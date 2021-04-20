Для чего нужна была невесте фата, и что она символизировала на Руси

Свадьба ассоциируется у нас с кольцами на бархатной подушечке, взволнованным женихом, улыбающимися гостями, красивым белым платьем на невесте, и, конечно же, с фатой. Редко кто задается вопросом — а зачем вообще нужна фата? Так принято, и девушки с удовольствием водружают на голову легкий, летящий кусочек ткани. На самом деле этот обычай пришел из древности, когда фата считалась не просто элементом свадебной одежды, но и несла в себе определенный смысл. Читайте, как с помощью этого предмета защищались от сглаза, как фата могла помочь не улететь в мир мертвых и почему она оберегала домашних животных.
Защита от дурного глаза
Невеста, становясь женой, переходила из одного состояние в другое. /Фото: pulse.mail.ru
После смотрин и сватовства на Руси играли свадьбу. Невеста становилась женой. Это был определенный переход из одного состояния в другое. На Руси считали, что в этот момент человек становится более уязвимым. Чтобы защитить молодую от зависти подруг и от колдунов, которых могли нанять с целью наведения порчи, использовалась фата. Изначально на голову молодой накидывали покрывало. И оно не должно было спадать, чтобы на девушку не были навлечены болезни и несчастья.
Фата защищала молодость и красоту, которой хотелось поживиться менее удачливым женщинам. Она скрывала лицо молодой от соперников ее будущего мужа. Это был своеобразный оберег, который охранял невесту. Закрывая лицо невесте покрывалом, люди старались оградить девушку от злых духов и помешать им использовать свои злые чары.
Со временем покрывало превратилось в фату, которая становилась все более легкой и эфемерной. Такой, какая она сегодня.
Невеста, которая умирает и воскресает в доме мужа
Покрывало на невесте защищало от злых духов. /Фото: ribalych.ru
В древности люди связывали жизнь и различные обряды с природой, с рождением и смертью. Это же распространялось и на свадебные обычаи древних славян. Молодая словно умирала, уходила из семьи, от своих родных и воскресала в новом статусе «жена» в доме своего избранника.
Чтобы она могла совершить этот символический переход безболезненно, использовали белые покрывала. По сути, они были «родственниками» белых простыней, используемых для укутывания умерших. Лицо и тело невесты закрывали, стараясь защитить ее от нечистой силы. Духи могли похитить девушку в момент перехода в новую жизнь и унести ее в страшный мир мертвых. Потому брали покрывало, на которое были нанесены специальные ритуальные узоры. Некоторые из них должны были пробудить в женщине плодородие, активизировать ее жизненные силы. Другие были своеобразными охранниками. Этим дело не заканчивалось — руки, шея и голова девушки украшались амулетами и оберегами.
Славянская невеста не снимала покрывала до тех пор, пока не оказывалась в доме мужа. Когда это происходило, мужчина мог открыть лицо жены, это означало, что та родилась заново, став его официальной половиной.
Защита людей, домашнего скота и посевов: что мог сделать взгляд женщины
Считалось, что взгляд невесты имеет невероятную силу. /Фото: onebigday.ru
Некоторые этнолингвисты высказывают интересные мнения по поводу фаты. Например, исследования говорят о том, что среди восточных славян ходило поверье о исключительных возможностях взгляда невесты. Говорили, что она способна на многое, например, уничтожить посевы, навести порчу и даже стать причиной смерти человека. Особенно опасными считались «нечестные» невесты, то есть те, которые имели добрачные связи. Их взгляд как будто бы имел невероятную силу и мог стать причиной природных катаклизмов, неурожая, падежа домашнего скота. Этим объясняется обычай закрывать лицо невесты.
Голова и органы зрения у древних славян были сакрализованы. Скорее всего, считалось, что если долго рассматривать какой-то объект, то он начинает принадлежать смотрящему. И тот способен делать с ним что угодно, как хорошие вещи, так и ужасные. Пример: в Брянской области девица, которая считала себя слишком худой, должна была долго и пристально смотреть на квашню. Взгляд как бы впитывал свойства квашни, и девушка полнела, набирала вес. Беременные не должны были разглядывать больных или уродливых людей, чтобы не навредить будущему ребенку.
Отголоски иудейской свадьбы
Во время иудейской свадьбы лицо невесты закрывалось покрывалом. /Фото: happymigration.com
Существующий и поныне христианский обычай накрывать голову невесты голову фатой пришел из иудаизма. Когда проходила иудейская свадьба, то право покрывать голову любимой предоставлялось только жениху. Это был так называемый обряд инума. А открывание лица, то есть нисуин, мог провести только новоиспеченный муж.
В иудаизме фата образно должна была лишить женщину зрения. Делалось это с той целью, чтобы невеста не могла оценить, насколько дорогим было кольцо, купленное женихом для свадьбы. Считалось, что для женитьбы достаточно кольца, которое стоит одну пруту (соответствует мелкой монете, имеющей стоимость равную сороковой части грамма серебра), однако свидетели должны были дать клятву, что колечко стоит никак не меньше.
Сегодня, если пара венчается в Русской православной церкви, невеста может надеть фату или же укрыть голову покрывалом белого цвета. Это также является символом чистоты, как душевной, так и физической. Еще недавно после венчания головной убор с невесты снимала свекровь. После этого она же должна была повязать молодой белый платочек, чтобы показать ее покорность Господу и мужу.
Сегодня фата скорее является дизайнерским элементом костюма невесты. Речь, конечно же, о свадьбах, которые проходят по мирским правилам: ЗАГС, ресторан. Молодые девушки редко изучают историю свадебных нарядов и ориентируются только на внешний вид. Но главное то, что у человека на душе: если невеста любит своего избранника и готова приложить все старания, чтобы совместная жизнь была счастливой и долгой, это прекрасно.
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