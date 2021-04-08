9 нестандартных способов использования соды на кухне и за ее пределами

Пищевая сода (бикарбонат натрия) есть на кухне у каждой хозяйки и обычно ее используют для разрыхления теста. И многие даже не догадываются, что кулинария далеко не единственная область, где можно применить этот недорогой порошок. Сегодня бытовая химия с самым разным предназначением представлена в таком изобилии, что непритязательная сода совершенно потерялась на их фоне. И это несправедливо, ведь это одно из самых универсальных, а главное, экологически безопасных средств.
1. Очищение ногтей
Кашица из соды и воды помогает отбелить ногтевые пластины. /Фото: inlifehealthcare.com
Широкое применение сода находит в косметологии. Например, ее отбеливающие и мягкие абразивные свойства помогают вернуть привлекательный вид пожелтевшим ноготкам. Для этого готовят смесь из трех частей бикарбоната натрия и одной части воды. Эту кашицу наносят на ногти и оставляют на 10-15 минут. Для усиления эффекта можно потереть ноготь старой зубной щеткой. По завершении процедуры смесь смывают теплой водой, а в ногти втирают питательный крем.
2. Содовая ванна
Содовая ванна – мощное средство для оздоровления организма. /Фото: allnaturalideas.com
Для поддержания в тонусе фигуры и организма в целом есть превосходное недорогое средство – содовые ванны. Они прекрасно снимают усталость и напряжение, помогают очистить кожу, стимулируют обмен веществ и активно влияют на жировой обмен, способствуя похудению. Главный принцип при их приеме – не стремиться получить результат сразу, а провести курс с постепенным увеличением концентрации раствора.
Соду смешивают с горячей водой в какой-нибудь емкости и после полного растворения добавляют в ванну. Начинают с 6-7 столовых ложек и постепенно доводят количество до полной пачки. Вода в ванне должна быть очень теплой, но комфортной температуры (36-38 градусов). Продолжительность приема не более 20-30 минут, курс – 10 сеансов с перерывом в два дня. Но следует помнить что, как и любые другие процедуры, содовые ванны могут иметь противопоказания и прежде чем их применять, следует посоветоваться с врачом.
3. Дезодорирование холодильника
Емкость с содой избавит от неприятного запаха из холодильника. /Фото: thespruce.com
Пищевые продукты, готовые блюда, овощи и фрукты источают самые разные запахи, которые создают «букет» ароматов в холодильнике. И не всегда эта смесь радует обоняние. Бикарбонат натрия обладает дезодорирующими свойствами и служит отличным нейтрализатором неприятных запахов. Для начала холодильник нужно вымыть и протереть внутри теплым раствором воды (0,5 л.) с содой (2 ст.л.). Далее рабочие камеры проветривают в течение 2-3 часов и после этого можно загружать продукты. Чтобы снизить интенсивность ароматов в холодильнике, на полки можно поставить открытые широкие контейнеры с содой – она будет впитывать запахи. Периодически, не реже, чем раз в три месяца емкости обновляют, удаляя старый порошок и насыпая новый.
4. Освежитель воздуха
Освежитель воздуха на основе соды – экологичная альтернатива химическим вариантам. /Фото: 25sios4b2ym4h547i3a1wrq1-wpengine.netdna-ssl.com
В помещении, наполненном приятными ароматами, находиться гораздо комфортнее. Но не всем нравится пользоваться химическими средствами. И здесь также пригодится сода, ведь на ее основе можно сделать натуральный освежитель воздуха – простой и совершенно безопасный. Для этого нужно взять какую-то небольшую стеклянную баночку и на 3/4 заполнить ее содой.
Можно также добавить столовую ложку каких-то ароматических компонентов: цедра цитрусовых, сушеные цветки лаванды, палочка корицы и т.п. Затем на соду капают 10-15 капель эфирного масла, смесь перемешивают, закрывают баночку кусочком ткани и завязывают красивой лентой. Чтобы аромат не терял «звучания», периодически емкость встряхивают, а раз 2-3 месяца ее содержимое обновляют.
Полезный совет: Если у вас есть ковер в комнате, то прежде чем выбросить, содержимое баночки можно использовать для его чистки и дезодорирования. Содовую смесь рассыпают по всей поверхности ковра и затем убирают пылесосом.
