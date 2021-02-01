8 способов отчистить утюг от накипи и нагара без нанесения вреда покрытию

Утюг — бытовая техника, которая используется довольно часто. Именно поэтому загрязнений не избежать. Некачественная вода приводит к образованию следов накипи, а глажка в неподходящем режиме может привести к появлению нагара в виде пригоревших кусочков ткани. Более редкими, но тоже возможными проблемами с использованием утюга могут стать плесень в резервуаре или появление ржавчины на подошве. Такие явления не только некрасивы, но и могут испортить одежду, на которой остаются подпалины и ржавые пятна. Устранить все эти неприятные проявления помогут простые и доступные народные методы, которые уже давно проверены на практике.
1. Хозяйственное мыло
С помощью хозяйственного мыла можно устранить загрязнения большинства утюгов. /Фото: lifehacker.org.ua
Хозяйственным мылом можно без особых сложностей почистить низ с тефлоновой подошвой. Выполняется лайфхак при нагретом утюге, который выставлен на минимальную температуру. Покрытие нужно натирать хозяйственным мылом, которое будет плавиться и постепенно убирать нагар. После того как все устойчивые загрязнения размягчатся, следует протереть подошву утюга тканью и прочистить отверстия для пара с помощью зубочисток или ватных палочек.
2. Уксус
Простое средство, которым можно воспользоваться в домашних условиях. /Фото: epicentrk.ua
Быстро избавиться от лишних образований на подошве утюга может помочь уксус. Он отлично справляется с нагаром и накипью, но работать с ним нужно осторожно. Для начала необходимо размешать уксус в воде с пропорциями 1 к 1. После этого намочить ткань в этом растворе и протереть ею подошву холодного утюга. Это средство подходит исключительно для моделей утюгов с керамическим или тефлоновым покрытием. Для того чтобы почистить отверстия утюга, можно использовать ватную палочку.
3. Перекись водорода
Перекись водорода — простое и безопасное средство для чистки различных загрязнений утюга. /Фото: i.pinimg.com
Утюг включается в режим минимального нагрева, после чего протирается ватным диском с перекисью водорода. Этот метод чистки подходит для устранения нагара с керамического и тефлонового покрытия. Для очищения отверстий на подошве утюга подойдут ватные палочки.
4. Лимонная кислота
Лимонная кислота отлично справляется с накипью и другими внутренними загрязнениями утюга. /Фото: massaget.kz
Лимонная кислота — отличное средство в борьбе с накипью. Чтобы почистить утюг, нужно развести в стакане теплой воды один пакетик лимонной кислоты, вес которой не должен превышать 25 грамм. Раствор должен стать полностью прозрачным. Затем утюг нагревается до максимально возможной температуры и в него заливается разведенная лимонная кислота. Чтобы она подействовала, потребуется от 5 до 10 минут.
Для избавления ржавчины и накипи из отверстий утюга нужно выпустить пар пару раз. Чтобы ничего не запачкать, эту процедуру рекомендуется проводить над какой-либо емкостью. Когда из отверстий утюга будет вытекать только прозрачная жидкость, остатки лимонной кислоты надо вылить и на ее место залить обычную чистую воду, прополоскав таким образом внутренний резервуар несколько раз. Также нужно прочистить отверстия, несколько раз выпуская пар. В качестве завершающего этапа подошва утюга протирается чистой тканью.
5. Соль
Простой и доступный метод быстрого очищения сильных загрязнений. /Фото: i.pinimg.com
Этот метод отличается повышенной эффективностью в воздействии на сильные загрязнения подошвы утюга. Для начала нужно подготовить средство для очищения: насыпать небольшое количество соли на лист фольги достаточного размера, также можно использовать хлопковое или бумажное полотенце. После этого на заготовку ставится утюг, нагретый до максимальной температуры. Если загрязнения не отходят сразу, то можно завернуть соль в ткань и немного потереть подошву утюга. При таких действиях рекомендуется уменьшить нагрев утюга до минимального.
Полезный совет от Novate.ru: Чтобы протирать утюг солью, ее также можно заворачивать в марлю — просто и экономично. Однако следует позаботиться, чтобы слоев было несколько: два или три.
6. Ацетон
С помощью жидкости для снятия лака можно с легкостью почистить подошву утюга. /Фото: priborka.life
Это метод чистки подошвы утюга хорошо подходит для возвращения былой чистоты керамическим и тефлоновым покрытиям. Смоченный в жидкости для снятия лака или ацетона ватный диск или тонкая ткань быстро устраняет с поверхности подошвы частички пригоревшей одежды или даже пластика. Работать с этим средством следует при выключенном утюге.
7. Пищевая сода
Чистка утюга простым и доступным методом. /Фото: eurofirany.com.pl
Этот лайфхак спасает от самых сильных загрязнений: накипи, нагара и даже следов ржавчины. Для начала следует подготовить раствор, в который входит две чайные ложки пищевой соды и небольшое количество жидкости, чтобы в итоге получилась пастообразная масса. Соду можно смешивать с водой или для большей эффективности с уксусом 9%. Перед применением пасты утюг необходимо нагреть до минимальной температуры. Самодельное средство наносится с помощью ткани, немного втирается аккуратными движениями, а потом стирается с помощью влажной тряпочки.
8. Зубная паста
Это средство для чистки точно найдется в любом доме. /Фото: prolife.ru.com
Для данного метода чистки нагара и других загрязнений необходимо брать только обычную пасту, а не гель. Сначала утюг нагревается до минимальной температуры, после чего небольшим количеством зубной пасты на хлопковой ткани вытирается подошва утюга. После очистки поверхность утюга нужно протереть чистой влажной тряпочкой.
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