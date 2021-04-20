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Лучшие отели с привидениями

Журналисты USA Today сделали подборку для любителей фильмов ужасов и составили список из десяти лучших отелей с привидениями в Европе, большинство из которых являются бывшими тюрьмами или средневековыми замками.

Лучшие отели с привидениями


В список вошел замок Рутин в Северном Уэльсе, построенный в XIII веке. Здесь есть высококлассный спа-салон и роскошные номера, отель даже проводит средневековые пиры.

Лучшие отели с привидениями

Здесь же, как утверждает издание, можно встретить призрак леди Грей, которая, согласно легенде, была казнена за убийство любовницы мужа.

Лучшие отели с привидениями

В перечень заведений попал и построенный в 1865 году лондонский отель Langham. Здесь останавливались писатели Оскар Уайльд и Марк Твен, а также премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Лучшие отели с привидениями

Кроме того, по рассказам, по отелю бродят призраки немецкого принца, выпрыгнувшего из окна четвертого этажа, врача, убившего свою жену во время медового месяца, а также императора Наполеона III, который провел последние дни в изгнании в этом отеле.

Лучшие отели с привидениями

Так что приезжайте.

Лучшие отели с привидениями

Также любители пощекотать нервы могут посетить построенный в 1625 году замок Баллигалли в Ирландии (Ballygally Castle).

Лучшие отели с привидениями

Здесь, предположительно, обитает привидение леди Изабеллы, которая, по одним данным, бросилась с крыши отеля, по другим — была сброшена.



Лучшие отели с привидениями

В отеле даже можно снять специальный «призрачный номер».

Лучшие отели с привидениями

В поисках привидений туристы также могут отправиться в средневековый замок Кастеллучча на окраине Рима.

Лучшие отели с привидениями

Там, как утверждается, обитают сразу несколько призраков, в том числе императора Нерона, местного алхимика, погибшего от удара молнии, и даже лошадей, которые ночью галопом носятся вокруг здания.

Лучшие отели с привидениями

Добро пожаловать!

Лучшие отели с привидениями

В список лучших отелей с привидениями также вошла бывшая военно-морская база — британский форт Спитбанк XIX века.

Лучшие отели с привидениями

Спитбанк Форт (Spitbank Fort) был построен в викторианскую эпоху для защиты Великобритании от французского вторжения, а теперь служит для мирных целей в качестве роскошного отеля. Расположен он в Соленте, недалеко от Портсмута, Англия. По слухам, таздесь живет призрак солдата Генри.

Лучшие отели с привидениями

Кстати, в Спитбанк Форт проходили съемки к фильму о Джеймсе Бонде «007. Координаты: Скайфолл».

Лучшие отели с привидениями

Следующий в списке — британский отель Malmaison Oxford.

Лучшие отели с привидениями

Он расположился в бывшей тюрьме, где вешали людей. Так что призраков тут — хоть отбавляй.

Лучшие отели с привидениями

Замок Лесли (Leslie Estate) в Ирландии известен тем, что в нем обитает призрак Нормана Лесли, дядюшки нынешнего владельца замка. Он был не раз замечен гостями замка и членами его семьи.

Лучшие отели с привидениями

Замок Лесли расположен на территории в 1000 акров в местечке под названием Глазло, в графстве Монахан. Это замок служит домом для семьи Лесли в течении ухе трехсот лет. Этот замок, который первоначально назывался Замок Глазло, перешёл во владение семьи Лесли в 1665 году.

Лучшие отели с привидениями

У этого замка давно слоилась репутация замка с привидениями. Среди потусторонних жильцов замка, которых время от времени здесь встречают, в основном попадаются умершие члены клана Лесли. Но самым известным призраком, конечно же является Норман Лесли.

Лучшие отели с привидениями

Шотландский замок XVII века, где теперь расположен отель Bunchrew House.

Лучшие отели с привидениями

По вечерам в отеле Bunchrew House можно услышать скрип и потрескивание — возможно, это просто скрипучие половицы и тлеющие угольки в камине, а может, и местный призрак Изабель из рода Огилви. Хозяева нежно называют ее «старушкой» и рассказывают, что Изабель любит посидеть за одним из столиков в местном ресторане, но за каким именно — не говорят.

Лучшие отели с привидениями

Следующий на очереди искателей привидений — ирландский отель Shelbourne Dublin. Он пользуется популярностью у знаменитостей. Здесь останавливались Билл Клинтон, Джулия Робертс.

Лучшие отели с привидениями

Здесь живет призрак Мэри Мастерс (Mary Masters): молодая девушка умерла в этом здании и до сих пор бродит по его коридорам.

Лучшие отели с привидениями

Последний в списке лучших отелей с привидениями — отель-замок XV столетия Chateau de Marcay, который находится в долине Луары во Франции.

Лучшие отели с привидениями

В замке Chateau de Marcay живет призрак молодой женщины в белом саване. По легенде, при жизни девушка по ночам превращалась в оборотня. Местный фермер убил ее, приняв за волка, и похоронил втайне ото всех на территории замка.

Лучшие отели с привидениями

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