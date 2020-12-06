Верный способ тонко нарезать капусту, не используя нож или терку для шинкования

Тонко нарезанная капуста подойдет для любого блюда / Фото: oryol.sm-news.ru

Существует множество вариантов бытовой техники для шинковки капусты / Фото: yandex.ua

Капусу можно нарезать и ножом, но это не так быстро и безопасно / Фото: smak.ua

Перед началом шинкования необходимо помыть кочан / Фото: jellyroom.su

Капуста разрезается на четыре части / Фото: kelscafe.com

Приспособление для чистки овощей нарезает капусту за пять минут аккуратной и аппетитной соломкой / Фото: dreamstime.com