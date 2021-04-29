Как определить, содержится ли в молочной продукции пальмовое масло

Чем опасно для человека пальмовое масло

Пальмовое масло получают из плодов особой масличной пальмы / Фото: facte.ru

Масло растительного происхождения полностью не растворяется и не усваивается / Фото: palmoilhealth.org

Пальмовое масло не запрещено использовать, а потому его повсеместно добавляют / Фото: apk-inform.com

Упаковка

Определить наличие в составе молочной продукции растительных жиров можно внимательно изучив упаковку / Фото: forum.autodata.ru

Не спешите покупать продукт с надписью ЗМЖ / Фото: сертификация-братск.рф

Стоимость

Продукты, содержащие растительные жиры, стоят на порядок дешевле / Фото: newsvl.ru

1. Сметана и творог

Качество творога регламентирует ГОСТ 31453-2013 / Фото: irecommend.ru

В состав натуральной сметаны должны входить нормализованные сливки и закваска / Фото: u-mama.ru

Натуральные молочные продукты несложно отличить от содержащих растительные жиры / Фото: legkovmeste.ru

Творог с пальмовым маслом быстрее заветривается и желтеет / Фото: kakprosto.ru

2. Твердый сыр

Сырный продукт под воздействием солнечных лучей твердеет и крошится / Фото: zn.ua

3. Масло сливочное

Желательно, чтобы на упаковке сливочного масла был указан ГОСТ 32261-2013 / Фото: pikabu.ru

При нагревании на настоящем сливочном масле появится пленочка / Фото: vkusnolog.ru