Кто такой Дельфийский оракул, и Почему он был так важен для древних греков

Многие наверняка слышали слово «оракул», но мало кто придавал ему значение, не особо вникая в саму суть. А ведь для древних греков – оракул был гораздо больше, чем просто человек, умевший предсказывать будущее. Передача божественного знания от бога к смертному, также известная как прорицание, играла важную роль в древнегреческой религии. Гадание принимало различные формы, от изучения жертвенных внутренностей до интерпретации полёта птиц. Но, пожалуй, самой важной формой гадания была практика консультации с богом через посредника, и этот посредник был известен как оракул.
Консультации оракулов проводились в постоянных местах и святилищах, разбросанных по всей Древней Греции. Царь богов, Зевс, имел престижных оракулов как в Олимпии, так и в Додоне. Были также оракулы Аполлона и в Дидиме, в Малой и на острове Делос. Однако самым известным и долговечным из них был Дельфийский Оракул Аполлона.
Карта населения Греции. \ Фото: carte-du-monde.net.
Дельфийский оракул на протяжении тысячелетий очаровывал цивилизации и как институт, и как концепция. Существует множество древних источников, которые ссылаются на оракула, от поэта V века до н. э. Пиндара до географа II века н. э. Павсания. Дельфы также пленили более поздних художников и писателей. Лорд Байрон даже оставил несколько граффити на камнях гимназии, когда посетил это место в 1809 году. Все это литературное внимание подчёркивает важность Дельф, но почему именно они занимали такое особое положение в древнегреческом мире?
Храм Аполлона в Дельфах ныне представляет собой руины древнегреческого храма. \ Фото: google.com.
Любой посетитель Дельфы сегодня будет поражён его замечательным расположением. По мере того, как туман рассеивается и священные руины являют себя любопытным странникам, появляется осязаемое ощущение потусторонности. Нетрудно понять, почему древние греки называли его «пупом Земли».
Одна история рассказывает о том, как Зевс выпустил двух орлов, по одному с каждого конца Земли. В том месте, где пересеклись орлы, он бросил камень, чтобы определить центр Земли. Камень приземлился в Дельфах. Считается, что этот камень представлен таинственным маркером, найденным на месте раскопок, известным как омфалос (омфал), или пупочный камень. Однако некоторые древние источники утверждают, что этот камень на самом деле был маркером гробницы Диониса.
Камень омфалос из Дельф эллинистической эпохи. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Расположенные на скалистом хребте под горой Парнас, Дельфы - это место, которое не поддаётся человеческому заселению. Ведь по легенде оно принадлежит богам. Источники сильно различаются по происхождению Дельф. Некоторые утверждают, что Гея, богиня-мать Земли, была первой жительницей, задолго до Аполлона. Эта древняя родословная давала определённый уровень престижа этому месту.
Несмотря на своё высокое мифологическое происхождение, вполне вероятно, что Дельфы изначально представляли собой небольшое поселение. Однако город располагался на важном торговом пути из Коринфа в Северную Грецию. В VIII веке до нашей эры возросший уровень торговли вокруг Греции сделал Дельфы более посещаемыми. К V веку до нашей эры Дельфийский оракул стал самым известным священным местом в Греции.
Серебряная греческая монета, выпущенная Амфиктионией с изображением Деметры и Аполлона, сидящих на омфале, 4 век до н. э. \ Фото: google.com.
Одной из многих причин, почему Дельфы стали столь важными, была их независимость. Расположение Дельф в Греции означало, что они не были связаны ни с одним из крупных и могущественных городов-государств, таких как Афины, Спарта или Коринф. Это позволяло городу сохранять нейтралитет, что, по крайней мере теоретически, делало его убежище доступным для всех.
Ко всему прочему, важность Дельф и растущее богатство делали город мишенью для нападений время от времени. Но он был защищён и управлялся советом, известным как Амфиктиония. Этот совет состоял из представителей со всей Греции. Среди ключевых членов были представители Фессалии, Афин и Сикиона. Амфиктиония играла важную роль в росте святилища на протяжении веков.
Краснофигурная чаша для питья, изображающая Пифию, дающую совет в Дельфах, 5 век до н. э. \ Фото: co.pinterest.com.
Доступ к Оракулу был на самом деле очень ограничен. Он был доступен для консультаций только в один день каждого месяца. В течение трёх месяцев в году, зимой, не было никаких консультаций. Считалось, что это произошло потому, что Аполлон искал более тёплый климат в холодные месяцы. Поэтому консультации были возможны только в течение девяти дней в году.
