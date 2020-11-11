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Секрет, помогающий увеличить ёмкость морозилки вдвое

Этот простой удивительный прием позволит вам разместить продукты в морозилке опрятно и удобно, и вам не придется рыться в пакетах в поисках нужного.
Секрет, помогающий увеличить ёмкость морозилки вдвое
Многие из нас делают замороженные запасы, которые потом лежат в морозилке кучей. В результате мы часто даже не знаем, что именно у нас хранится в этой куче, потому что разгребать стопку пакетов просто неудобно.
Вот элементарное решение, которое разложит все по своим местам и продукты будут всегда на виду.

Секрет, помогающий увеличить ёмкость морозилки вдвое
Просто закрепите железные прищепки-блиндеры на решетке морозилки. Вуаля, у вас есть второй ряд для подвешивания пакетов с заморозкой.
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секретМорозилка
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