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Для чего Гитлер организовал секретную антарктическую экспедицию: Новая Швабия


Для чего Гитлер организовал секретную антарктическую экспедицию: Новая Швабия

Вокруг этой операции до сих пор ходит немало слухов и легенд, а разделить правду и вымысел иногда кажется просто невозможно. Неоспоримым является тот факт, что секретная экспедиция, направленная Гитлером к берегам Антарктиды, имела вполне определённую цель. И задачи, поставленные перед участниками операции, были очень далеки от мистики. Скорее, цель была поставлена очень практическая и вполне достижимая, как казалось фюреру.



Перспективный план


Адольф Гитлер, 1934 год. / Фото: www.fineartamerica.com

Адольф Гитлер, 1934 год. / Фото: www.fineartamerica.com

 

Ещё во время Первой мировой войны, когда Адольф Гитлер принимал участие в боевых действиях, он видел, как британская морская блокада влияла на Германию, фактически перерезав линии снабжения страны. Заняв пост главы государства, фюрер планировал извлечь уроки из опыта своих предшественников.
Адольф Гитлер. / Фото: www.ytimg.com

Адольф Гитлер. / Фото: www.ytimg.com

 

В 1936 году появилась идея создания четырёхлетнего плана, в результате реализации которого нацистская Германия станет независимой от поставок продовольствия из других стран. Герману Герингу было поручено разработать операцию по достижению Германией полной экономической и военной самодостаточности. В период подготовки к затяжной тотальной войне следовало сделать серьёзные запасы.
Основной задачей было расширение источников получения сырья и продовольствия.
Адольф Гитлер и Герман Геринг. / Фото: www.yandex.net

Адольф Гитлер и Герман Геринг. / Фото: www.yandex.net

 

В то время маргарин занимал значимое место в немецкой кухне, а его потребление в год достигало почти 8 кг на человека. Весьма перспективным в этом отношении казалось производство маргарина из китового жира. Тем более, что с появлением керосина образовался избыток довольно дешёвого жира китов, который производители стали включать в состав маргарина.
Образцовая фабрика по производству маргарина в северной Германии, 1938 г. / Фото: www.gettyimages.com

Образцовая фабрика по производству маргарина в северной Германии, 1938 г. / Фото: www.gettyimages.com

 

Кроме того, китовый жир мог быть использован и для военной промышленности: в разжиженном виде он мог стать машинной смазкой, а ещё широко применялся в производстве нитроглицерина, необходимого для взрывчатых веществ. Немецкие и британские компании в 1938 году купили 83% китобойного промысла.
Китовый жир использовался для военных целей и в пищевой промышленности. / Фото: www.pinimg.com

Китовый жир использовался для военных целей и в пищевой промышленности. / Фото: www.pinimg.com

 

В 1938 году было принято решение отправить амбициозную экспедицию в Антарктиду на Землю Королевы Мод, чтобы разрушить притязания Норвегии на эту территорию и получить доступ к богатым природными ресурсами водам.

К берегам Антарктиды


Судно «Schwabenland» в порту. / Фото: www.mag-union.ru

Судно «Schwabenland» в порту. / Фото: www.mag-union.ru

 

В декабре 1938 года разношерстная команда из учёных, солдат и китобоев во главе с капитаном Альфредом Ритчером отправилась в поход на модернизированном судне, которое могло катапультировать два десятитонных гидросамолёта, позаимствованных у компании Lufthansa airlines.

Члены команды выбирались с учётом имеющегося у них опыта полярных экспедиций, однако на борту присутствовал немецкий чиновник, следивший за соблюдением партийных стандартов и лично обязавший всех участников похода прослушать рождественскую речь Адольфа Гитлера. Корабль был назван «Schwabenland» в честь региона в Баварии, а земля, которая была объектом притязаний Германии, должна была стать Новой Швабией (Neu-Schwabenland).
Судно «Schwabenland». / Фото: www.atlasobscura.com

Судно «Schwabenland». / Фото: www.atlasobscura.com

 

14 января 1939 года, когда тайная немецкая экспедиция уже подходила к Южному полярному кругу, Норвегия официально заявила о своих правах на Землю Королевы Мод. Тем не менее, немецкие гидросамолёты путём сброса дротиков со свастикой обозначили границы будущей Новой Швабии, покрыв расстояние в 600 тысяч квадратных километров. Экспедиция исследовала побережье и увеличила известные до того времени размеры Антарктиды на 16 процентов.
План экспедиции был утверждён лично Герингом. / Фото: www.e-news.su

План экспедиции был утверждён лично Герингом. / Фото: www.e-news.su

 

Исследование огромной территории, закрепление магнитных вымпелов, больше 11 тысяч фотоснимков, открытие оазиса Ширмахера и новых горных хребтов, по сути, самой Германии никакой пользы не принесли. На старых немецких картах по-прежнему можно найти Новую Швабию, которая находилась вокруг Земли Королевы Мод, однако ни одна страна не признала притязаний нацистской Германии.
Предполагаемая территория Новой Швабии на карте. / Фото: www.googleusercontent.com

Предполагаемая территория Новой Швабии на карте. / Фото: www.googleusercontent.com

 

Единственным результатом экспедиции стали исследования эксплуатации самолётов при низких температурах, которые были использованы в дальнейшем при вторжении в Советский Союз. Как показала история, на исход войны это никак не повлияло.

Уже в середине февраля «Schwabenland» покинул Антарктиду и спустя два месяца пришвартовался в Гамбурге. Почти сразу же началась подготовка новой экспедиции, в которой планировалось задействовать большое количество самолётов, однако после начала Второй мировой войны экспедицию отменили.
Участники нацистской экспедиции в Антарктиде. / Фото: www.russianpulse.ru

Участники нацистской экспедиции в Антарктиде. / Фото: www.russianpulse.ru

 

Тем не менее, до сих пор существуют мифы о некоей Базе 211 на территории оазиса Ширмахера и ещё одного, якобы открытого немецкой экспедицией оазиса. Распространяемые слухи гласили о входе в пещеру с довольно комфортной температурой внутри, где и расположилась таинственная нацистская база. Предполагалось, что связь с ней поддерживалась с помощью подлодок из конвоя фюрера.

В качестве доказательства приводились слова командующего подводным флотом Германии Карла Дёница, утверждавшего, что немецкие подводники построили в Антарктиде неприступную крепость для своего фюрера. Но никакого документального или фактического подтверждения словам Дёница не найдено ни в документах, ни на землях Антарктиды.

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Для чего Гитлер организовал секретную антарктическую экспедицию: Новая Швабия

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