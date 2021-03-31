Многослойные натюрморты художника, который смог «приручить» акварель

Художник Сергей Николаевич Андрияка широко известен в мире не только как один из талантливейших мастеров академической акварельной живописи, но и как прекрасный педагог и организатор, создавший в Москве уникальную Школу и Академию акварели, которым нет аналогов в мире. В нашей публикации - галерея восхитительных работ российского акварелиста, талантливого педагога и продолжателя династии.
Именно благодаря Сергею Андрияке, акварель в наше время в России обрела новую жизнь и заняла достойное место наряду с масляной живописью. Причем не только по критериям востребованности, но и по своим колоритным качествам, по образной содержательности и даже по размерам. Художник сумел настолько превосходно продемонстрировать зрителю уникальные возможности этой техники, что иногда даже сложно поверить в то, что его изысканные и эмоциональные работы выполнены акварелью.
Акварельные натюрморты Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Помимо творческих достижений Сергей Николаевич Андрияка получил широкую известность, как педагог и создатель специализированной Школы акварели (1999), а немногим позже и Академии акварели и изящных искусств (2002), где готовят молодых художников-акварелистов. Вот уже более 20 лет этот удивительный человек живет творческими замыслами, идеями, проектами, внедряя их в свою методику работы с молодыми талантами. И при этом он неимоверно счастлив, когда с кистью в руке садится перед белым листом бумаги, чтобы дать мастер-класс или же создать свою работу в любимой технике.
Сергей Николаевич Андрияка - современный художник-акварелист, педагог.
Мастер акварельной живописи также много лет является действительным членом Российской Академии Художеств, Народным художником России, ректором, созданной им Академии и художественным руководителем Школы акварели. Его произведения экспонируются в различных странах мира и хранятся во многих музейных собраниях России и за рубежом, а также в частных коллекциях.
О художнике
Родился будущий художник в июле 1958 года в семье Заслуженного художника РСФСР и преподавателя школы Московского художественного института имени В.И. Сурикова Николая Ивановича Андрияки, который преподавал мастерство живописи с самого основания школы (1939).
Яблоки. Акварельные натюрморты Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Рисовать маленький Сережа начал в возрасте шести лет, вдохновляясь работами отца, который, разумеется, оказал огромное влияние на выбор профессии сына. Упор был сделан на акварель, которая и стала любимой техникой художника в будущем. В 1976 году юноша окончил Московскую среднюю художественную школу при институте имени В.И. Сурикова. А спустя год, в 1977 году, неожиданно умер отец, и Сергею пришлось совмещать дальнейшую учёбу в МГХИ (факультет живописи) с работой.
Калина красная. Акварельные натюрморты Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Вначале 80-х Сергей Андрияка трудился в Творческих мастерских при академии художеств, а уже ближе к средине перешел на преподавательскую должность. Параллельно читал лекции в институте имени Сурикова и Московской средней художественной школе. А в свободное время много работал, как художник, - писал пейзажи и замечательные натюрморты.
Хлеба. Акварельные натюрморты Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Призвание - учить других
Это пришло, само собой. Набравшись колоссального опыта, Сергей неожиданно решил, как и его отец, - учить других. Так пришла идея создания учебного заведения для начинающих художников. В 1999 году Сергей Николаевич Андрияка основал в столице первую и пока единственную в стране Школу акварели собственного имени. А спустя три года выступил инициатором и основал Академию акварели и изящных искусств имени Сергея Андрияки. И вот уже на протяжении более двух десятков лет талантливый акварелист учит своих учеников художественному мастерству и премудростям профессии.
Мастер-класс от Сергея Андрияки.
"... И это действительно парадокс. Скажу больше — не только в России, но и во всём мире нет такого специального вуза, где живопись акварелью была бы основным предметом. Понимаете, Школа акварели, которую я создал, работала постоянно, но не имела продолжения. Поступать выпускнику Школы было некуда. Поэтому я и решил восстановить справедливость",- так объясняет Сергей Николаевич причину, по которой создание Академии было жизненно необходимым.
