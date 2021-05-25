7 исторических фактов, которые полностью меняют восприятие времени

Забавные совпадения в исторической хронологии заставят по-новому взглянуть на прошлое.
Многие интересуются историей, но мало кто сопоставляет исторические факты из разных отраслей, стран и культур между собой. Зачастую все просто относится к какому-либо веку или еще проще «к давним временам». Все факты, связанные с мамонтами, могут казаться очень давними, а события с известными нам людьми более современными, чем следовало бы. Редакция Novate.ru предлагает сопоставить некоторые интересные факты из истории, чтобы понять, как много удивительного происходило одновременно.
1. Творчество и монументальность
«Звездная ночь» признана одной из самых известных картин западной культуры. /Фото: mywowo.net
Картина «Звездная ночь» признана одной из лучших работ Ван Гога. Знаменитый по всему миру шедевр был написан в 1889 году, примечательно, что в этом же году было завершено строительство Эйфелевой башни. Монументальное сооружение задумывалось исключительно как вход на «Всемирную ярмарку» в Париже, но настолько полюбилось всем, что стало постоянным и очень ценимым достоянием парижской культуры. 1889 год можно признать настоящим годом знаковых работ.
Вдохновляющая и романтичная Эйфелева башня. /Фото: cms.inspirato.com
2. Столкновение разных эпох
Популярная компания Apple начала свою деятельность в 1977 году. /Фото: diariocorreo.pe
Регистрация компании Apple по году совпадает со смертью великого мирового комика Чарли Чаплина. Два этих события произошли в 1977 году. Удивительно, но именно в этот исторический момент закончилась эпоха немых кинолент Чарли Чаплина и началась новая веха истории в виде начала компьютерного века. В послевоенные годы технологии развивались очень быстро.
Чарли Чаплин навсегда сохранился в сердцах любителей немого кино. /Фото: s14.stc.all.kpcdn.net
Познавательный факт: Чаплин умер во сне в возрасте 88 лет в Швейцарии. Великий человек ушел из жизни из-за инсульта.
3. Джордж Вашингтон и динозавры
Джорджу Вашингтону не довелось увидеть своими глазами первого ископаемого динозавра. /Фото: upload.wikimedia.org
Первый ископаемый динозавр был обнаружен в 1824 году. Соответственно, их существование было официально признано только в это время, когда британский натуралист Уильям Бакленд впервые описал мегалозавра, который теперь считается первым динозавром, получившим научное название. К сожалению, Джордж Вашингтон — первый президент США, знаменитый государственный деятель и военнослужащий, не застал при жизни такого важного события. Он умер в 1799 году в возрасте 67 лет. Как и другие люди в те времена, он еще не знал доподлинно, что динозавры существовали.
4. Мамонты и пирамиды
Пирамиды — величественные сооружения, с которыми не сравнятся даже современные изобретения. /Фото: mandria.ua
Согласно научным исследованиям, мамонты обитали на нашей планете вплоть до 1650 г. до н.э. Считается, что в этот период они находились на островах возле берегов восточной России. Однако этот период истории выделяется не только этими большими существами, но и величественными рукотворными изобретениями: египетскими пирамидами. Установлено, что самая старая из «Великих пирамид» в Египте, пирамида Джосера была возведена в период между 2630 г. до н.э. – 2611 г. до н.э.
Мамонты еще обитали на Земле, когда строились пирамиды в Египте. /Фото: abcdiario.com.ar
5. От популярной книги к новой игрушке
Книги «Гарри Поттер» одни из самых популярных в мире среди взрослых и детей. /Фото: images.ua.prom.st
Первая книга о загадочном мальчике со шрамом на лбу появилась на прилавках книжных магазинов в 1997 году. Она приобрела масштабный интерес среди читателей разных возрастов и стран, поэтому последнюю книгу серии под названием «Гарри Поттер и Дары смерти» все ждали с немалым интересом и трепетом. Продажа книги началась летом 2007 года. По величине ажиотажа это событие можно сравнить только с выпуском первого телефона Iphone, который в том же году только начал свой победный путь среди покупателей.
Первый Iphone произвел немалый фурор на рынке техники. /Фото: znaj.ua
6. Знаменитые одногодки
Королева Елизавета и Мэрилин Монро на одной фотографии. /Фото: static.boredpanda.com
Королева Елизавета и Мэрилин Монро родились в одном и том же году — 1926. Сейчас королеве 93 года и она до сих пор выглядит замечательно. Мэрилин Монро также славилась своей красотой, женским очарованием и талантом. Благодаря удачному снимку, сделанному в Лондоне в октябре 1956 года, есть возможность одновременно полюбоваться на двух красавиц, которые встретились на премьере фильма «Битва за речную плиту». Мэрилин Монро пришла на премьеру в сопровождении своего мужа — Артура Миллера. На фотографии они видны среди гостей, которые стоят в очереди, чтобы пожать руку молодой королеве. Удивительно, как разнятся судьбы разных людей.
7. Знания через столетия
Империя ацтеков существовала на территории центральной части современной Мексики. /Фото: i.pinimg.com
Империя ацтеков появилась благодаря объединению трех самоуправляемых городов-государств. Она образовалась в 1428 году на мексиканских землях и просуществовала вплоть до своего разгрома в 1521 году от объединенных сил испанских конкистадоров и их местных союзников под командованием Эрнана Кортеса. Культура ацтеков выделялась богатыми и сложными мифологическими и религиозными традициями, а также впечатляющими архитектурными и художественными достижениями, поэтому навсегда вошла в мировую историю. А в Англии в это время значительная доля внимания уделялась образованию. Удивительно, но есть версия, что популярный во всем мире Оксфордский университет начал свою работу еще в 1096 году, задолго до появления Империи ацтеков.
Оксфордский университет поражает своим величием. /Фото: dingyue.ws.126.net
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