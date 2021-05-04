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Как покоряли шоу-бизнес 8 российских звёздных близнецов и двойняшек


Как покоряли шоу-бизнес 8 российских звёздных близнецов и двойняшек

Подарком судьбы, счастьем в квадрате зовут близнецов и двойняшек. А если оба брата или сестры одарены еще и талантом - то держитесь! Они перевернут мир. Сегодня в нашей статье мы расскажем, чем в настоящее время занимаются российские звездные близнецы.

Татьяна и Елена Зайцевы


Татьяна и Елена Зайцевы

Татьяна и Елена Зайцевы

Их появление на российской эстраде произошло в далеком 1996 году. Вокальный дуэт двух похожих как две капли воды сестры произвел фурор, а их во многом автобиографичная песня «Сестра» долгое время крутилась на радио. Эффектные блондинки успешно гастролировали как в нашей стране, так и в США. Их жизнь была похожа на остросюжетный фильм: в ней были успех, популярность, разборки с мафией, браки с иностранцами, предательство, разлука и трагическая гибель одного на двоих сына.

У них совершенно разные характеры, но именно сестринская любовь помогла преодолеть горечь утраты. Их забота переключилась на животных - сестры не раз выступали против отлова и умерщвления одичавших собак. Сейчас Елена переехала на ПМЖ в Америку, а Татьяна осталась в своем пятиэтажном особняке в Подмосковье.

Ольга и Татьяна Арнтгольц


Ольга и Татьяна Арнтгольц

Ольга и Татьяна Арнтгольц

Симпатичные и обаятельные девушки-двойняшки однажды даже пожалели о своей схожести.
«Нам не нужны одинаковые актрисы» - такой вердикт они несколько раз слышали от приемных комиссий театральных вузов. Только знаменитая «Щепка» приняла будущих актрис. Разница в 20 минут все же наложила отпечаток на их характер и творческое амплуа. По их признанию, Ольга более спокойная и рассудительная - ей больше предлагают роли в полнометражных фильмах. А хохотушка Таня чудесно подходит для сериалов. Недавно стало известно, что Татьяна нашла счастье с актером Марком Богатыревым.

Константин и Борис Бурдаевы


Константин и Борис Бурдаевы

Константин и Борис Бурдаевы

Рыжеволосые братья ворвались в эфиры практически всех радиостанций в 2005 году с песней «Хлопай ресницами и взлетай». Их группа «Братья Грим» наконец получила популярность после восьми лет восхождения на Олимп славы. Дипломный проект близнецов вылился в удачный альбом. Однако известность и деньги поссорили братьев. Нужно было выдавать поклонникам новые хиты, но братья не смогли справиться с нарастающей ответственностью. В итоге Борис ушел из группы и занялся собственными проектами. Константин же, хоть и обладал правами на песни, но остался без автора. Как говорится в пословице, веник можно сломать по прутику, а братьев - по одному.

Полина и Ксения Кутеповы


Полина и Ксения Кутеповы

Полина и Ксения Кутеповы

Еще одни рыжеволосые близнецы-сестры, которые стали любимицами поклонников театра Петра Фоменко. К сожалению, «солнечные» девушки не спешат сниматься в модных шоу на телевидении и тщательно подбирают роли в кино, считая сериалы слишком простым способом завоевания сердец зрителей. По этой же причине сестры не жалуют и телерекламу. Их не встретишь и на светских мероприятиях. Они предпочитают спокойную работу в театре, где им рукоплещут не иначе как стоя. Кстати, как и в случае с сестрами Арнтгольц, многие режиссеры были в недоумении, что делать с двумя одинаковыми внешне актрисами. Но именно Петр Фоменко разглядел, что как актрисы они совершенно разные. Но девушки не обижаются, когда их путают. «Так мы вдвойне талантливее» - смеются они.

Андрей и Василий Березуцкие


Андрей и Василий Березуцкие

Андрей и Василий Березуцкие

Благодаря своему отцу учителю физкультуры братья-близнецы с детства знали, что свяжут свою судьбу со спортом. Они практически всегда вместе входили в состав той или иной команды, и даже неудачи делили вместе - в шутку СМИ иногда их называли «тулузеры». Хотя, конечно, нельзя приуменьшать их вклад в российский футбол - они нередко входили в список лучших футболистов России. В 2018 году оба брата объявили об окончании карьеры футболистов и занялись тренерской деятельностью - вначале в тренерском штабе нидерландского клуба «Витесс», а затем и российского ЦСКА. В обычной жизни братья-близнецы также дружат и даже живут рядом.

Сергей и Андрей Сафроновы


Сергей и Андрей Сафроновы

Сергей и Андрей Сафроновы

Как говорится, за успехом каждого мужчины стоит женщина. В их семье этой женщиной стала их мать, Светлана Владимировна. Чтоб утихомирить разбушевавшихся троих сорванцов (у Сергея и Андрея есть старший брат Илья), она перенаправляла их энергию в мирное русло.

Как водится у мальчиков, в определенном возрасте они стали мечтать стать волшебниками и увлеклись фокусами. Разный характер братьев как раз пришелся кстати: один придумывал саму идею фокуса, другой подходил к проблеме с научной точки зрения, а третий воплощал идею физически. Их мама смирилась с тем, что в ее комнате постоянно что-то пилили, сверлили и репетировали - так мальчики создавали первые иллюзионные аппараты.

Впоследствии Илья поступил в театральный ВУЗ, а Сергей и Андрей - в цирковое училище. Такие разные, но каждый из них прошел своим особым путем к одной общей судьбе. Их творчество оценили не только российские поклонники, но и зарубежные коллеги. В 2015 году они получили премию «За вклад в жанр мировой иллюзии». А в 2020 году братья Сафроновы установили мировой рекорд левитации сразу семерых человек.

Наталья и Юлиана Подольские


Наталья и Юлиана Подольские

Наталья и Юлиана Подольские

Певица Наталья Подольская очень дружна со своей сестрой-близняшкой. Случайность, но даже детей сестры родили с разницей всего в 2 месяца. В детстве одна из них даже набросилась на кондуктора троллейбуса, чтобы та отпустила безбилетную сестру. Сразу же после «Евровидения», когда Наталья добилась стабильной популярности, она перевезла Юлиану в Москву. Их близким доверительным отношениям даже завидовал муж Натальи, певец Владимир Пресняков. Однажды он спросил Наталью, сможет ли она полюбить его так, как она обожает сестру. На что девушка ответила, что ее сердце поделено на две половины: одна - для него, другая - для сестры.

Александр и Наталья Ревва


Александр и Наталья Ревва

Александр и Наталья Ревва

Мало кто знает, что у популярного шоумена есть сестра-двойняшка. Александр Ревва просто не афиширует свою личную жизнь и жизнь членов семьи предпочитает держать подальше от журналистов. Но вот что нам известно. Двойняшки Саша и Наташа с детства играли вместе, сидели за одной партой и в паре занимались бальными танцами.

Наташа всячески оберегала младшего брата (разница всего на 15 минут) и даже не раз вытаскивала его из плохой компании в юности. Именно сестра настояла на том, чтобы Александр начал заниматься карьерой в шоу-бизнесе. У них очень крепкая духовная связь - оба чувствуют душевное состояние друг друга и всегда звонят в трудную минуту. Они даже могут одновременно испытывать боль и повышение температуры. Александр не раз подчеркивал, что дети-близнецы - особенные. Их братские чувства невероятно сильны, и для друг друга они являются земными ангелами-хранителями.

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Как покоряли шоу-бизнес 8 российских звёздных близнецов и двойняшек

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