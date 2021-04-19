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The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

Здание студенческого общежития The Chapter в Лондоне, Великобритания, находится вблизи старейших в Англии вокзалов Кингс-Кросс и Сент-Панкрас. Именно поэтому Tigg + Coll Architects произвели реконструкцию общежития, сделав акцент на железнодорожном прошлом района.


Вестибюль напоминает зал прибытия вокзала, с его высоким бетонным потолком, металлическими балками и изогнутыми деревянными скамейками. Стены облицованы керамической плиткой, участки пола покрыты мозаикой. Обитые мягкой тканью диваны вызывают в памяти сидения купейного вагона. Расположенные в разных местах здания диваны и ковры предлагают удобные островки для отдыха и общения. Совместная кухня располагает пространством, где студенты могут приготовить еду и перекусить.

Архитекторы увеличили доступ в вестибюль дневного света, открыв существующие антресоли и добавив стеклянные перегородки в стальных рамах. Была установлена новая лестница из стали и дерева с ограждением из металлической сетки; металлические элементы интерьера повторяются и в консольном освещении. Среди других дополнений, которые принесла с собой реконструкция — кинозал и зоны для занятий, индивидуальные и совместные, оформленные общими длинными столами и высокими стульями.


Фотографии: Andy Matthews

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

The Chapter — студенческое общежитие в Лондоне

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