С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Магнитная левитация в настенных часах

Скандинавец Симон Моррис посвятил свои дизайнерские решения и изобретения левитации. Все без исключения гаджеты, созданные шведом, используют названное свойство.

Магнитная левитация в настенных часах

Как правило, автор использует магнитную левитацию. Она наиболее понятна и доступна на сегодняшний день. Симон представил оригинальные настенные часы Story, которые выполнены из дерева. Стрелок у часов попросту нет. Их роль выполняют парящие шарики. В целом же, дизайнер вложил в свое устройство концепцию Земли с Солнечной системой. То есть, по сути, видя примерное время, вы можете представлять, как движется наша планета. И все же, если вам необходимо знать точное время, вы всегда можете взглянуть на LED-дисплей, где отображается не только время с секундной точностью, но и демонстрировать восход-заход Солнца, показывать лунные фазы, оценивать температуру в помещении и т.д. Цена часов Story – $399.



Магнитная левитация в настенных часах

Магнитная левитация в настенных часах

Магнитная левитация в настенных часах

Магнитная левитация в настенных часах

Магнитная левитация в настенных часах

Магнитная левитация в настенных часах

Магнитная левитация в настенных часах

Магнитная левитация в настенных часах

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенДа-Да Новости сегодня в России, а также со всего мира

Китай запустил основной модуль своей будущей орбитальной станции

Читать
SpaceX успешно провела 25-й запуск группы спутников Starlink
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

SpaceX успешно провела 25-й запуск группы спутников Starlink

Всемирная аномалия: квадратные облака
Материал, выбранный редакторами МиртесенТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Всемирная аномалия: квадратные облака

Российский грузовой корабль сгорел после длительного нахождения на орбите
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Российский грузовой корабль сгорел после длительного нахождения на орбите

На орбиту вывели базовый модуль китайской национальной космической станции
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

На орбиту вывели базовый модуль китайской национальной космической станции

С космодрома Вэньчан 29 апреля стартовала тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая через 8 минут успешно вывела на заданную орбиту ба...
"Гармония небес"
Материал, выбранный редакторами МиртесенФейков нет. Только достоверные новости

"Гармония небес"

Китай осуществил запуск модуля будущей орбитальной станции
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Китай осуществил запуск модуля будущей орбитальной станции

Китай запустил основной модуль национальной орбитальной станции
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Китай запустил основной модуль национальной орбитальной станции

Китай вывел в космос первый модуль своей орбитальной станции
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Китай вывел в космос первый модуль своей орбитальной станции

В Самаре откроется выставка «Космос и бессмертие»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Самаре откроется выставка «Космос и бессмертие»

Представлены ноутбуки Samsung Galaxy Book Pro в двух вариантах размера с поддержкой 5G/4G
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

Представлены ноутбуки Samsung Galaxy Book Pro в двух вариантах размера с поддержкой 5G/4G

Компания Samsung Electronics в рамках мероприятия Unpacked 2021 анонсировала портативные компьютеры Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360...
Китай запустил базовый модуль собственной орбитальной станции
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Китай запустил базовый модуль собственной орбитальной станции

Школьница стала призером всероссийской олимпиады
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Школьница стала призером всероссийской олимпиады

Китай осуществил запуск основного модуля национальной космической станции
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Китай осуществил запуск основного модуля национальной космической станции

Черная Луна, статичный Сатурн и другие: астропрогноз на май 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Черная Луна, статичный Сатурн и другие: астропрогноз на май 2021 года

Биологи получили редкие кадры гигантских глубоководных кальмаров
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛАБУДА

Биологи получили редкие кадры гигантских глубоководных кальмаров

КНР запустила в космос основной модуль собственной орбитальной станции
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

КНР запустила в космос основной модуль собственной орбитальной станции

Китай произвел успешный пуск ракеты, которая выведет на орбиту основной модуль собственной космической станции.Как сообщает РИА Новости, ...
Гороскоп на пятницу, 30 апреля: пришло время сосредоточиться на финансовых вопросах
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Гороскоп на пятницу, 30 апреля: пришло время сосредоточиться на финансовых вопросах

Магнитная левитация в настенных часах
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Магнитная левитация в настенных часах

Подводные лодки Швеции: когда качество не компенсирует количества
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

Подводные лодки Швеции: когда качество не компенсирует количества

Вид Земли из космоса. Снимки со спутников NASA и МКС
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Вид Земли из космоса. Снимки со спутников NASA и МКС

Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили в Тихом океане
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили в Тихом океане

Минфин Забайкалья против переноса сроков внесения бюджета
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Минфин Забайкалья против переноса сроков внесения бюджета

В Якутии начнутся поиск и эвакуация частей ракет-носителей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Якутии начнутся поиск и эвакуация частей ракет-носителей

14 домов, 940 квартир: одобрен проект жилья для работников «Звезды»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

14 домов, 940 квартир: одобрен проект жилья для работников «Звезды»

Китай запустит первый модуль будущей орбитальной станции
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Китай запустит первый модуль будущей орбитальной станции

Китай запустит в космос первый модуль своей орбитальной станции
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Китай запустит в космос первый модуль своей орбитальной станции

Евгений Сарсенбаев второй раз стал участником проекта «Наставники: не рядом, а вместе» для ребят из Ангарской воспитательной колонии
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Евгений Сарсенбаев второй раз стал участником проекта «Наставники: не рядом, а вместе» для ребят из Ангарской воспитательной колонии

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-14" затопили в несудоходной части Тихого океана
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-14" затопили в несудоходной части Тихого океана

Корабль «Прогресс МС-14» затоплен в несудоходной части Тихого океана
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Корабль «Прогресс МС-14» затоплен в несудоходной части Тихого океана

«Прогресс МС-14» перед затоплением в океане установил космический рекорд
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

«Прогресс МС-14» перед затоплением в океане установил космический рекорд

Один из крупнейших шельфовых ледников Антарктиды вот-вот рухнет
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

Один из крупнейших шельфовых ледников Антарктиды вот-вот рухнет

Запуск модуля будущей орбитальной станции Китая состоится 29 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Запуск модуля будущей орбитальной станции Китая состоится 29 апреля

Ко Дню Победы в России заложат 6 новых кораблей и подводных лодок
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ Объективе - Актуальные новости

Ко Дню Победы в России заложат 6 новых кораблей и подводных лодок

Картина дня

наверх