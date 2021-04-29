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Как определить, содержится ли в молочной продукции пальмовое масло


Как определить, содержится ли в молочной продукции пальмовое масло

Растительный жир в пищевой промышленности нашей страны появился в девяностых годах прошлого столетия и с того времени обрел неимоверно широкую популярность. Во времена Советского Союза он практически нигде не использовался. Пальмовое масло – это ингредиент, который дает возможность производителю существенно снизить себестоимость конечного продукта и получить больший доход.

Чем опасно для человека пальмовое масло


Пальмовое масло получают из плодов особой масличной пальмы / Фото: facte.ru

Пальмовое масло получают из плодов особой масличной пальмы / Фото: facte.ru

 

Само сырье получают из плодов и листьев особой масличной пальмы, которая растет в Индонезии и Малайзии. Применяют его очень часто в производстве молочной продукции.
Масло растительного происхождения полностью не растворяется и не усваивается / Фото: palmoilhealth.org

Масло растительного происхождения полностью не растворяется и не усваивается / Фото: palmoilhealth.org

 

Если сравнивать растительный и животный жиры по цене, то первый значительно дешевле. Однако ВОЗ считает, что для организма человека этот дешевый заменитель достаточно вредный. Температура, при которой он плавится, равна от 38 до 40 градусов Цельсия. В связи с этим при его употреблении, он полностью не растворяется и не усваивается. Понемногу он остается на стенках сосудов, так как превращается в нечто, похожее на пластилин. Если регулярно употреблять данный продукт в пищу, спустя время это может привести к нарушению обменных процессов, атеросклерозу, а иногда и к онкологическим заболеваниям.

Пальмовое масло не запрещено использовать, а потому его повсеместно добавляют / Фото: apk-inform.com

Пальмовое масло не запрещено использовать, а потому его повсеместно добавляют / Фото: apk-inform.com

 

С учетом того, что это сырье не является запрещенным на законодательном уровне, оно и дальше будет использоваться в производстве. Тем не менее, всегда можно найти альтернативное решение при покупке той или иной молочной продукции. Главное, понять, как определить, есть ли оно в продукте.

Упаковка


Определить наличие в составе молочной продукции растительных жиров можно внимательно изучив упаковку / Фото: forum.autodata.ru

Определить наличие в составе молочной продукции растительных жиров можно внимательно изучив упаковку / Фото: forum.autodata.ru

 

Следует сразу заметить, что быть на сто процентов уверенным в отсутствии пальмового масла в каком-то продукте можно только после проведения экспертизы в лабораторных условиях. Но минимизировать риск приобретения, например, сливочного масла, где в составе есть растительный жир, по силам и среднестатистическому покупателю.
Не спешите покупать продукт с надписью ЗМЖ / Фото: сертификация-братск.рф

Не спешите покупать продукт с надписью ЗМЖ / Фото: сертификация-братск.рф

 

Для начала стоит изучить надписи на упаковке. Многие производители указывают долю его содержания в своей продукции. Даже если есть пометка ЗМЖ, что значит заменитель молочного жира, не стоит покупать товар, так как это и есть пальмовое масло.

Стоимость


Продукты, содержащие растительные жиры, стоят на порядок дешевле / Фото: newsvl.ru

Продукты, содержащие растительные жиры, стоят на порядок дешевле / Фото: newsvl.ru

 

Продукция, не содержащая растительные жиры, стоит на порядок дороже. Чем ниже стоимость, тем больше вероятность, что в ней есть «пальма». Хотя и дорогие продукты – это не всегда гарантия качества.

1. Сметана и творог


Качество творога регламентирует ГОСТ 31453-2013 / Фото: irecommend.ru

Качество творога регламентирует ГОСТ 31453-2013 / Фото: irecommend.ru

 

Качество любой продукции определяется ГОСТом. Если речь идет о твороге, то это ГОСТ 31453-2013. В случае со сметаной ГОСТ 31452-2012. Ту продукцию, где указан ГОСТ, можно смело покупать и не бояться, что там присутствуют вредные для организма вещества, в том числе и пальмовое масло.
В состав натуральной сметаны должны входить нормализованные сливки и закваска / Фото: u-mama.ru

В состав натуральной сметаны должны входить нормализованные сливки и закваска / Фото: u-mama.ru

 

Стоит учесть и еще один момент. При условии, что сметана состоит только из двух ингредиентов, а именно нормализованных сливок и закваски, успокаиваться еще рано. Заменитель может находиться в сливках.
Натуральные молочные продукты несложно отличить от содержащих растительные жиры / Фото: legkovmeste.ru

Натуральные молочные продукты несложно отличить от содержащих растительные жиры / Фото: legkovmeste.ru

 

Проверить продукт можно в домашних условиях при помощи несложных тестов. Натуральная сметана в холодильнике сделается густой. Если же ее положить на что-то горячее, например, блин, появится сыворотка. Сметана, в которой есть ЗМЖ при смене температуры практически не меняется.
Творог с пальмовым маслом быстрее заветривается и желтеет / Фото: kakprosto.ru

Творог с пальмовым маслом быстрее заветривается и желтеет / Фото: kakprosto.ru

 

Изменения произойдут и с настоящим творогом. При комнатной температуре он не поменяет свой цвет, но прокиснет. Если творог «пальмовый», он покроется корочкой желтоватого цвета, заветрится, а вот его вкус останется прежним.

2. Твердый сыр


Сырный продукт под воздействием солнечных лучей твердеет и крошится / Фото: zn.ua

Сырный продукт под воздействием солнечных лучей твердеет и крошится / Фото: zn.ua

 

Если на упаковке сыра стоит ГОСТ Р 52686-2006, значит продукт можно приобретать со спокойной душой. Сыр, в котором нет ЗМЖ, на солнце становится более мягким, тогда как его аналог, наоборот, твердеет и на нем появляются жирные капли. К тому же, второй вариант обладает характерным привкусом – мыльным, и при нарезке крошится.

3. Масло сливочное


Желательно, чтобы на упаковке сливочного масла был указан ГОСТ 32261-2013 / Фото: pikabu.ru

Желательно, чтобы на упаковке сливочного масла был указан ГОСТ 32261-2013 / Фото: pikabu.ru

 

Как и в предыдущих случаях следует обратить внимание на упаковку. Желательно, чтобы там был указан ГОСТ 32261-2013.
Не помешает почитать и состав. В натуральном масле кроме пастеризованных сливок ничего не должно быть. Лучше не брать масло, если указаны: консерванты, ЗМЖ, модифицированные, рафинированные дезодорированные масла.
При нагревании на настоящем сливочном масле появится пленочка / Фото: vkusnolog.ru

При нагревании на настоящем сливочном масле появится пленочка / Фото: vkusnolog.ru

 

Если положить натуральное масло на разогретую сковороду, то оно шипеть не будет, а при нагревании на нем появляется пленочка белого цвета. Если же в масле есть растительный жир, то после того, как оно расплавится будет просто жидкость.

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Как определить, содержится ли в молочной продукции пальмовое масло

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