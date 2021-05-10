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Среди кусков облупившейся краски и осколков разбитых зеркал всё дышит историей, окруженное мертвой тишиной. Городской исследователь и фотограф Эндрю Марленд смог передать захватывающую красоту заброшенных зданий Великобритании. В серию вошли снимки мрачных комнат пустой психушки, залов старой пожарной станции, двери которой не открывались более 40 лет, стен забытой церкви. Все фотографии были сделаны с помощью смартфона Samsung.

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Насосная станция Кроссенс, Бексли.

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

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Психиатрическая больница Св. Клемента, Лондон.

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

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