Когда животные атакуют

Человек вытесняет животных, захватывая их естественную среду обитания, убивает ради наживы, загоняет в цирки и зоопарки ради забавы.
Но человек без ружья — существо слабое, и когда у животных кончается терпение, они атакуют. Подборка таких моментов, временами не для слабонервных.
2007 год, недалеко от Сринагара. Идет охота на гималайского медведя, но вскоре вскоре охотник и жертва меняются местами. Впрочем, местный житель выжил. (Фото Danish Ismail | Reuters):
Найроби, ноябрь 2012. Полицейские собаки находят и атакуют предполагаемого вора. (Фото Thomas Mukoya | Reuters):
Февраль 2007 года, Бразилия. Последствия нападения анаконды. (Фото Glauce Sereno | Diario de Votuporanga | Reuters):
Думаете, что коровы медлительные и безопасные? Это не совсем так.
Провинция Аньхой, Китай, декабрь 2013. Корова или молодой бычок сбегает из грузовика, фермер пытается поймать животное, которое активно начинает бороться за свободу. (Фото Reuters | China Daily):
Это произошло совсем недавно, в июле 2016. Парк диких животных в Пекине. По версии СМИ, в машине произошла ссора, и одна женщина выходит из автомобиля. Дальше следует атака Тигра. Ей на помощь с заднего сиденья бросается мать, которая в итоге погибает.
Достали уже! Охотничий конкурс недалеко от Алматы, Казахстан, декабрь 2009. Орел нападает на телеоператора. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
Когда ума нет. Зоопарк в Чэнду, провинция Сычуань, Китай, 16 февраля 2014. Человек решил перелезть в вольер к бенгальским тиграм. Он получил ранения, я тигров смогли нейтрализовать транквилизаторами. (Фото Reuters | China Daily):
Леопардам в Bндии приходится несладко: их территории постоянно захватывает человек, поэтому они временами заходят в города.
Это известная фотография нападения леопарда в Индии, когда он ударом лапы снимает скальп. Один человек погиб, несколько ранены, прежде чем леопарда удалось загнать в клетку.
Нападение леопарда в северном индийском штате Уттар-Прадеш, февраль 2014 года. Большой кот оказался на оживленных улицах в городе в 40 милях к северу от Нью-Дели. (Фото Reuters):
Ежегодный турнир по поло среди слонов, Шри-Ланка, февраль 2007. 4-тонный спортсмен напал на микроавтобус. (Фото Buddhika Weerasinghe | Reuters):
Что вы будете делать, если на вас надвигается многотонный взбесившийся слон? Именно такая ситуация случилась 31 июля на востоке Индии в городе Силигури (штат Западная Бенгалия).
Дикий слон неожиданно устроил переполох, начал крушить припаркованные автомобили, мотоциклы и разрушил около сотни домов.
Что хотел, то и получил. Ежегодные бега с быками на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания, июль 2013. Фестиваль обычно продолжается 9 дней и начинается с «энсьерро» — совместных забегов по городу быков и людей. Обычно это происходит так: толпа, состоящая из искателей приключений, бежит впереди по улицам Памплоны, а быки их догоняют. (Фото Susana Vera | Reuters):
Буддийский монах и тигр, которому надоели игры в храме Wat Pa Luangtabua, Таиланд, 2001.
И снова фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, июль 2016 года. Во время него происходит весьма неоднозначное и жестокое представление — коррида. Но иногда быки могут дать отпор матадору. (Фото Vincent West | Reuters):
Бегемот является одним из самых агрессивных существ в мире и часто рассматривается как наиболее свирепое животное в Африке. А еще ему не нравится, когда мешают поедать любимую траву. (Фото Charles Hotham):
Домашний лев. Некоторые люди хотят иметь дома кота побольше. На этом видео 2014 года лев-подросток игриво напал на одного из своих хозяев. Впрочем, все обошлось довольно мирно.
«Домашние гепарды». Небольшой парк дикой природы в Южной Африке, где якобы ручных гепардов Марка и Рокки посетители могли погладить за примерно £4.50. Но кошкам надоели такие фамильярности.
Интересно, что для столько стремительного события есть довольно качественные снимки. Их снял муж британской туристки, на которую напали гепарды. По его словам, он не знал, что делать и просто продолжил съемку.
Одна из самых известных фотографий нападения животного на человека. Город Гаосюн на юго-западе Тайваня, апрель 2007. Нильский крокодил откусил руку ветеринару, который хотел сделать динозавру инъекцию. Впрочем, руку удалось спасти и пришить обратно. (Фото Frank Lin | Reuters):
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