Самые непрактичные решения при ремонте и обустройстве жилья

Когда люди затевают ремонт или покупку предметов интерьера, то чаще всего ориентируются на красивые картинки в интернете и журналах. И при этом не всегда читают отзывы людей, решивших воплотить в своем жилье то или иное дизайнерское решение. К примеру, кухонный гарнитур без ручек на двери выглядит эффектно как на фото, так и в жизни. Но на практике он совершенно неудобен.

Мы узнали, какие модные интерьерные решения могут хорошо потрепать нервы людям, завершившим ремонт и обустройство своего жилья.



Кухонный гарнитур без ручек

Фактурный фартук

Люстры сложной конструкции на кухне

Люстра с чашеобразными плафонами

Дверные ручки с острым концом

Кухни ярких цветов

Стеклянная раковина-чаша

Светильник в козырьке кухни

Кухонные гарнитуры без привычных ручек, открывающиеся путем нажатия, выглядят очень стильно и современно, являясь образцом стиля хай-тек. Но на практике мало того, что на фасадах постоянно будут следы пальцев, так и сама система открывания не всегда удобна.К системе tip-on придется долго привыкать, так как мы с детства привыкли открывать кухонные тумбы, потянув на себя одну сторону двери. К тому же не исключены случайные нажатия коленом, бедром, рукой или еще чем-то. А в углублениях, предназначенных для открывания ящиков и шкафов, постепенно будут скапливаться грязь и жир. Ну а про высокую цену мы промолчим.Современный рынок предлагает великое множество разнообразных материалов для отделки рабочей зоны на кухне.Но надо помнить самое главное: чем меньше элементы, тем сложнее будет отмывать застывшие капли жира. Особенно с рельефных поверхностей и стыковочных швов.Многие до сих пор полагают, что объемная люстра с кучей висюлек вполне уместна на кухне и даже считается особым шиком. Но, как показывает практика, отмывать мелкие элементы осветительного прибора — это крайне непростое занятие. А ведь жирный налет вместе с пылью неминуемо осядет на люстре. И даже никакая мощная вытяжка не спасет.Люстры с плафонами в виде чаш хоть и могут быть красивыми, но точно не практичными. Внутри неминуемо будет скапливаться пыль. Поэтому если вы все-таки приобретете именно такую люстру, то ее придется регулярно протирать.Существует множество вариантов дверных ручек на любой вкус и бюджет. И иногда только на практике понимаешь, что некоторые из них могут быть травмоопасны. Это касается ручек с острым углом. За них постоянно цепляешься одеждой или рукой, а это чревато порванными вещами или царапинами. Неоднократно проверено автором этой статьи.Уже долгое время популярны кухонные гарнитуры ярких насыщенных цветов. И если первое время они могут создавать жизнерадостное настроение, то потом к таким кислотным цветам привыкаешь. А затем они начинают уже раздражать. Яркие цвета лучше применять в качестве акцентов.Двери верхних шкафов на газлифтах© akhte-si / DepositphotosКухонные шкафы, двери которых поднимаются на газлифтах, кажутся очень модными, удобными и практичными. Но только не в том случае, если в доме живут невысокие люди. Так как дверца поднимается высоко вверх, то, чтобы ее закрыть, приходится либо подпрыгивать, либо становиться на стул.Еще бывает так, что шкафы висят вплотную к потолку и двери могут подниматься не до конца. В этом случае доступ к верхним полкам будет крайне затруднен.На картинках такая раковина смотрится очень эффектно и солидно. Но в быту она совершенно непрактична. Во-первых, объем стеклянной чаши небольшой, поэтому нужно всегда следить, чтобы вода из-за сильного напора не перелилась через край.Во-вторых, каждый раз после использования на чаше будут оставаться высохшие следы воды. А если вода жесткая, еще и известковый налет будет образовываться. Поэтому каждый раз после использования раковину придется вытирать.Подсветка верхних шкафов смотрится красиво, но при этом такие светильники совершенно нефункциональны. По сути, они светят в голову, а не на рабочую поверхность. Лучшее решение — установка подсветки прямо под верхними шкафчиками.