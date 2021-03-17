6 блюд из творога, которые придутся по вкусу тем, кто не переносит его в чистом виде

К сожалению, в большинстве своём творог нравится далеко не всем, особенно детям, которые выступают ярыми противниками при попытке съесть хотя бы ложку. Поэтому, чтобы накормить своё чадо, родители зачастую придумывают уйму различных поощрений. А ведь всё гораздо проще. Попробуйте приготовить хотя бы одно из этих блюд, и вы сразу же услышите: «Мам, хочу ещё!».
1. Творожно-фруктовый торт
Творожный торт с фруктами. \ Фото: cookpad.com.
Из творога можно приготовить не только запеканку или сырники, а и вкусный фруктовый торт, который не нужно будет даже отправлять в духовку.
Ингредиенты:
• Творог — 400 г;
• Сметана — 200 мл;
• Сахарная пудра — 200 г;
• Вода — 200 мл;
• Желатин — 30 г;
• Фрукты (свежие или замороженные) — 200 г.
Творожно-фруктовый торт без выпечки. \ Фото: dzivei.lv.
Способ приготовления:
• В миске или кастрюле смешать сметану и творог;
• Добавить сахарную пудру;
• Перемешать;
• И перебить блендером или миксером до однородной массы;
• В слегка тёплой воде развести желатин;
• Дать остыть и добавить к творожной массе;
• Аккуратно перемешать;
• Фрукты нарезать равномерным кубиком среднего размера;
• И после добавить их к взбитому творогу;
• Тщательно перемешать;
• Миску или кастрюлю накрыть крышкой/пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник до полного застывания;
• Перед подачей нарезать равномерными кусками.
2. Пикантная творожная паста на хлеб
Творожная паста. \ Фото: u-news.com.ua.
Если в вашей семье не только дети отказываются есть творог, а и взрослые, тогда этот рецепт однозначно пригодится вам. Пикантная творожная паста отлично подойдёт в качестве закуски. Ею можно намазать хлеб, гренки или тосты, а также подавать с гарниром из риса, отварного/печёного картофеля или пюре.
Ингредиенты:
• Творог — 200 г;
• Сметана — 1 ст. л;
• Молоко — 30 мл;
• Соль — по вкусу;
• Лук зелёный — 1 пучок;
• Укроп, петрушка, листья мяты — по вкусу.
Пикантная творожная закуска. \ Фото: mieszamwgarnku.pl.
Способ приготовления:
• Творог переложить в миску;
• Размять при помощи вилки;
• Добавить сметану и молоко;
• Посолить;
• Тщательно перемешать;
• Лук и зелень измельчить;
• Добавить к творогу;
• Вновь хорошенько перемешать;
• По желанию получившуюся массу можно перебить блендером или миксером до пастообразной консистенции;
• Подавать с тостами, гренками, крекерами или гарниром.
3. Диетический творожный десерт
Диетический творожный десерт. \ Фото: vkusnoe-da.ru.
Если вы хотите побаловать себя и свою семью чем-то вкусненьким, но при этом следите за своей фигурой и боитесь набрать лишние калории, тогда этот творожный десерт то, что вам нужно.
Ингредиенты:
• Йогурт не жирный — 250 мл;
• Молоко не жирное — 125 мл;
• Обезжиренный творог — 250 г;
• Желатин — 25 г;
• Ванильный сахар — 0,5 ч. л;
• Какао — 1 ст. л;
• Мёд — по вкусу.
Низкокалорийный творожный десерт. \ Фото: kralovstvizen.cz.
Способ приготовления:
• Творог смешать с мёдом и йогуртом;
• Молоко вскипятить;
• Немного остудить и добавить в творожную массу;
• Тщательно перемешать;
• Добавить какао;
• Вновь перемешать;
• После добавить ранее разведённый желатин и ванильный сахар;
• Вновь тщательно перемешать;
• Для получения пастообразной консистенции при желании перебить блендером/миксером;
• Получившуюся массу можно разложить по формочкам или оставить в миске;
• Отправить в холодильник примерно на час;
• Перед подачей при желании можно посыпать тёртым шоколадом или ягодами, кусочками фруктов.
4. Пекинская капуста, фаршированная творогом
Пекинская капуста, фаршированная творогом. \ Фото: google.com.ua.
Пекинская капуста, фаршированная творогом – настоящее весеннее, а главное полезное блюдо. Оно отлично впишется на завтрак, обед или ужин, а также подойдёт в качестве закуски на перекус в течение дня.
