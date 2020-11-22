Как 100 лет назад русские барышни служили на флоте

Как женщины замахнулись на святая святых – русский флот

Александр Керенский выступая на митингах, кричал о «женском факторе» и пользе, которую он должен принести. /Фото: cdni.rbth.com

Как «страна летающих собак» стала базой для женщин-морячек

Евдокия Меркурьевна Скворцова – официальный представитель в комитет женской морской команды. /Фото: s00.com

«Баба в море – команде горе!», или почему «морские волки» выступали против формирования женских команд

Обед в Морской женской команде. /Фото: proexpress.com.ua

Из-за чего расформировали женскую морскую команду

Женщины желали служить наравне с матросами, быть, если потребуется, «и морячками, и прачками». /Фото: upload.wikimedia.org