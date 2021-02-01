Когда животные атакуют

Человек вытесняет животных, захватывая их естественную среду обитания, убивает ради наживы, загоняет в цирки и зоопарки ради забавы.



Но человек без ружья — существо слабое, и когда у животных кончается терпение, они атакуют. Подборка таких моментов, временами не для слабонервных.









2007 год, недалеко от Сринагара. Идет охота на гималайского медведя, но вскоре вскоре охотник и жертва меняются местами. Впрочем, местный житель выжил. (Фото Danish Ismail | Reuters):







Найроби, ноябрь 2012. Полицейские собаки находят и атакуют предполагаемого вора. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):







Февраль 2007 года, Бразилия. Последствия нападения анаконды. (Фото Glauce Sereno | Diario de Votuporanga | Reuters):







Думаете, что коровы медлительные и безопасные? Это не совсем так.



Провинция Аньхой, Китай, декабрь 2013. Корова или молодой бычок сбегает из грузовика, фермер пытается поймать животное, которое активно начинает бороться за свободу. (Фото Reuters | China Daily):







Это произошло совсем недавно, в июле 2016. Парк диких животных в Пекине. По версии СМИ, в машине произошла ссора, и одна женщина выходит из автомобиля. Дальше следует атака Тигра. Ей на помощь с заднего сиденья бросается мать, которая в итоге погибает.

Первая женщина попала в больницу.Достали уже! Охотничий конкурс недалеко от Алматы , Казахстан, декабрь 2009. Орел нападает на телеоператора. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):Когда ума нет. Зоопарк в Чэнду, провинция Сычуань, Китай, 16 февраля 2014. Человек решил перелезть в вольер к бенгальским тиграм. Он получил ранения , я тигров смогли нейтрализовать транквилизаторами. (Фото Reuters | China Daily):Леопардам в Bндии приходится несладко: их территории постоянно захватывает человек, поэтому они временами заходят в города.Это известная фотография нападения леопарда в Индии, когда он ударом лапы снимает скальп. Один человек погиб, несколько ранены, прежде чем леопарда удалось загнать в клетку.Нападение леопарда в северном индийском штате Уттар-Прадеш, февраль 2014 года. Большой кот оказался на оживленных улицах в городе в 40 милях к северу от Нью-Дели. (Фото Reuters):Ежегодный турнир по поло среди слонов, Шри-Ланка , февраль 2007. 4-тонный спортсмен напал на микроавтобус. (Фото Buddhika Weerasinghe | Reuters):Что вы будете делать, если на вас надвигается многотонный взбесившийся слон? Именно такая ситуация случилась 31 июля на востоке Индии в городе Силигури (штат Западная Бенгалия).Дикий слон неожиданно устроил переполох, начал крушить припаркованные автомобили, мотоциклы и разрушил около сотни домов.Что хотел, то и получил. Ежегодные бега с быками на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания, июль 2013. Фестиваль обычно продолжается 9 дней и начинается с «энсьерро» — совместных забегов по городу быков и людей. Обычно это происходит так: толпа, состоящая из искателей приключений, бежит впереди по улицам Памплоны, а быки их догоняют. (Фото Susana Vera | Reuters):Буддийский монах и тигр, которому надоели игры в храме Wat Pa Luangtabua, Таиланд, 2001.И снова фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, июль 2016 года. Во время него происходит весьма неоднозначное и жестокое представление — коррида. Но иногда быки могут дать отпор матадору. (Фото Vincent West | Reuters):Бегемот является одним из самых агрессивных существ в мире и часто рассматривается как наиболее свирепое животное в Африке. А еще ему не нравится, когда мешают поедать любимую траву . (Фото Charles Hotham):Домашний лев. Некоторые люди хотят иметь дома кота побольше. На этом видео 2014 года лев-подросток игриво напал на одного из своих хозяев. Впрочем, все обошлось довольно мирно.«Домашние гепарды». Небольшой парк дикой природы в Южной Африке, где якобы ручных гепардов Марка и Рокки посетители могли погладить за примерно £4.50. Но кошкам надоели такие фамильярности.Интересно, что для столько стремительного события есть довольно качественные снимки. Их снял муж британской туристки, на которую напали гепарды. По его словам, он не знал, что делать и просто продолжил съемку.Одна из самых известных фотографий нападения животного на человека. Город Гаосюн на юго-западе Тайваня, апрель 2007. Нильский крокодил откусил руку ветеринару , который хотел сделать динозавру инъекцию. Впрочем, руку удалось спасти и пришить обратно. (Фото Frank Lin | Reuters):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)