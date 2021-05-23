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Оригинальный абажур из ниток

Оригинальный абажур из ниток

Все больше наблюдается тенденция, делать красивые вещи для дома самим, в том числе и абажуры, особенного абажуры, изготовленные из ниток. Как правило, сделать светильник можно при помощи воздушного шара. 

Это техника, которая может быть использована для изготовления подвесных светильников-кулонов, или других современных украшений для дома.

Оригинальный абажур из ниток
Оригинальный абажур из ниток


Но поскольку появилась идея сделать абажур из ниток, то почему бы не использовать такую технику в качестве эталона, но не применять воздушный шар? Ведь используя ее может получиться абажур правильной формы. На самом деле, это может быть еще проще, чем с воздушным шаром.

Оригинальный абажур из ниток


Оригинальный абажур из ниток
Материалы, необходимые, чтобы сделать абажур из ниток:
конечно, старый абажур, нитки,
бумага для выпечки,
обойный клей,
ножницы, ленты или степлер и суперклей.
Абажур может иметь любую форму, каку только захотите.
Первый шаг заключается в удалении со старого абажура ткани, и обертывания его бумагой для выпечки.
Таким образом, нитки не будут прилипать к абажуру, и можно будет положить его на стол, как только работа будет завершена. Нужно использовать степлер или ленту для крепления бумаги к абажуру.

Оригинальный абажур из ниток


Теперь начинается самое интересное! Начало вихря ниток вокруг абажура.

Идея заключается в создании хаотического расположения ниток по всей поверхности абажура.

Оригинальный абажур из ниток


Затем нужно смешать обойный клей с водой, и осторожно промокнуть нитки клеем, так чтобы покрыть все нитки на абажуре.

Оригинальный абажур из ниток


Дать клею высохнуть, а затем аккуратно удалить нитки. Это может занять некоторое время, пока клей полностью высохнет, возможно даже на несколько дней, так что будьте терпеливы.

Оригинальный абажур из ниток

 

Оригинальный абажур из ниток


Результат того стоит, получился великолепный абажур из ниток!

 

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