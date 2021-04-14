Каких витаминов не хватает весной и откуда их получить

Согласно статистике, гиповитаминозом весной страдает 90% россиян, включая женщин, мужчин и детей. Причина тому – рацион, состоящий из калорийных, рафинированных, но бедных на полезные вещества продуктов.

Гиповитаминоз, в отличие от авитаминоза, не считается тяжёлым патологическим состоянием, но и он способен подтачивать силы организма. Быстрая утомляемость, рассеянность, ломкость и тусклость волос, перхоть, дерматиты – всё это симптомы дефицита ценных веществ. Но какие конкретно нужны витамины весной?

Кальциферолы

В холодное время года и растениям, и животным не хватает витаминов группы D, так как на их синтез в тканях влияют ультрафиолетовые лучи солнечного света. Главной функцией холекальциферола в организме человека является регуляция минерального обмена. Витамин D отвечает за отложение фосфора и кальция в дентине и костях, стимулирует всасывание магния из кишечника. Особую роль вещество играет в питании детей, так как предупреждает развитие остеопороза и рахита.

И для мужчин, и для женщин кальциферолы нужны для предупреждения онкологии, болезней сердца и кожи. Исследования показывают: дефицит витамина D – фактор риска развития диабета и атеросклероза, особенно в молодом возрасте.

Холекальциферол способствует повышению иммунитета, предупреждает мышечную слабость, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение.

— Признаки дефицита у мужчин и женщин: бессонница, утрата аппетита, искривление и хрупкость костей.

— Пищевые источники: рыба, молочные продукты, грибы.

— Другие источники: солнечный свет.

Витамины группы В

Огромное витаминное семейство объединяет то, что входящие в него элементы растворяются в воде, не синтезируются, а также не накапливаются в организме человека. Какие витамины В лучше принимать весной?

Тиамин (В1) участвует во всех процессах клеточного метаболизма, обеспечивает нормальное функционирование мозга, отвечает за сохранность генетической информации.

Ниацин (В3) необходим для усвоения белков, углеводов, жиров, для продуцирования ферментов и гормонов, понижает артериальное и повышает венозное давление.

Пиридоксин (В6) – обязательный участник обменных процессов, витамин, ответственный за образование антител, простагландинов, нейромедиаторов.

Биотин (В7) задействован в углеводном обмене и синтезе гликогенов, поддерживает нормальный уровень сахара в крови, стабильность нервной системы.

Фолиевая кислота (В9) – особо полезный витамин для беременных женщин: понижает риск развития врождённых пороков у плода, улучшает настроение и аппетит, нормализует сон.

Цианокобаламин (В12) уменьшает уровень холестерина, улучшает работу печени, способствует созреванию эритроцитов, участвует в синтезе нуклеиновой кислоты.

— Признаки дефицита: частые простуды, бессонница, раздражительность, кожный зуд и трещины, язвочки на слизистых оболочках, усиленное выпадение волос, снижение уровня гемоглобина. Нехватка витамина В у мужчин приводит к облысению.

— Пищевые источники: крупы, отруби, фасоль, горох, орехи, капуста, зелень.

Токоферолы

Весной дефицит витамина Е у мужчин и женщин встречается реже, чем нехватка кальциферола, но третья часть взрослого населения всё же недополучает подобных элементов. Какие вещества называют токоферолами? В группу витаминов Е входят природные соединения растительного происхождения, являющиеся производными токола. Они растворяются в жирах, но не в воде, устойчивы к нагреванию, воздействию щелочей и минеральных кислот.

Принимая эти витамины весной, можно избежать анемии и судорог ног. Токоферолы благоприятно влияют на кровеносную систему: активизируют кровоток, нормализуют свёртываемость, укрепляют капиллярные стенки, понижают давление. Они относятся к тем элементам, какие лучше принимать для улучшения состояния кожи. Витамин Е, являющийся мощным антиоксидантом, предупреждает появление ранних морщин и возрастной пигментации. Токоферол способствует скорейшему заживлению ран, снижает риск образования келоидных рубцов.

— Признаки дефицита: мышечная слабость, дряблость и сухость кожи, снижение остроты зрения, появление пятен на руках.

— Пищевые источники: подсолнечное, оливковое и другие растительные масла.

Ретинол

Недостаток витамина А провоцирует проблемы с репродуктивной системой у мужчин. У женщин дефицит ретинола приводит к нарушениям менструального цикла. Витамин помогает иммунной системе лучше работать, нормализует обмен веществ, предотвращает воспаления на слизистых оболочках и коже. Примечательно, что мужчины нуждаются в больших дозах ретинола, чем представительницы прекрасного пола, но соединение все-таки считается дамским. Оно, наряду с токоферолом, относится к тем витаминам, которые необходимы нам для красоты.

— Признаки дефицита: сухость кожи, особенно на коленях и локтях, «куриная слепота», резь в глазах от света, псориаз.

— Пищевые источники: морковь, петрушка, щавель, шпинат.

Аскорбиновая кислота

Весна – период частых респираторных заболеваний. Какие витамины лучше принимать для профилактики простуд? Синтез интерферонов – белков, оказывающих противовирусное действие, – стимулирует аскорбиновая кислота. Она же показана мужчинам и женщинам, склонным к куперозу, закупорке вен. Кроме того, витамин С поддерживает необходимый уровень железа в крови.

— Признаки дефицита: кровоточивость десен, шелушение кожи, вялость, частые простуды.

— Пищевые источники: болгарский перец, цитрусовые, ягоды шиповника, клубники, чёрной смородины.

Зачастую решить проблему весенней нехватки витаминов можно одной лишь коррекцией питания. В идеале на это надо обращать внимание не только весной, но и круглый год. Тогда проявления авитаминоза с приходом тепла обойдут вас стороной.