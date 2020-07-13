Концепт электрического вертолета от Tesla

В последние годы имя Илона Маска и его корпорации Tesla не сходит с уст как любителей технологий, так и обывателей. И это неудивительно, ведь чего только эта компания не успела представить на рынке: от собственной платежной системы и искусственного интеллекта до коммерческих космических полетов и прокладки тоннелей. Но недавно Маск решил поднять слова в буквальном смысле новую высоту - над землей, но в пределах атмосферы нашей планеты. Речь идет о создании в Tesla электрического вертолёта.



Не так давно в Tesla решили, что могут замахнуться на разработку, которая объединила бы два перспективных направления их деятельности - поколение высоты и создание электрического транспорта. Именно так можно охарактеризовать планы корпорации на создание электровертолета. Справедливости ради стоит отметить, что компания Илона Маска не является первопроходцем в подобных разработках. На сегодняшний день уже существуют полноразмерные модели электрических вертолетов, которые успешно прошли испытания. Однако сфера их применения пока ограничена. Так, например, их используют для перевозки донорских органов. В Tesla же наоборот, однозначно заявляют, что будущий электровертолет будет одинаково доступным и для транспортировки, и для поддержки при чрезвычайных ситуациях, и даже для патрулирования городских улиц. Поэтому, возможно, пройдет буквально несколько лет, а электрические вертолеты, лавирующие между небоскребами мегаполисов, станут привычным делом.

На сегодняшний день, пока проект электрического вертолета находится только в виде концепта, большого количества информации о нем нет. Пока что в Tesla говорят лишь о том, что пилотирование их летательного аппарата будет осуществляться человеком, а сама машина покажется быстрой и маневренной. Кроме того, впечатляющие концепт-арты от дизайнера Антонио Палья (Antonio Paglia) дают нам возможность понять, что внешний вид электровертолета будет соответствовать традициям компании Илона Маска и выглядеть современно и футуристично.Вот только о планах относительно проекта электровертолета на ближайшее время говорить пока рано. Во-первых, Маск, кроме уже находящихся в разработке концептов, анонсировал на 2020 год еще несколько, и вряд ли у Tesla хватит времени и сил еще на один.Но в случае электрического вертолета проблема воплощения его в жизнь упирается также в технологии. Ведь давно известно, что разработки в компании ведутся с нуля, в том числе что касается сердца машин. Поэтому перед тем, как ожидать начала работы над самим вертолетом, следует дождаться, когда команда Маска спроектирует для этих целей достаточно мощный двигатель или адаптирует уже имеющиеся аналоги специально для летательного аппарата.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: