Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности

Психологическая война подразумевает постоянное продуманное давление на солдат противника. Запугивание и дезинформация приводит к упадку боевого духа, деморализует врага еще до начала самой битвы. Тысячелетиями гениальные стратеги выстраивали свои планы на основе тонких уловок, которыми подчиняли и гражданское население вновь завоеванных территорий. Побеждает вовсе не сильнейшая армия — побеждает тот, кто умеет сохранить самообладание и взять под контроль бушующие эмоции.









Свистки смерти

36 стратагем

Священные животные

Тактика террора

Изматывающая стратегия

Солдаты-самоубийцы

Боевые колесницы