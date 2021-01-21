«Бандеровцы* - ветераны»: сколько их сейчас осталось на Украине

Борьба за независимость

Национализм всегда был одной из украинских бед. Его проблема заключается в том, что он, хоть и декларирует объединение нации, всякий раз становится причиной внутреннего раскола. Как нельзя лучше это демонстрирует история самой известной – революционной – Организации украинских националистов* (ОУН-Р*), фактически начавшаяся с раздора в «оригинальной» ОУН* и отделения радикальной части, которую возглавил Степан Бандера. А уже после войны она закончилась созданием ещё одной фракции – заграничной.

По оценкам современных украинских историков, на конец 1939 года ОУН насчитывала порядка восьми-девяти тысяч членов. Если считать всех активно сочувствующих националистическим идеям – максимум 12 тысяч.

И тем не менее немногочисленность не помешала руководству организации решить за остальных украинцев и провозгласить главным врагом СССР. Вопрос был только в том, бороться ли с ним самостоятельно или вместе с нацистами.

Момент оказался принципиальным, и ОУН в итоге разделилась на «мельниковцев», руководитель которых Андрей Мельник стремился к сотрудничеству с Третьим рейхом, и «бандеровцев». Последние были готовы к самым радикальным методам борьбы, и в этом было одно из главных их отличий. Но и Бандера отчасти рассчитывал на поддержку немцев, хотя предполагал, что сам факт выступления националистов против советских войск заставит нацистов признать их союзниками.

Однако создание украинского государства не входило в планы Адольфа Гитлера. Очевидное недовольство у Берлина вызывало формирование на оккупированных территориях органов местного самоуправления и отрядов украинской милиции. Даже несмотря на то, что «бандеровцы» поддержали вермахт во время взятия Львова, очень быстро между немецким командованием и ОУН-Б обозначилось похолодание. Спустя некоторое время Бандера был арестован гестапо и перевезён в Берлин. Оттуда он уже не мог руководить действиями подразделений и фактически перестал быть лидером националистов.

Именно в период его заключения произошло формирование Украинской повстанческой армии – вооружённого крыла ОУН-Б, членам которого и приписываются главные зверства «бандеровцев».