Даже в эти девять дней происходил дальнейший процесс, чтобы определить, был ли Аполлон счастлив получить консультацию. На жертвенного козла брызгали холодной водой. Если козёл вздрогнет, значит, Аполлон дал своё согласие, и день может идти по плану.
В каждый день консультаций стояла очередь из желающих задать свой вопрос и получить на него ответ. И все эти люди должны были очиститься в родниковой воде возле святилища. Первыми шли дельфийцы, за ними шли люди, имевшие своего представителя в Амфиктионии, а затем и все остальные греки. Не-греки были допущены последними.
Каждый пришедший к Оракулу должен был заплатить деньги и предложить пеланос, своего рода жертвенный пирог, перед консультацией. Ещё одна жертва была сожжена как приношение всем богам, а также жителям Дельф. После пройденной церемонии, каждый из очереди мог встретиться со жрицей Аполлона, иначе известной как Пифия и Дельфийский оракул.
Бронзовый стержневой треножник, подобный тому, который использовался в Дельфах Пифией, 6 век до нашей эры. \ Фото: zone47.com.
К сожалению, о Пифиях мало что известно, за исключением того, что все оракулы должны были быть дельфийскими женщинами из уважаемых семей. Однажды избранные, они будут служить всю жизнь. К IV веку до нашей эры Пифия постоянно жила в доме при святилище. В дни консультаций она купалась в Кастальском источнике возле святилища. Затем она отправлялась в храм, где сжигала подношение Аполлону из лавровых листьев и ячменной муки.
Очевидно, что наибольшей привлекательностью Дельф был тот факт, что они открывали доступ, хотя и косвенно, к богу Аполлону. Гомеровский гимн Аполлону, написанный примерно в VII веке до нашей эры, даёт объяснение связи Аполлона с Дельфами. В поисках места для своего оракула он в конце концов остановился на Дельфах из-за красоты их расположения. Но сначала он должен был победить чудовищного дракона, который жил неподалёку. Убив дракона своими стрелами, он оставил его тело гнить под палящим солнцем. Греческое слово «гнить» означает «пифеин», и считается, что именно отсюда произошло название Пифии. Город Дельфы был ранее известен как Пифон в бронзовом веке.
Пифия, Джон Кольер. \ Фото: pinterest.ru.
Источники сильно расходятся в том, что произошло дальше. По общему мнению, Пифия принимала консультантов, сидя на треножнике во внутренней части храма. Более поздние древние источники упоминают о пропасти в полу храма. Из этого отверстия, по-видимому, поднимался какой-то пар, который Пифия вдыхала. Затем она входила в своего рода транс и произносила божественные слова Аполлона.
Но есть и другие версии этой истории. Алкей, лирик VII века до нашей эры, рассказывает о том, как Зевс приказал Аполлону установить оракул в Дельфах. Иная версия у Эсхила, который в своей трагической пьесе «Эвменид» объясняет, что Аполлон получил Дельфы по наследству от Геи.
Аполлон и Питон, Уильям Тёрнер, 1811 год. \ Фото: spenceralley.blogspot.com.
Истории могут быть разными, но конечная точка каждой версии - установление места пророчества в Дельфах. Аполлон хорошо известен как греческий бог пророчеств, обладающий способностью заглядывать в будущее. Однако, возможно, более точно будет описать консультации в Дельфах как передачу божественного совета.
Желающие получить ответ на свой вопрос посещали Дельфы с запросами как от частных лиц, так и от имени целых городов-государств. Самые распространённые просьбы о помощи от людей касались личных вопросов, например, брака и перспектив работы. Иногда им хотелось знать, стоит ли пускаться в долгое и опасное путешествие. Просьбы о лекарствах от болезней и недугов также были распространены.
Редкий пример чаши из белого грунта, изображающей бога Аполлона, совершающего возлияние в Дельфах, 480-70 гг. до н. э. \ Фото: neoskosmos.com.
Люди, которые посещали Дельфийский оракул от имени своего города, часто искали совета по поводу серьёзных споров между общинами. Города также хотели знать, благосклонно ли Дельфы отнесутся к развитию их колоний за границей. Подъём Дельф, особенно в VI веке до нашей эры, совпал с ростом демократии и ростом городских районов по всей Греции. Одной из самых важных сильных сторон Дельф была их способность помогать устанавливать закон и порядок. Таким образом, Дельфийский оракул стал одним из главных звеньев и советчиков в развитии греческого мира.
Надпись на стеле, посвященная Плутарху жителями Дельф, около 100 года н. э. \ Фото: yandex.ua.
Форма ответов Аполлона через Пифию - одна из самых горячо обсуждаемых тем для учёных Дельф. Плутарх был философом I века нашей эры, а также жрецом Аполлона в Дельфах. Он говорил о том, что ответы Пифии были известны своей двусмысленностью во времена расцвета Дельф. Некоторые описывают её слова как загадки, которые должны были быть истолкованы получателями. Другие называют их формой гекзаметрической поэзии.
