«Бандеровцы* - ветераны»: сколько их сейчас осталось на Украине

Борьба за независимость
Национализм всегда был одной из украинских бед. Его проблема заключается в том, что он, хоть и декларирует объединение нации, всякий раз становится причиной внутреннего раскола. Как нельзя лучше это демонстрирует история самой известной – революционной – Организации украинских националистов* (ОУН-Р*), фактически начавшаяся с раздора в «оригинальной» ОУН* и отделения радикальной части, которую возглавил Степан Бандера. А уже после войны она закончилась созданием ещё одной фракции – заграничной.
По оценкам современных украинских историков, на конец 1939 года ОУН насчитывала порядка восьми-девяти тысяч членов. Если считать всех активно сочувствующих националистическим идеям – максимум 12 тысяч.И тем не менее немногочисленность не помешала руководству организации решить за остальных украинцев и провозгласить главным врагом СССР. Вопрос был только в том, бороться ли с ним самостоятельно или вместе с нацистами.
Момент оказался принципиальным, и ОУН в итоге разделилась на «мельниковцев», руководитель которых Андрей Мельник стремился к сотрудничеству с Третьим рейхом, и «бандеровцев». Последние были готовы к самым радикальным методам борьбы, и в этом было одно из главных их отличий. Но и Бандера отчасти рассчитывал на поддержку немцев, хотя предполагал, что сам факт выступления националистов против советских войск заставит нацистов признать их союзниками.
Однако создание украинского государства не входило в планы Адольфа Гитлера. Очевидное недовольство у Берлина вызывало формирование на оккупированных территориях органов местного самоуправления и отрядов украинской милиции. Даже несмотря на то, что «бандеровцы» поддержали вермахт во время взятия Львова, очень быстро между немецким командованием и ОУН-Б обозначилось похолодание. Спустя некоторое время Бандера был арестован гестапо и перевезён в Берлин. Оттуда он уже не мог руководить действиями подразделений и фактически перестал быть лидером националистов.
Именно в период его заключения произошло формирование Украинской повстанческой армии – вооружённого крыла ОУН-Б, членам которого и приписываются главные зверства «бандеровцев».
Тысячи жертв
Деятельность УПА носила не только антисоветский, но также антипольский и отчасти антинемецкий характер. Правда, действия против нацистов не были систематическими и вскоре сменились военным сотрудничеством.
В 1943-1945 годах вооружённые повстанцы действовали против советских партизан, отрядов польского подполья – Армии Людовой и Армии Крайовы, вплоть до 1946 года – с Красной армией. В 1943-1945 годах подразделения УПА также участвовали в украинско-польском этническом конфликте. Националисты, в частности, организовали Волынскую резню – массовое уничтожение порядка 50-60 тысяч этнических поляков путём расстрела, обезглавливания и сожжения. При этом было убито ещё и около двух-трёх тысяч украинцев.
Армия националистов к тому моменту существенно увеличилась. В начале 1943 года её численность, по некоторым данным, доходила до 15 тысяч человек. К концу того же года – 20 тысяч. Весной 1944 года – уже 200 тысяч, а максимальное число за всё время достигало 400 тысяч.
Столкновения с советскими войсками продолжались вплоть до середины 1950-х годов, последнее – в 1959 году, хотя формально деятельность штабов и подразделений Украинской повстанческой армии была прекращена 3 сентября 1949 года. Вооружённую борьбу удавалось продолжать благодаря поддержке населения и помощи из-за рубежа.
По данным МВД Украинской ССР, в 1944-56 годах на территории западных областей Украины повстанцы совершили 14 424 вооружённые акции, из них — 4 904 теракта, 195 диверсий, 645 нападений на представителей советской власти и председателей колхозов. Жертвами националистов стали 30 676 человек. Это сотрудники НКГБ-МГБ, военнослужащие внутренних, приграничных и вооружённых сил, бойцы истребительных батальонов, функционеры Компартии, а также простые колхозники, крестьяне и рабочие. А ещё 860 детей, стариков и домохозяек
Оставшиеся в живых
Казалось бы, деятельность, которая привела к такому количеству жертв, не заслуживает ничего, кроме осуждения. Однако на деле тема ОУН-УПА является одной из самых дискуссионных. В современном украинском обществе присутствует и позитивная оценка повстанцев – как борцов за независимость, и негативная – как предателей. В последние же годы, поскольку националистические настроения на Украине усилились, или по крайней мере активнее используются в политических целях, наблюдается перекос в сторону героизации «бандеровцев».
Апогеем этого процесса стало признание официальным праздником дня рождения Степана Бандеры и приравнивание участников ОУН-УПА к ветеранам Великой Отечественной. Оба решения были приняты в 2018 году с подачи Петра Порошенко, который тогда был президентом страны.
Присвоение оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии статуса участников боевых действий позволит им рассчитывать на получение около 20 льгот. Это, в том числе, бесплатный проезд в общественном и междугородном транспорте, льготы на жилищно-коммунальные услуги, выплаты к 5 мая, ежегодное медицинское обследование и диспансеризация, 14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска. По некоторым подсчётам, они распространились на 1 201 бывшего повстанца (по данным на 23 мая 2018 года), пишет RT.
«Следствием принятия данного законопроекта станет усиление социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях, что в целом установит социальную справедливость в государственной политике относительно ветеранов войны и участников борьбы за независимость Украины в XX веке», — говорится в пояснительной записке.
Загвоздка украинского законодательства в том, что оно не разделяет участников различных войн на категории, из-за чего трудно определить, сколько людей относится к каждой из них. Более того, некоторые бойцы УПА в СССР были реабилитированы, так как впоследствии принимали участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. К моменту принятия новых норм они уже были признаны ветеранами.
* — организация, запрещенная на территории РФ
Иван Рощепий
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