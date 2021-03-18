Кто такой Дельфийский оракул, и Почему он был так важен для древних греков

Карта населения Греции. \ Фото: carte-du-monde.net.

Храм Аполлона в Дельфах ныне представляет собой руины древнегреческого храма. \ Фото: google.com.

Камень омфалос из Дельф эллинистической эпохи. \ Фото: commons.wikimedia.org.

Серебряная греческая монета, выпущенная Амфиктионией с изображением Деметры и Аполлона, сидящих на омфале, 4 век до н. э. \ Фото: google.com.

Краснофигурная чаша для питья, изображающая Пифию, дающую совет в Дельфах, 5 век до н. э. \ Фото: co.pinterest.com.

Бронзовый стержневой треножник, подобный тому, который использовался в Дельфах Пифией, 6 век до нашей эры. \ Фото: zone47.com.

Пифия, Джон Кольер. \ Фото: pinterest.ru.

Аполлон и Питон, Уильям Тёрнер, 1811 год. \ Фото: spenceralley.blogspot.com.

Редкий пример чаши из белого грунта, изображающей бога Аполлона, совершающего возлияние в Дельфах, 480-70 гг. до н. э. \ Фото: neoskosmos.com.

Надпись на стеле, посвященная Плутарху жителями Дельф, около 100 года н. э. \ Фото: yandex.ua.

Мраморный бюст Геродота, 2 век н. э. \ Фото: pinterest.com.

Красно-фигурная ваза с изображением побеждённого Креза на его погребальном костре, прежде чем он был спасён Аполлоном, 5 век до н. э. \ Фото: cig-icg.gr.

Реконструкция святилища Аполлона в Дельфах Альбера Турнера, 1894 год. \ Фото: michaelscottweb.com.

Бронзовая статуя возничего, 470 г. до н. э. \ Фото: wordpress.com.

Дельфы, Греция. \ Фото: grekomania.ru.