Ингредиенты:
• Капуста пекинская маленькая или среднего размера - 1 шт;
• Творог мягкий - 200 г;
• Перец сладкий болгарский красный - 1 шт.;
• Чеснок - 1-2 зубчика;
• Майонез - 2 ч. л.;
• Соль и перец чёрный молотый - по вкусу;
• Желатин быстрорастворимый - 10 г;
• Вода холодная - 30 мл;
• Петрушка, укроп или микс зелени - несколько веточек.
Очень вкусное и полезное блюдо. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Пекинскую капусту вымыть под холодной проточной водой;
• Хорошо просушить;
• Разобрать на листья;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть мелко нарезать;
• Чеснок пропустить через пресс или измельчить;
• Желатин развести холодной водой;
• Оставить на 10-15 минут;
• Творог смешать с майонезом;
• Посолить и поперчить;
• Тщательно перемешать;
• И хорошо размять вилкой;
• Затем добавить рубленную зелень, перец, чеснок;
• Всё хорошенько перемешать;
• И добавить растопленный на водяной бане желатин (Важно! не кипятить его);
• Перемешать до однородной массы;
• Капустные листья разделить на две равные части;
• Смазать тонким слоем творожной массы;
• И переложить каждые части стопочкой друг на друга;
• Затем обе стопочки соединить между собой (Важно! последние листья в стопочках должны быть смазаны творожной массой);
• И плотно завернуть получивший кочанчик в пищевую плёнку;
• Отправить в холодильник на 3-4 часа;
• Перед подачей снять плёнку и нарезать кусочками, как рулет.
5. Картофель по-деревенски с творогом
Картофель по-деревенски с творогом. \ Фото: stale.ru.
Если вам хочется чего-то сытного и питательного, а главное вкусного, то попробуйте приготовить картошечку по-деревенски с творогом и копчённой колбасой. Поверьте, перед столь аппетитным ароматом мало кто устоит, так что вся семья будет есть с огромным удовольствием, даже капризные дети.
Ингредиенты:
• Картофель среднего размера -5 шт;
• Творог не менее 5% жирности - 1 стакан;
• Копчёная колбаса - 80 г;
• Лук репчатый среднего размера -1 шт;
• Сметана или майонез - 2 ст.л;
• Подсолнечное масло - 3 ст.л;
• Зелень - по вкусу;
• Соль и молотый чёрный перец - по вкусу.
Пальчики оближешь! \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Картофель отварить в кожуре в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Дать остыть;
• Затем хорошо очистить от кожуры;
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Обжарить на растительном масле до средней прозрачности;
• Колбасу нарезать небольшим кубиком;
• Отправить на сковородку к луку;
• Обжаривать до тех пор, пока лук не станет слегка золотистым;
• Отварной картофель разрезать на 4-6 равных частей;
• Отправить на сковороду к луку и колбасе;
• Обжарить 4-5 минут;
• Посолить и поперчить;
• Слегка перемешать;
• Затем добавить творог;
• Важно! Не перемешивать;
• Заправить сметаной или майонезом;
• Посыпать измельчённой зеленью;
• Накрыть крышкой;
• Тушить на небольшом огне около 6-7 минут или до тех пор, пока творог немного не расплавится;
• Готовый картофель с пылу, с жару переложить на тарелки и подавать к столу;
• По желанию можно украсить дополнительно свежей зеленью.
6. Творожный суп
Творожный суп. \ Фото: google.com.
Несмотря на то, что творожный суп звучит весьма необычно и слегка подозрительно, тем не менее, это блюдо невероятно вкусное, настолько, что, попробовав его однажды, вам захочется добавки.
Ингредиенты:
• Картофель среднего размера - 3 шт;
• Творог - 40 г;
• Морковь небольшая - 2-3 шт;
• Перец зелёный - 2-3 стручка;
• Мука пшеничная - 1 ст.л;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Масло сливочное - 40 г;
• Перец красный молотый - по вкусу;
• Зелень петрушки - по вкусу;
• Соль - по вкусу.
Суп с творогом. \ Фото: dselection.ru.
Способ приготовления:
• Картофель, лук и морковь хорошо вымыть;
• Очистить;
• И натереть на мелкой тёрке;
• Перец вымыть и также натереть на мелкой тёрке;
• Затем все овощи переложить в кастрюлю;
• Залить горячей водой;
• Поставить вариться на средний огонь;
• Посолить;
• Муку вместе с красным молотым перцем обжарить на сливочном масле;
• После добавить пару ложек овощного отвара;
• Довести до кипения и перед самой подачей заправить суп;
• За несколько минут до готовности супа добавить творог;
• Аккуратно перемешать;
• Проварить 5-6 минут;
• Посыпать свежей зеленью;
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