Акварельные натюрморты Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Академия акварели, ректором и преподавателем которой Андрияка является и по сей день, готовит молодых художников по его собственной программе. И он, давая мастер-классы, как мудрый наставник, щедро делится своими знаниями и богатым опытом со своими учениками. К слову сказать, в 2005-м Сергей Николаевич за заслуги на профессиональном поприще получил звание народного художника Российской Федерации.
Акварельные натюрморты Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Несколько слов о творческих изысканиях
Творческую карьеру художник начинал с работы масляными красками, гуашью и темперой. Занимался также мозаикой, витражом, офортом, росписью по фарфору и эмали. В итоге остановился на акварельной живописи.
Дары осени. Акварельные натюрморты Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Опираясь на традиции и технические приемы мастеров классической многослойной акварели, Сергей Андрияка в своей работе стал использовать послойные лессировочные прописки по сухой или просохшей поверхности бумажного листа, совершенно избегая белил.
Дары лета. Акварельные натюрморты Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Следует также отметить, что свои завораживающие акварели Андрияка пишет с помощью тонких колористических переходов, таким образом, передавая световоздушную среду, что превосходно придает натуралистичность изображениям и в пейзажах, и в натюрмортах, которые являются основными жанрами творчества мастера. Однако есть у Сергея Николаевича в творческой копилке и превосходные портреты, которым присуща глубокая психо-эмоциональная окраска.
Портрет старца (архимандрит Сергий). 1986 год / Портрет Наташи. 1988 год.
Портретная живопись Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Однако самым излюбленным жанром художника являются акварельные натюрморты, которые на всех выставках заслуживают самых позитивных откликов. Особенное очарование и нежность зритель ощущает, глядя на цветочные композиции мастера, где скромные букетики ромашек и ландышей, или же роскошные букеты пионов, королевских ирисов и хризантем словно источают благоухающий аромат.
Цветы. Акварельные натюрморты Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Цветы. Акварельные натюрморты Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Цветы. Акварельные натюрморты Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Завораживает зрителя и разнообразие русской природы. Здесь можно увидеть и радость мартовского пробуждения, задумчивость и некоторое умиротворение октября и кристально чистое сияние январского снега. Неимоверно впечатляет величие и красота старинных православных храмов, восточные темы, западноевропейские сюжеты. Многие работы мастера посвящены архитектуре как российских, так и зарубежных городов. Нужно отметить, что у художника отличная профессиональная зрительная память, и он нередко рисует по памяти, причем зачастую без предварительного рисунка карандашом.
Пейзажная живопись Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Пейзажная живопись Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Пейзажная живопись Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Творчество Сергея Николаевича Андрияки открывает зрителю красоту окружающего нас прекрасного мира. Игра цвета и света, изящество линий и ответственный подход к композиционному построению - вот тот фундамент, на котором стоит сам педагог и учит стоять своих учеников. Бережно храня секреты художников прошлого и творчески, отталкиваясь от современных тенденций, художник-педагог развивает как в своем творчестве, так и в творчестве своих студентов новаторские идеи и технические приемы, а также популяризирует многослойную акварельную живопись.
Священные купола. Живопись Сергея Андрияки. | Фото: andriaka-art.ru.
Глядя на работы мастера, понимаешь, насколько сложен и кропотлив его труд. Сколько нужно сил, терпения и мастерства, чтобы так изумительно писать. Это уму непостижимо... А вот немаловажный фактор в творчестве, как вдохновение, думается, он наверняка черпает в своих учениках, которые когда-то придут ему на достойную смену.
P.S.
Для многих, наверняка, будет интересна судьба еще одного московского художника, который в 1987 году основал в столице высшее учебное художественное заведение - Российскую академию живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова. В свое время его "глазуновский фирменный стиль" одних - восхищал, других - возмущал и раздражал, третьи - и вовсе держали нейтралитет, но при этом никто не оставался равнодушным.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии