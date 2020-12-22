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Почему не сняли продолжение фильма «Фантомас»

В 1966 году в СССР произошло по-настоящему знаковое событие – нашему неискушенному зрителю на Неделе французского кино показали фильм Анри Юневеля «Фантомас». В широкий прокат фильм чуть позднее попал по обмену: французские зрители в ответ увидели «Анну Каренину» с Татьяной Самойловой, а нам достались три серии комедийного сериала. Так в Советском Союзе началось повальное увлечение криминальным персонажем в зеленой маске.

Почему не сняли продолжение фильма «Фантомас»

Историки кино сегодня исследуют феномен «фантомасомании» на советских просторах, и причин находят множество: недостаточное количество фильмов подобного рода у нас, железный занавес и дефицит информации о жизни людей в других странах – в «Фантомасе» показывался французский быт, роскошная обстановка, красивые автомобили и привычки людей, которые казались нашим зрителям просто сказочными. При этом чиновники одновременно углядели в картине совсем другой «культурно-политический слой», благодаря которому фильм все-таки проник на просторы СССР: в нем увидели критику французской социальной действительности и институтов власти: «чиновники буржуазного госаппарата, от министра внутренних дел и комиссара Жюва, до многочисленных полицейских, выставлены сборищем кретинов». Даже такая мелочь, как русская матрешка, которая украшала комнату Фандора, был принята за знак симпатии либерального журналиста капиталистической газеты к СССР.

Да и Жан Маре, побывавший на Неделе французского кино в Москве, высказывался о Советском Союзе сугубо положительно. В общем, этот пример показывает, как при желании можно найти плюсы буквально во всем.

Почему не сняли продолжение фильма «Фантомас»

Летом 1967 года трилогия вышла в широкий прокат в СССР. Даже первая лента показала невероятный результат: ее посмотрели 45 миллионов человек, а третья, по данным французских справочников, собрала даже 60 миллионов зрителей. Это было в десять раз меньше чем на родине фильма, во Франции. Хотя в этом случае соотносить количество проданных билетов со зрителями, несомненно, не стоит – у нас фильм смотрели по 10, 20, даже 30 раз. Гораздо позднее психологи поняли то, что сразу не смогли предвидеть советские деятели культуры и министерские работники: этот фильм наш зритель воспринимал совершенно по-другому. Во всем мире люди, с детства знакомые с образом злодея в маске, считали его пародией на дешевые бульварные романы начала века, ведь именно так французы его и задумывали, а наш зритель принял все всерьез, и, кстати, он был абсолютно не виноват, ведь на русских афишах отсутствовало слово «комедия». Российский литературовед и радиожурналист Иван Толстой объяснил различие в восприятии картины западным и советским зрителем следующим образом: «Мы же не знали, что были еще десятки романов про Фантомаса Аллена и Сувестра. Мы не знали, что было огромное количество комиксов, да и само понятие комикса существовало в СССР только в «Веселых картинках». Мы не знали, что был Фейяд, что были сюрреалисты, которые интерпретировали фигуру Фантомаса самым разным образом. И советский зритель получил всё это… вот так отрывочно, вне контекста.»

Почему не сняли продолжение фильма «Фантомас»

Результатом стало массовое увлечение Фантомасом. Подростки разыгрывали друг друга и незнакомых людей, устраивая зловещие телефонные звонки: «Фантомас скоро придет к вам!»; среди преступников моментально нашлась масса подражателей, которые оставляли свои автографы на месте краж; была зафиксирована волна подросткового хулиганства, в общем, ситуация выглядела впечатляюще. Наиболее известными из подражателей тех лет стала банда братьев Толстопятовых. Преступники орудовали в Ростове-на-Дону в 1968—1973 годах, надевая для маскировки черные чулки на головы, за что их прозвали «Фантомасами». Итогом стал запрет проката фильма. Такое постановление в 1970-м году вынес сам министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков. Правда, есть сведения, что даже после этого на периферии показ кинокартин продолжался.

Почему не сняли продолжение фильма «Фантомас»

Среди советских зрителей ходила устойчивая легенда о том, что всего фильмов было не три, а четыре, но последний из них является «секретным». В нем, якобы, Фантомас наконец-то снимает свою зловещую маску. В действительности, эти слухи были не совсем оторваны от реальности, ведь, задумывая сериал, создатели собирались снимать 10, а может, даже и 12 серий. Кстати, как раз о четвертой серии шло очень серьезное обсуждение. Благодаря невероятному успеху в СССР, фильм собирались снять у нас, в русских декорациях, однако «Фантомас в Москве» так и не был создан. Одной из причин конца сериала сегодня называют то, что главная звезда фильма – Жан Маре, со временем стал тяготиться своей ролью. Судя по всему, знаменитому актеру все меньше нравилось то, что внимание зрителей явно оттягивал на себя комический персонаж де Фюнеса – комиссар Жюв. Кроме того, успех в СССР был только частью общей картины, а в мировом прокате третья часть «Фантомас против Скотланд-Ярда» оказалась гораздо менее успешной, чем две первые. Критика упрекала режиссера в стереотипности и в застое, в общем, четвертый фильм так и не получил финансирования, оставив огромную армию советских подростков жестоко разочарованными.

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Почему не сняли продолжение фильма «Фантомас»

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Почему не сняли продолжение фильма «Фантомас»Подписаться на мой Instagram

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