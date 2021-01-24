Феномен галстука: почему не самый удобный и «бесполезный» мужской аксессуар все еще в моде

У галстука немалая и занимательная история. /Фото: bowandtie.ru

Конечно, галстуком этот кусок ткани назвать нельзя, но первый шаг был уже сделан. /Фото: pinterest.de

Шейными платками обзавелись даже глиняные воины. /Фото: britishroom.ru

Парадные мундиры хорватских полков и сегодня не обходится без прародителя галстука. /Фото: livejournal.com

Платок на шею так понравился королю, что вскоре их стали носить все. /Фото: mediasole.ru

Новый фасон галстука получил огромную популярность, которая держится и сегодня. /Фото: lenta.ru

Галстук по-прежнему популярный аксессуар у мужчин. /Фото: donpress.com