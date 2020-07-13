Концепт электрического вертолета от Tesla

В последние годы имя Илона Маска и его корпорации Tesla не сходит с уст как любителей технологий, так и обывателей. И это неудивительно, ведь чего только эта компания не успела представить на рынке: от собственной платежной системы и искусственного интеллекта до коммерческих космических полетов и прокладки тоннелей. Но недавно Маск решил поднять слова в буквальном смысле новую высоту - над землей, но в пределах атмосферы нашей планеты. Речь идет о создании в Tesla электрического вертолёта.
Не так давно в Tesla решили, что могут замахнуться на разработку, которая объединила бы два перспективных направления их деятельности - поколение высоты и создание электрического транспорта. Именно так можно охарактеризовать планы корпорации на создание электровертолета. Справедливости ради стоит отметить, что компания Илона Маска не является первопроходцем в подобных разработках. На сегодняшний день уже существуют полноразмерные модели электрических вертолетов, которые успешно прошли испытания. Однако сфера их применения пока ограничена. Так, например, их используют для перевозки донорских органов. В Tesla же наоборот, однозначно заявляют, что будущий электровертолет будет одинаково доступным и для транспортировки, и для поддержки при чрезвычайных ситуациях, и даже для патрулирования городских улиц. Поэтому, возможно, пройдет буквально несколько лет, а электрические вертолеты, лавирующие между небоскребами мегаполисов, станут привычным делом.
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