5.Устранение запаха обуви
Пара ложек соды – и обувь перестает источать неприятный запах. /Фото: familyhandyman.com
Неприятный запах обуви – проблема, с которой сталкивается практически каждый человек, даже самый чистоплотный. Но мыть туфли и ботинки изнутри каждый день просто невозможно, они быстро придут в негодность. И в этом случае сода становится настоящей находкой, ведь она обладает не только абсорбирующим, но и антибактериальным эффектом. Причем ее допустимо применять для обуви из любых материалов: резины, текстиля, всех видов кожи. Использовать можно двумя способами. В первом варианте соду высыпают внутрь обуви, оставляют на ночь и утром тщательно вытряхивают. Во втором используют саше – небольшие текстильные мешочки наполняют порошком бикарбоната натрия и затем помещают внутрь кроссовок, ботинок или иных пар.
6. Смягчение полотенец
Сода помогает вернуть полотенцам былую пушистость и мягкость. /Фото: washingtonpost.com
С течением времени полотенца теряют мягкость. Кроме того, иногда они могут приобретать неприятный затхлый запах из-за плесени, если их сложить недостаточно хорошо высушенными. Но не стоит торопиться и отправлять такие полотенца служить половой тряпкой. Их можно освежить и вернуть былую пушистость, если при стирке в барабан стиральной машинки добавить половину стакана соды. Она смягчит воду, и благодаря дезодорирующим свойствам удалит неприятные запахи.
Полезный совет: Чтобы полотенца дольше оставались мягкими и пушистыми, следует соблюдать ряд нехитрых правил. Их лучше стирать отдельно от других вещей и не заполнять барабан стиральной машинки полностью – максимум на 3/4. Сушить желательно на воздухе в тени, а не на радиаторах. Кроме того, как это ни парадоксально, рекомендуется отказаться от использования ополаскивателей и кондиционеров. Эти средства плохо вымываются и, накапливаясь в волокнах, делают полотенце жестким и плохо впитывающим влагу.
7. Чистка расчесок
С помощью соды расчески легко очищаются от загрязнений. /Фото: assets-news-bcdn.dailyhunt.in
Чистота расчесок – важный составляющий элемент красоты и здоровья волос. Поэтому их необходимо периодически очищать. Один из эффективных методов удаления загрязнений – это использование соды. В порошок добавляют немного воды так, чтобы получилась густая кашица. Этой смесью чистят расчески с помощью старой зубной щетки. Еще один способ очистки – сделать раствор: на стакан воды добавить чайную лодку соды и столько же шампуня. Расчески замачивают в этом составе на 30-60 минут и затем промывают горячей водой.
8. Чистка раковины
Сода – эффективное и экологическое средство очистки поверхностей. /Фото: demotix.com
Пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами и поэтому может использоваться для очистки различных поверхностей. Например, она хорошо осветляет эмалированные кастрюли, потемневшие после варки овощей, и очищает чашки от темного налета, появляющегося после чая или кофе. Также сода пригодится и для чистки кухонной раковины. Для этого порошок высыпают на поверхность емкости, а затем чистят с помощью кухонной губки.
Полезный совет: На основе соды можно сделать ароматизированную абразивную пасту в дополнение к моющему средству. Две чашки порошка насыпают в небольшой контейнер или баночку. Затем в соду добавляют 20-30 капель эфирных масел, например лимона, гвоздики или других, по своему вкусу и перемешивают. Этой смесью посыпают раковину, добавляют немного моющего средства и оттирают поверхностью с помощью щетки. Это отличный способ и очистить, и освежить раковину.
9. Очистка клемм автомобильного аккумулятора
Сода находит применение и при чистке клемм автомобильного аккумулятора. /Фото: familyhandyman.com
Окисление клемм – одна из причин проблем при запуске двигателя автомобиля. С этой проблемой можно легко справиться самостоятельно, удалив налет оксида с помощью содового раствора (столовая ложка бикарбоната натрия на стакан воды). Клеммы снимают и очищают зубной щеткой, обмакивая ее в раствор. Затем промывают водой и просушивают.
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