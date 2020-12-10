Меню для встречи сильного Быка

Пока мы тут прячемся от пандемии, на носу уж Новый год! Не успели, что называется, оглянуться, тут как тут. Так что же теперь, не отмечать? Вот еще! Учитывая обстоятельства можно, конечно, не особенно заморачиваться, но хочется ведь знать, что лучше на стол поставить? Решили составить обобщенное меню на новый год Быка.







Нельзя сказать, что мы тут, в редакции «Так Просто!» слишком уж суеверные, но некоторую рациональность в таком подходе видим. Следующий год быка в этом плане готов нам подыграть, а нам остается только потирать от счастья ручки. Всё отлично сходится, а значит и отметить праздник получится даже в стесненных условиях. Ура!



МЕНЮ НА НОВЫЙ ГОД БЫКА

Меню на новый год Быка

Меню на новый год Быка

Что нам известно о Быке? Это он первым переплыл реку и приблизился к Будде, когда тот позвал к себе всех зверей. Вернее, был бы первым, если бы не хитрая Крыса, которая спряталась у него на спине и, в итоге, опередила его. Но Бык, конечно же, не сильно огорчился, потому что любит помогать другим.В этом году Бык собирается выйти в белом смокинге и с тростью из металла — это символизирует напор, справедливость и непорочность. Бык трудоголик и способен на многое. Поговаривают даже, что для многих будущий год станет переломным. Злить Быка не стоит, может навалять.Даже если рогами подденет, всё-равно будет больно.Но самое ценное, что можно применить к новогоднему столу — простота. Наш белый джентльмен скорее предпочтет выверенные и понятные блюда, чем какую-то странную экзотику и неизвестные ранее ингредиенты. Поэтому да здравствует оливье и заливная рыба! Но обо всем по порядку.Поскольку Бык травоядный, на столе крайне уместны всякие салаты из зелени и овощей. Опять же, мудрить не стоит: обыкновенный шпинат, петрушка, укроп и зеленый лук (ой, что вы все его боитесь-то?) пойдут на ура. Заправлять их, естественно, нужно белыми соусами, и первое, что приходит на ум — майонез! Или сметана, если опасаешься за свои холеные бока.Вообще рекомендуют украшать стол всякими травами, чтобы задобрить Быка. И это не обязательно должна быть еда! Небольшие стожки сена или другие травы, похожие на еду для коровок. Это, конечно, по желанию, пункт необязательный. Зато обязательный пункт — оливье! Или шуба. Это классические салаты, которые Бык точно оценит по достоинству.Быку по вкусу придутся крупы, ими вполне можно и усложнить простые салаты, и подавать в качестве гарнира. Отлично смотрится в этом плане булгур, рис и даже пшеничная кашка типа «Артек». Впрочем, можешь попробовать и набирающую популярность киноа, но помни, что Бык может не понять. В целом это не должно его хоть как-то оскорбить.Что касается более «тяжелых» блюд, то из мяса рекомендуется запеченная птица. Это может быть индейка, утка или курица — Бык нормально отнесется к любому из этих вариантов. Опрометчивым будет поставить на стол телятину или говядину. Проявить по отношению к хозяину года подобное неуважение, это поставить на карму черную метку.Бык отлично воспринимает молочные продукты, поэтому на столе обязательно должны быть сыры и десерты с основой из молока или сметаны. Панакота, йогурты или простой молочный коктейль будут приняты с восторгом. Что касается рыбы или свинины, то Бык не станет возражать, но и особенного восторга не проявит. Можно. Важно, чтобы это не было что-то очень сложное.Еще раз акцентируем на том, что на этот раз важно не мудрить — чем проще, тем лучше! Даже если ты будешь в одиночестве, откроешь банку шпрот, а из выпить у тебя будет только кефир, то ничего страшного. Белый металлический Бык понимающе похлопает тебя по плечу и скажет: «Да всё нормально, брат/сестра. Еще всё будет! Ну что, по первой?»