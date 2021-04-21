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Самые распространённые садовые проблемы и способы их решения

Каждый садовод знает, что с приходом лета можно ждать не только вкусный урожай, но и большие проблемы. Уход за своим огородом и садом – это приоритетное занятие, иначе к осени можно остаться ни с чем.

1. Тля


Тля – это проблема многих огородников. Она возникает практически во всех регионах страны и поражает огород. От нее избавиться довольно легко, во-первых, нужно постоянно поливать сами растения, а не только землю. Во-вторых, опрыскивать специальными растворами на основе инсектицидного мыла.
Самые распространённые садовые проблемы и способы их решения

2. Мучнистая роса 


Мучнистая роса очень любит поражать овощи. К сожалению, убрать ее навсегда вряд ли получится, но предотвратить ее распространение можно. Для этого убирайте с растений пораженные листья и плоды, а также опрыскивайте свой сад фунгицидом. Чаще всего такое заболевание растений появляется из-за плохой циркуляции воздуха, поэтому на следующий год продумайте другое место для посадки.
Самые распространённые садовые проблемы и способы их решения

3. Черные пятна на листьях розы


Розы очень сильно подвержены различным заболеванием, одно из них – черные пятна, вызванные грибком. После поражения листья начинают желтеть и потом опадают. Основной совет – много света, хороший приток воздуха и нормальное количество воды.
Самые распространённые садовые проблемы и способы их решения

4. Гниль на конце плода


Начать гнить могут практически любые овощи, обычно это вызвано недостатком кальция.
Чтобы другие плоды выжили, необходимо добавить известь в почву и не забывать при этом хорошо поливать весь огород.
Самые распространённые садовые проблемы и способы их решения

5. Слизни 


Слизни могут не только попортить ваш сад, но и полностью его истребить. Поэтому при первых появлениях слизней необходимо использовать ловушки и живых обитателей природы. Например, птицы и жабы считают их настоящим лакомством.
Самые распространённые садовые проблемы и способы их решения

6. Сорняки


 Сорняки, как их не вырывай, все равно будут лезть в любом огороде. Как только пройдет дождик и выглянет солнце, на вашем саду уже появляются первые ростки сорняков. Чтобы не усугублять ситуацию, старайтесь пропалывать свои грядки как можно чаще.
Самые распространённые садовые проблемы и способы их решения

7. Засуха


Нехватка воды – это очень опасное состояние для любого цветка или растения. Именно поэтому летом нужно быть очень внимательным к сухой почве. Вам стоит постоянно поливать свой сад, а также придумать систему капельного полива на случай отъезда из дома.

Самые распространённые садовые проблемы и способы их решения

8. Переизбыток воды 


 Засуха – это не единственная проблема садоводов. Также часто бывает, что начинают идти проливные дожди или некоторые огородники переусердствуют с поливом. Конечно, прекратить дождь вы не в силах, но придумать хорошо систему дренажа можно. Поливайте растение только тогда, когда оно действительно в этом нуждается. Если залить его, то оно попросту сгниет.

Самые распространённые садовые проблемы и способы их решения

Получить богатый урожай не так просто. Чтобы ваш сад был красивым и всегда приносил хороший урожай, не забывайте об уходе и устранении всех известных вредителей растений.
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