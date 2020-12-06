Верный способ тонко нарезать капусту, не используя нож или терку для шинкования

Шинковка капусты – процесс, требующий определенных навыков, если делать это вручную или использовать спецприспособления, позволяющие сделать работу быстро и качественно. Но можно обойтись минимальными затратами усилий и времени. Да и справится с этой работой практически любой человек, в том числе и ребенок. Сам же шинковочный процесс займет всего пять минут.
Тонко нарезанная капуста подойдет для любого блюда / Фото: oryol.sm-news.ru
Полученная нарезка подойдет абсолютно для любых блюд: тушения, борща, разнообразных салатов, начинки. Получается универсальный продукт.
Существует множество вариантов бытовой техники для шинковки капусты / Фото: yandex.ua
Конечно же, сегодня нет дефицита в различных приспособлениях типа шинковок и кухонной технике, например, блендерах и комбайнах. Но ведь хорошие технические средства стоят немалых денег, а они есть не у всех, поэтому позволить себе покупку того же комбайна могут тоже далеко не все. Да и площадь помещения не всегда позволяет разместить дополнительные устройства, хоть они и значительно облегчают жизнь хозяйке.
Капусу можно нарезать и ножом, но это не так быстро и безопасно / Фото: smak.ua
Что касается этого уникального способа, то он более чем простой и удобный для всех. Конечно, можно воспользоваться ножом, но быстрее, чем этим способом не получится, да и качественнее тоже, во всяком случае, далеко не у всех.
Перед началом шинкования необходимо помыть кочан / Фото: jellyroom.su
Итак, в чем заключается уникальный способ шинковки капусты.http://funhere.ru/?p=15673
Капуста разрезается на четыре части / Фото: kelscafe.com
Кочан разрезается на четыре части ножом, после чего это орудие труда убирается за ненадобностью. Берется стандартная, не важно дорогая или дешевая, овощерезка, которая продается практически в любом хозяйственном отделе.
Приспособление для чистки овощей нарезает капусту за пять минут аккуратной и аппетитной соломкой / Фото: dreamstime.com
Нарезать капусту следует с острой стороны. Получается тоненькая аккуратная и аппетитная соломка.
Весь кочан шинкуется около пяти минут, не больше. Быстро, удобно, без риска пораниться.
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