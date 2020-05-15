Как бороться с конденсатом в теплице

Любой огородник мечтает о хорошем урожае и пытается всячески оградить своих питомцев от проблем. Но даже теплица не гарантирует овощам полной безопасности. Одна из главных тепличных бед – конденсат. Учимся с ним бороться.

Капли воды на трубах, запотевшие окна в квартире, роса на траве – все это признаки одного и того же явления. Имя ему – конденсат.



Что такое конденсат и откуда он берется?

Почему в теплице появляется конденсат?

Как избавиться от конденсата в теплице?

Несколько способов снизить влажность

Вода, как все помнят из школьного учебника физики, может находиться в трех состояниях: твердом, жидком и газообразном. При этом она с легкостью переходит из одного в другое. В воздухе вода содержится в виде газа. Чем выше температура, тем паров воды больше. Когда температура начинает падать, вода из газообразного состояния переходит в более привычное для нас – в жидкость. Так образуется конденсат. Таким образом, конденсат – это продукт перехода вещества из газообразной в жидкую форму.Пожалуй, единственное место, где конденсат может принести радость, – росистая трава. Во всех остальных случаях – это проблема. Сегодня мы рассмотрим способы избавления от конденсата в теплицах.Какую бы теплицу вы ни построили, вам все равно придется столкнуться с этой проблемой. В большей или меньшей степени, но конденсат будет образовываться как в теплице из поликарбоната, так и из обычной пленки.Причин у этого явления несколько:На рассвете, когда первые лучи солнца попадают на стенки вашей теплицы, возникает большая разница температур между воздухом снаружи и внутри теплицы. Именно в это время на стенах и потолке появляются капли воды.Растения, конечно, не люди, но они тоже дышат. В процессе дыхания они выделяют углекислый газ и воду.С листьев растений и из почвы испаряется влага, которая также может оседать на пленке или поликарбонате.Эти безобидные капли воды опасны для обитателей теплиц. Избыточная влага способствует распространению различных инфекций, что может вызывать заболевания, а в более серьезных случаях – и гибель растений.Решать нужно не проблему, а причину, ее вызвавшую. Таких даже несколько.Первейшее условие в борьбе с конденсатом – проветривание теплицы. Форточки – необходимый элемент любой теплицы – помогают наладить циркуляцию воздуха и тем самым снизить влажность. Наилучший результат достигается тогда, когда фрамуги расположены не только на стенах, но и на потолке строения (к сожалению, в арочных конструкциях этого добиться крайне сложно). Расстояние между ними не должно превышать 2-3 м, а располагаться форточки должны на высоте 1 м. Проветривание следует начинать утром, как только разница температур внутри и снаружи теплицы достигнет 10°C, т.е. при температуре воздуха на улице примерно 15°C.Двери для проветривания использовать не рекомендуется, т.к. холодный воздух в этом случае будет двигаться по нижней части теплицы, что негативно скажется на состоянии ваших зеленых питомцев.Густые заросли приводят к застою влаги. Чтобы избавиться от них, нужно время от времени прореживать посадки и удалять лишние ветки и листья. Оптимальной плотностью при посадке считается наличие 3 растений на 1 кв.м.Этот основной и самый, казалось бы, простой прием ухода за растениями даже опытные огородники часто делают неправильно. Чтобы избежать появления капель воды в теплице, полив должен происходить в первой половине дня. В противном случае теплица не успеет проветриться, и оставшаяся влага утром станет причиной усиленного образования конденсата. Используемая вода должна быть слегка теплой.Лучшая система орошения – точечная (капельная). Во-первых, она очень экономно расходует воду (и, как следствие, финансы). Во-вторых, при таком способе растения получают всегда лишь нужное количество жидкости – это исключает как избыток, так и недостаток влаги. При обычном поливе обеспечить такой эффект практически невозможно.Помогут вам справиться с этой проблемой такие материалы:Мульча. Хорошо прогретый грунт следует укрыть слоем мульчи (это может быть как скошенная газонная трава, так и, к примеру, торф). Мульчирование предотвратит усиленное испарение влаги из почвы, что уменьшит влажность воздуха.Этого же эффекта можно добиться, если вместо мульчи использовать пленку. Люди знающие рекомендуют в данном случае брать пленку черного цвета. Из-за черного цвета, который не отражает солнечные лучи, пленка нагреется сама и тем самым не допустит перегрева почвы.Некоторые огородники натягивают под кровлей любой укрывной материал (прозрачную пленку, спанбонд и т.п.), пытаясь таким образом защитить растения от падающих сверху капель. У этого способа есть один существенный недостаток: избавляя от конденсата, «крыша» избавит насаждения также и от света.Каждый из огородников сам решает, какой из способов борьбы с конденсатом ему подходит больше. Главное – защитить зеленых питомцев от болезней.