Если женщина обладает этими 12 качествами, никогда не отпускайте ее

Несколько раз за свою жизнь всем удается встретить особенных женщин, одна из которых должна стать Той самой — женщиной вашей мечты.
Не все из нас ведут себя разумно, встречая любовь своей жизни, и, поверьте нам, потом жалеют об этом. Советуем: если ваша женщина сочетает в себе эти 12 качеств — никогда не позволяйте ей уйти.
Она умнее вас
Каждый мужчина нуждается в более умной женщине, которая поможет ему пройти по жизни. Говорят, что за каждым великим мужчиной скрывается еще более великая женщина. И это правда. Без женщины мужчина не больше чем обычный эгоист. Введите в его жизнь умную женщину — и у него появится смысл, направление и мудрость, чтобы не испортить все.
Она красивая
Красота кроется в глазах смотрящего: пока вы находите ее невероятно красивой (по вашему вкусу), держитесь за нее. Я вижу, что в наше время есть те, кто уделяет слишком много внимания красоте, и те, кто, напротив, восстает против этой концепции и не уделяет внешней стороне внимания вообще. Красота — это то, чем люди упиваются с тех самых пор, с которых они способны видеть; это не то, чего стоит стесняться; но это то, что мы должны научиться оценивать правильно.
Она добрая и заботливая
Хорошие люди — добрые люди. Если она не добрая — то нечего и говорить о том, чтобы она была в вашей жизни. Для женщины очень важным качеством является умение заботиться. Некоторые просто не хотят детей. В некоторых отношениях мужчина более заботливый, чем женщина. Тем не менее во всех женщинах заложен материнский инстинкт. Если вы хотите в один прекрасный день создать семью, то вы должны быть уверены, что нашли женщину, которая хочет (и подходит, чтобы) стать матерью.
Она энергичная
Жизнь время от времени бывает сложной. Она также бывает скучной и монотонной. Женщины созданы не для того, чтобы развлекать мужчин. Скорее, наоборот. Но с женщиной, которая энергична, подвижна и готова пуститься на поиски приключений, вы будете чувствовать себя более счастливым.
Она любит вас до глубины души
Это, безусловно, самое важное качество. Когда женщина любит вас — она любит вас всей душой. Это не так, как любят мужчины — они более эгоцентричны. У женщины есть способность всю себя целиком посвящать тем, кого она любит. Если вы нашли женщину, которая действительно любит вас, — вы нашли самый большой подарок во вселенной.
Она способна идти на компромиссы
Люди обоих полов упрямы. Мы любим вещи в том виде, в котором они есть, и не особенно открыты для изменений, которые, как нам кажется, не нужны. Но, так или иначе, отношения строятся на компромиссах. Если вы вообще хотите, чтобы отношения существовали, они должны существовать так. Найти женщину, которая склонна идти на компромисс, — это только половина битвы. Вам также придется на них идти.
Она создает ощущение дома
Любить, любить глубоко — это значит найти свое место в мире, свой дом, впервые в жизни. Это знать, что вы именно там, где должны быть, и что вам больше никуда не нужно. Если вы смотрите в ее глаза и видите отражение своей души — то вы дома. Никогда не уходите.
Она более чем рада сказать вам, что вы не правы
Каждый мужчина нуждается в женщине, которая вытащит его из этой ерунды. Парни имеют странную способность принимать неверные решения и делать глупые вещи. Найдя женщину, которая будет помогать вам следовать вашему пути и говорить, где вы ошибаетесь, вы можете как улучшить, так и сломать себе жизнь.
Она сильная, но женственная
У каждого свой вкус на женщин, но все они являются сочетанием силы и женственности. Сильная женщина — партнер, который нужен каждому мужчине. Женственная женщина — это… ну, женщина. Эти два качества не являются противоположными. Зачастую они удачно сочетаются: женщина знает себе цену, но при этом гордится, что родилась именно женщиной.
Она страстная
Жизнь, наполненная страстью, стоит того, чтобы жить. Но жить страстной жизнью в одиночку просто невозможно. Страсть возникает между двумя живыми организмами, даже между двумя индивидуальностями. Страсть прекрасна тем, что она «заразна». Это самый желанный в мире «патоген».
Она ведомая
Я понимаю, что некоторые мужчины специально ищут себе жену, которая бы сидела дома. Я также понимаю, что есть множество женщин, мечтающих о том же. Этот тип женщин не для меня, но зачастую люди ищут именно его. Тем не менее вы по-прежнему хотите ведомую женщину. Если она хочет оставаться дома, готовить, убирать и заботиться о детях, убедитесь, что она именно тот тип женщины, который максимально удачно реализует себя в домашнем хозяйстве.
Она значит для вас всё
Иногда мы безумно любим человека и не можем объяснить почему. По-честному, вам и не нужна причина. Если вы любите ее и не можете себе представить жизни без нее — не позволяйте себе ее отпускать. Если она значит для вас так много, вы должны это понимать. Зачастую люди не понимают, сколько другой человек значит для них, пока не потеряют его. Мы всегда думаем, что еще будет второй шанс, что, возможно, однажды мы сойдемся снова.
Может быть. Но также верно и обратное. Вы можете потерять ее навсегда. Вы можете потом жалеть долгие годы. Не рискуйте.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии