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Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев

Существует огромное количество красивых комнатных растений, которые способны преобразить интерьер. Но некоторые из них настолько прекрасны и необычны, что, без сомнения, должны занимать почетное место в коллекции каждого цветовода.
Представляем вашему вниманию самые яркие комнатные растения с трехцветными листьями.
Строманта кроваво-красная триколор
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
 Радужная пеперомия
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
Аглаонема «Пиктум Триколор»
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
Калатея розовоокрашенная, или Медальон
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
Каладиум Gingerland
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
 Каладиум Rosebud «Бутон Розы»
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
Кордилина кустарниковая «Болеро Триколор»
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
Криптантус бромелиевидный
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
 Маранта трехцветная или красножильчатая
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
Очиток ложный «Триколор»
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
Эониум Moon Burst
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
Кодиеум (Кротон) пёстрый
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
 Сансевиерия Клеопатра
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
Каланхоэ Тирсифлора
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев
Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев

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