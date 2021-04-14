Каких витаминов не хватает весной и откуда их получить

Согласно статистике, гиповитаминозом весной страдает 90% россиян, включая женщин, мужчин и детей. Причина тому – рацион, состоящий из калорийных, рафинированных, но бедных на полезные вещества продуктов.
Гиповитаминоз, в отличие от авитаминоза, не считается тяжёлым патологическим состоянием, но и он способен подтачивать силы организма. Быстрая утомляемость, рассеянность, ломкость и тусклость волос, перхоть, дерматиты – всё это симптомы дефицита ценных веществ. Но какие конкретно нужны витамины весной?
Кальциферолы
В холодное время года и растениям, и животным не хватает витаминов группы D, так как на их синтез в тканях влияют ультрафиолетовые лучи солнечного света. Главной функцией холекальциферола в организме человека является регуляция минерального обмена. Витамин D отвечает за отложение фосфора и кальция в дентине и костях, стимулирует всасывание магния из кишечника. Особую роль вещество играет в питании детей, так как предупреждает развитие остеопороза и рахита.
И для мужчин, и для женщин кальциферолы нужны для предупреждения онкологии, болезней сердца и кожи. Исследования показывают: дефицит витамина D – фактор риска развития диабета и атеросклероза, особенно в молодом возрасте.Холекальциферол способствует повышению иммунитета, предупреждает мышечную слабость, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение.
— Признаки дефицита у мужчин и женщин: бессонница, утрата аппетита, искривление и хрупкость костей.
— Пищевые источники: рыба, молочные продукты, грибы.
— Другие источники: солнечный свет.
Витамины группы В
Огромное витаминное семейство объединяет то, что входящие в него элементы растворяются в воде, не синтезируются, а также не накапливаются в организме человека. Какие витамины В лучше принимать весной?
- Тиамин (В1) участвует во всех процессах клеточного метаболизма, обеспечивает нормальное функционирование мозга, отвечает за сохранность генетической информации.
- Ниацин (В3) необходим для усвоения белков, углеводов, жиров, для продуцирования ферментов и гормонов, понижает артериальное и повышает венозное давление.
- Пиридоксин (В6) – обязательный участник обменных процессов, витамин, ответственный за образование антител, простагландинов, нейромедиаторов.
- Биотин (В7) задействован в углеводном обмене и синтезе гликогенов, поддерживает нормальный уровень сахара в крови, стабильность нервной системы.
- Фолиевая кислота (В9) – особо полезный витамин для беременных женщин: понижает риск развития врождённых пороков у плода, улучшает настроение и аппетит, нормализует сон.
- Цианокобаламин (В12) уменьшает уровень холестерина, улучшает работу печени, способствует созреванию эритроцитов, участвует в синтезе нуклеиновой кислоты.
— Признаки дефицита: частые простуды, бессонница, раздражительность, кожный зуд и трещины, язвочки на слизистых оболочках, усиленное выпадение волос, снижение уровня гемоглобина. Нехватка витамина В у мужчин приводит к облысению.
— Пищевые источники: крупы, отруби, фасоль, горох, орехи, капуста, зелень.
Токоферолы
Весной дефицит витамина Е у мужчин и женщин встречается реже, чем нехватка кальциферола, но третья часть взрослого населения всё же недополучает подобных элементов. Какие вещества называют токоферолами? В группу витаминов Е входят природные соединения растительного происхождения, являющиеся производными токола. Они растворяются в жирах, но не в воде, устойчивы к нагреванию, воздействию щелочей и минеральных кислот.
Принимая эти витамины весной, можно избежать анемии и судорог ног. Токоферолы благоприятно влияют на кровеносную систему: активизируют кровоток, нормализуют свёртываемость, укрепляют капиллярные стенки, понижают давление. Они относятся к тем элементам, какие лучше принимать для улучшения состояния кожи. Витамин Е, являющийся мощным антиоксидантом, предупреждает появление ранних морщин и возрастной пигментации. Токоферол способствует скорейшему заживлению ран, снижает риск образования келоидных рубцов.
— Признаки дефицита: мышечная слабость, дряблость и сухость кожи, снижение остроты зрения, появление пятен на руках.
— Пищевые источники: подсолнечное, оливковое и другие растительные масла.
Ретинол
Недостаток витамина А провоцирует проблемы с репродуктивной системой у мужчин. У женщин дефицит ретинола приводит к нарушениям менструального цикла. Витамин помогает иммунной системе лучше работать, нормализует обмен веществ, предотвращает воспаления на слизистых оболочках и коже. Примечательно, что мужчины нуждаются в больших дозах ретинола, чем представительницы прекрасного пола, но соединение все-таки считается дамским. Оно, наряду с токоферолом, относится к тем витаминам, которые необходимы нам для красоты.
— Признаки дефицита: сухость кожи, особенно на коленях и локтях, «куриная слепота», резь в глазах от света, псориаз.
— Пищевые источники: морковь, петрушка, щавель, шпинат.
Аскорбиновая кислота
Весна – период частых респираторных заболеваний. Какие витамины лучше принимать для профилактики простуд? Синтез интерферонов – белков, оказывающих противовирусное действие, – стимулирует аскорбиновая кислота. Она же показана мужчинам и женщинам, склонным к куперозу, закупорке вен. Кроме того, витамин С поддерживает необходимый уровень железа в крови.
— Признаки дефицита: кровоточивость десен, шелушение кожи, вялость, частые простуды.
— Пищевые источники: болгарский перец, цитрусовые, ягоды шиповника, клубники, чёрной смородины.
Зачастую решить проблему весенней нехватки витаминов можно одной лишь коррекцией питания. В идеале на это надо обращать внимание не только весной, но и круглый год. Тогда проявления авитаминоза с приходом тепла обойдут вас стороной.
Свежие комментарии