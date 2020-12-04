Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pciha Ivanova
    Многие факты сомнительны.45 откровенных фа...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытные факты!18 удивительных г...
  • Boris Max
    Пиздаболы...Черные копатели с...

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Лил Бак — очень талантливый и крайне популярный танцор родом из Мемфиса, оттуда же родом и танцевальный стиль джукинг, или гангста-уокинг, в котором работает Лил Бак. Он получил известность после того, как режиссер Спайк Джонз снял на свой мобильный его танцевальное выступление «Умирающий лебедь» под аккомпанемент известного виолончелиста китайского происхождения Йо-Йо Ма.

На настоящий момент у этого ролика на YouTube более трех миллионов просмотров, а у видео, где Лил Бак танцует с Михаилом Барышниковым, более миллиона просмотров.

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак



Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак



с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх