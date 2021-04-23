Как спрятать батареи

Батареи — не самая привлекательная, но очень нужная часть интерьера. Полностью убрать их нельзя, но есть возможность задекорировать. Для этого можно использовать самые разные методы: и простая покраска, и установка экранов, и соединение с другими элементами, и пр.

Чтобы улучшить свой интерьер, просто спрячьте батареи! 22 интересные и наглядные идеи ниже покажут, как можно это сделать:















































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