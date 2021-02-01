8 способов отчистить утюг от накипи и нагара без нанесения вреда покрытию

1. Хозяйственное мыло

С помощью хозяйственного мыла можно устранить загрязнения большинства утюгов. /Фото: lifehacker.org.ua

2. Уксус

/Фото: epicentrk.ua Простое средство, которым можно воспользоваться в домашних условиях./Фото: epicentrk.ua

3. Перекись водорода

Перекись водорода — простое и безопасное средство для чистки различных загрязнений утюга. /Фото: i.pinimg.com

4. Лимонная кислота

Лимонная кислота отлично справляется с накипью и другими внутренними загрязнениями утюга. /Фото: massaget.kz

5. Соль

Простой и доступный метод быстрого очищения сильных загрязнений. /Фото: i.pinimg.com

6. Ацетон

С помощью жидкости для снятия лака можно с легкостью почистить подошву утюга. /Фото: priborka.life

7. Пищевая сода

Чистка утюга простым и доступным методом. /Фото: eurofirany.com.pl

8. Зубная паста

Это средство для чистки точно найдется в любом доме. /Фото: prolife.ru.com