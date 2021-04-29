Магнитная левитация в настенных часах

Скандинавец Симон Моррис посвятил свои дизайнерские решения и изобретения левитации. Все без исключения гаджеты, созданные шведом, используют названное свойство.







Как правило, автор использует магнитную левитацию. Она наиболее понятна и доступна на сегодняшний день. Симон представил оригинальные настенные часы Story, которые выполнены из дерева. Стрелок у часов попросту нет. Их роль выполняют парящие шарики. В целом же, дизайнер вложил в свое устройство концепцию Земли с Солнечной системой. То есть, по сути, видя примерное время, вы можете представлять, как движется наша планета. И все же, если вам необходимо знать точное время, вы всегда можете взглянуть на LED-дисплей, где отображается не только время с секундной точностью, но и демонстрировать восход-заход Солнца, показывать лунные фазы, оценивать температуру в помещении и т.д. Цена часов Story – $399.







































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