



Да, именно так выглядит лысый ежик, но я вам хотел сейчас рассказать не про него. Я хотел вам рассказать про пушистого зверька из семейства ежиных.



По сути это мохнатый ежик ...





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Обыкновенная гимнура (лат. Echinosorex gymnura) — млекопитающее из семейства ежиных. Единственный представитель рода Echinosorex.



Длина тела гимнур до 45 см, хвоста до 21 см. Внешне они похожи не на ежей, а на крупных землероек. Тело гимнур покрыто жесткими волосами или мягким мехом. Голова узкая, длинная и клиновидная. Гимнуры распространены во влажных лесах Юго-Восточной Азии, питаются насекомыми и другими беспозвоночными.





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Он покрыт жесткими темно-окрашенными волосами, а на голове и плечах хорошо заметны беловатые пятна. Около основания хвоста обыкновенного гимнура расположены две железы, выделяющие жидкость с неприятным запахом, которым зверек отпугивает хищников.







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Обитатель лесов. Часто встречается около водоемов и мангровых болот. Ведет ночной, по-видимому полуводный образ жизни. День проводит в убежищах среди камней, под корнями деревьев, в дуплах упавших стволов деревьев. Обычно держится поодиночке.





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Обыкновенная гимнура активна преимущественно ночью. Днём она прячется между корнями дерева, под стволом или в норе, уложив своё спальное место листьями. Ночью животные отправляются на поиски корма, при этом они чаще держатся на земле, не влезая на деревья. Это хорошие пловцы, получающие часть своего питания в воде. Ведут одиночный образ жизни, агрессивно реагируя на сородичей. Входы своих спальных мест маркируют остро пахнущим секретом анальных желез.







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Обыкновенный гимнур обитает у воды среди болот и мангровых зарослей Таиланда, островов Суматра и Калимантан. Он активен ночью, питается земноводными и рыбой, но основная пища — моллюски, насекомые, мелкие наземные позвоночные и фрукты. Обыкновенный гимнур размножается в любое время года, в приплоде два детеныша. Филиппинская гимнура (Podogymnura truei) — в Международной Красной книге.





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Ну а про этого лысого ежика очень много в свое время ходило информации:







Это Нельсон (Nelson), совершенно лысый ёжик без иголок, который появился в центре спасения диких животных Foxy Lodge Wildlife Rescue в Нофолке, Великобритания. Почему он такой там не знали, и вообще удивлялись, как он дожил до своих лет таким.











Волонтеры в заповеднике строят свои догадки. Возможно, Нельсон потерял все свои иголки из-за стресса, может, с ним случилось что-то серьезное, и все иголки выпали навсегда. Некоторые из волонтеров верят, что если ежика массажировать, то иголки вырастут снова, и поэтому каждый день Нельсона ждут несколько минут чудесного массажа с маслами. Ежику эти процедуры явно нравятся, однако видимых результатов они не приносят. "У нас до этого была пара животных без части иголок, - говорит Тоня. - Но Нельсон - это совершенно другой случай. У него ни иголок, ни волос, ни даже когтей нет. Он для нас настоящая тайна."