые порядки и была рассеяна по всему полю битвы.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Тема Арктики получит особое внимание на форуме «Армия-2021»

Читать
Добровольцы – подводники Испанской войны
Материал, выбранный редакторами Миртесензагадки истории планеты земля

Добровольцы – подводники Испанской войны

Какую цену заплатила Красная Армия за освобождение Прибалтики
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Какую цену заплатила Красная Армия за освобождение Прибалтики

Минобороны опубликовало уникальные кадры советских военачальников в минуты отдыха
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Минобороны опубликовало уникальные кадры советских военачальников в минуты отдыха

Палестинская бойня: самое страшное поражение крестоносцев за всю историю Крестовых походов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

Палестинская бойня: самое страшное поражение крестоносцев за всю историю Крестовых походов

Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности

«Сибантрацит» увеличивает парк техники Liebherr
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

«Сибантрацит» увеличивает парк техники Liebherr

Появились фото и видео ракетной атаки сектора Газа
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Появились фото и видео ракетной атаки сектора Газа

«Рэпер»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМужские забавы

«Рэпер»

«Неудавшийся побег»
Материал, выбранный редакторами МиртесенРазно Всяко

«Неудавшийся побег»

Русские витязи впервые начали исполнять Кубинский бриллиант на пяти Су-35С
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Русские витязи впервые начали исполнять Кубинский бриллиант на пяти Су-35С

Жители Астрахани могут посмотреть «Воинский эшелон»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Жители Астрахани могут посмотреть «Воинский эшелон»

Попробуй отыщи: 7 лучших пистолетов для незаметного ношения
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Попробуй отыщи: 7 лучших пистолетов для незаметного ношения

Кто спас в начале войны советскую артиллерию
Материал, выбранный редакторами МиртесенПодробно о главном

Кто спас в начале войны советскую артиллерию

Северный флот РФ надёжно обеспечивает доминирование России в Арктике
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Северный флот РФ надёжно обеспечивает доминирование России в Арктике

Клавдия Коршунова: Этот фильм – словно о моей бабушке
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета Труд

Клавдия Коршунова: Этот фильм – словно о моей бабушке

Цвет «Мальвы»: новую самоходную гаубицу могут отправить служить в ВДВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Цвет «Мальвы»: новую самоходную гаубицу могут отправить служить в ВДВ

Новую самоходную гаубицу «Мальва» могут отправить служить в ВДВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Новую самоходную гаубицу «Мальва» могут отправить служить в ВДВ

Праславяне армии Ганнибала
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Праславяне армии Ганнибала

1
В Калининградской области прошли учения «Искандеров»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Калининградской области прошли учения «Искандеров»

Отечественные проекты бесшумных револьверов: ограниченный успех
Материал, выбранный редакторами МиртесенБудни мужчин. Все что нам интересно

Отечественные проекты бесшумных револьверов: ограниченный успех

Уралвагонзавод поставил Минобороны первую партию модернизированных САУ Акация
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Уралвагонзавод поставил Минобороны первую партию модернизированных САУ Акация

Новые корабли, патриотические проекты и награды лучшим морякам: Черноморскому флоту – 238 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Новые корабли, патриотические проекты и награды лучшим морякам: Черноморскому флоту – 238 лет

Доминирующая сила на Черном море: Россия закрепила морское господство благодаря ЧФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Доминирующая сила на Черном море: Россия закрепила морское господство благодаря ЧФ

Российские военные в Сирии развернули колонну военной техники США
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Российские военные в Сирии развернули колонну военной техники США

Источник сообщил, что Ливан выпустил по Израилю ракеты класса Град
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Источник сообщил, что Ливан выпустил по Израилю ракеты класса Град

Черноморский флот отметил 238 лет со дня создания (СЮЖЕТ)
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Черноморский флот отметил 238 лет со дня создания (СЮЖЕТ)

Револьвер на три десятка патронов: как подобное стало возможно
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Револьвер на три десятка патронов: как подобное стало возможно

В Минобороны рассказали, почему российский патруль развернул колонну армии США в Сирии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

В Минобороны рассказали, почему российский патруль развернул колонну армии США в Сирии

Как наша авиация быстро отучила японцев «хозяйничать» на Камчатке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Как наша авиация быстро отучила японцев «хозяйничать» на Камчатке

Sohu: загадочное противокорабельное оружие России стало проблемой для США
Материал, выбранный редакторами МиртесенОсновные события дня

Sohu: загадочное противокорабельное оружие России стало проблемой для США

СРОЧНО: По Израилю нанесён удар из Ливана
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

СРОЧНО: По Израилю нанесён удар из Ливана

Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток
Материал, выбранный редакторами МиртесенПатриот России и Советского Союза

Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток

США готовят новый авианосец к войне с Россией
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

США готовят новый авианосец к войне с Россией

Ливан выпустил три ракеты в район Средиземного моря у побережья Израиля
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Ливан выпустил три ракеты в район Средиземного моря у побережья Израиля

NI назвал пять лучших вооружений на параде Победы в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

NI назвал пять лучших вооружений на параде Победы в Москве

Главком ВМФ РФ поздравил моряков Черноморского флота с 238-летием
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Главком ВМФ РФ поздравил моряков Черноморского флота с 238-летием

Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму

Тренировки мотострелков ЗВО под Воронежем попали на видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Тренировки мотострелков ЗВО под Воронежем попали на видео

День Черноморского флота России: 238 лет на службе Родине
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

День Черноморского флота России: 238 лет на службе Родине

Картина дня

наверх