«Елизавета, мы всё пролюбили!»

Среди кусков облупившейся краски и осколков разбитых зеркал всё дышит историей, окруженное мертвой тишиной. Городской исследователь и фотограф Эндрю Марленд смог передать захватывающую красоту заброшенных зданий Великобритании. В серию вошли снимки мрачных комнат пустой психушки, залов старой пожарной станции, двери которой не открывались более 40 лет, стен забытой церкви. Все фотографии были сделаны с помощью смартфона Samsung.













Пожарная станция Лондон-роад в Манчестере.



























Церковь Пэкхем, Лондон.











Насосная станция Кроссенс, Бексли.



















Психиатрическая больница Св. Клемента, Лондон.











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