Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев

Существует огромное количество красивых комнатных растений, которые способны преобразить интерьер. Но некоторые из них настолько прекрасны и необычны, что, без сомнения, должны занимать почетное место в коллекции каждого цветовода.

Представляем вашему вниманию самые яркие комнатные растения с трехцветными листьями.

Строманта кроваво-красная триколор



Радужная пеперомия



Аглаонема «Пиктум Триколор»



Калатея розовоокрашенная, или Медальон



Каладиум Gingerland



Каладиум Rosebud «Бутон Розы»



Кордилина кустарниковая «Болеро Триколор»



Криптантус бромелиевидный



Маранта трехцветная или красножильчатая



Очиток ложный «Триколор»



Эониум Moon Burst



Кодиеум (Кротон) пёстрый



Сансевиерия Клеопатра



Каланхоэ Тирсифлора