Некоторые учёные считают, что жрецы, которые работали вместе с Пифией, помогали в процессе интерпретации. Но это не может быть окончательно доказано. Также неясно, были ли ответы записаны и затем переданы получателям для их интерпретации. Ясно, что в своей двусмысленности Оракул подчёркивал тот факт, что божественные слова изначально были непонятны смертным. Они не могли быть восприняты непосредственно, божественная мудрость должна была быть сначала тщательно истолкована.
Мраморный бюст Геродота, 2 век н. э. \ Фото: pinterest.com.
На протяжении всей истории Дельф было много тех, кто впал в заблуждение из-за двусмысленности Оракула. Геродот, пишущий Историю в V веке до нашей эры, рассказывает о некоторых захватывающих эпизодах неправильного толкования в Дельфах. Возможно, самый известный из них - Крез, невероятно богатый царь Лидии.
Крез попытался проверить Дельфийский Оракул, попросив его сказать, что он делал в определённый момент времени в Лидии. Оракул правильно ответил, что Крез разрезал черепаху и ягнёнка, а затем поместил их в бронзовый котёл. Ободрённый такой точностью, Крез спросил Оракула, будет ли он успешен в военной кампании против Персии. Оракул ответил, что Крез «уничтожит великую империю». Крез высокомерно предположил, что это означает, что он добьётся успеха. Он не смог понять, что эта великая империя на самом деле была его собственной, и вскоре он был порабощён персами.
Красно-фигурная ваза с изображением побеждённого Креза на его погребальном костре, прежде чем он был спасён Аполлоном, 5 век до н. э. \ Фото: cig-icg.gr.
Имея дело с высокомерными личностями таким образом, независимо от того, насколько они были важны, Оракул утверждал свою власть. Примеры таких, как Крез, служили предостережением другим. Дельфийский оракул не любил манипуляций и небрежных толкований.
К V веку до нашей эры Дельфы стали самым важным оракульским святилищем в Греции. Он привлекал посетителей со всего греческого мира и за его пределами, из таких мест, как Малая Азия и Египет. Около 590 года до нашей эры первые Пифийские игры также проводились в Дельфах в честь Аполлона. Эти спортивные состязания стали одним из великих панэллинских игр-фестивалей Греции и заняли место на арене наряду с Олимпийскими играми.
Реконструкция святилища Аполлона в Дельфах Альбера Турнера, 1894 год. \ Фото: michaelscottweb.com.
Одной из причин, по которой Дельфы смогли завоевать свою репутацию и стать столь важными, было растущее богатство. Это место было опустошено пожаром в VIII и VI веках до нашей эры. Но, благодаря очень щедрой поддержке и пожертвованиям, впоследствии были построены большие и лучшие священные здания. Они включали в себя огромный храм Аполлона, а также многочисленные здания городской казны.
Богатство Дельф происходило от пожертвований и посвящений, сделанных отдельными людьми и городами-государствами. Многие из этих подношений поступали от восточных царей. Большое количество этих иностранных посвященных отражало международное значение Оракула. Крез Лидийский, например, подарил цельную золотую статую льва и большие чаши из золота и серебра.
Бронзовая статуя возничего, 470 г. до н. э. \ Фото: wordpress.com.
Среди самых известных посвящений были две статуи архаического стиля, подаренные городом Аргосом в конце VII века до нашей эры. Эти статуи считаются либо близнецами Кастором и Поллуксом, либо братьями Клеобисом и Битоном. Клеобис и Битон принадлежали к аргивянскому мифу, в котором они проявляли большую преданность как своей матери, так и богине Гере.
Ещё одно невероятное подношение было сделано Иероном I, тираном Сиракуз. В 470 году до нашей эры Иерон выиграл гонку колесниц на Пифийских играх. В благодарность Аполлону он посвятил бронзовую колесницу в натуральную величину с четырьмя лошадьми и возницей. На сегодняшний день обнаружен только возничий. Сегодня статуя занимает почётное место в музее в Дельфах.
Дельфы, Греция. \ Фото: grekomania.ru.
Прекрасные статуи и драгоценные предметы в Дельфах отражают желание людей и городов постоянно находиться в святилище. Для древних греков Дельфы были не просто священным местом. Оракул занимал непревзойдённое положение в обществе, которое длилось более тысячи лет. Дельфийский оракул, обладавший способностью влиять на могущественных людей, а также на крупные города-государства, сыграл решающую роль в развитии западной цивилизации.
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