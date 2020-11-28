Почему Клеопатра стала женой сразу двух своих братьев и другие незаурядные факты о царице Египта

Имя этой древнеегипетской царицы известно, наверное, всем без преувеличения. Клеопатра была не только выдающейся правительницей, но и просто удивительной женщиной! Прошло уже более двух тысяч лет с того времени, как она умерла, а память о ней живёт. Не мудрено, ведь это одна из тех личностей, которые изменили историю. Каким же исключительным даром обладала эта необыкновенная женщина?
Царицу Клеопатру трудно было назвать очень красивой женщиной. Она и не являлась таковой ни по меркам Древнего Египта, ни по современным стандартам женской красоты. Несмотря на это, в неё были без ума влюблены двое самых могущественных римских полководцев своего времени. Клеопатра смогла полностью подчинить их своему влиянию. Потому как недостаток красоты внешней с лихвой компенсировали её образованность, выдающийся ум и незаурядный интеллект.
Клеопатру трудно было назвать красивой женщиной в классическом понимании этого слова.
1. Самая известная правительница Египта
Клеопатра осталась в истории именно таковой. А ведь на самом деле, она даже не была египтянкой. Она была родом из знатной греческой династии Птолемеев. Они мигрировали в Египет во времена Александра Великого.
Древнеегипетское изобраение царицы Клеопатры.
2. Не единственная царица Клеопатра в Египте
Наверное, о том, что знаменитейшая царица Древнего Египта была в династии седьмой по счёту, носящей это имя, мало кто знает. Кто слышал или помнит о других Клеопатрах? Никто! Также много известно о её отце, Птолемее XII. Имя матери является до сих пор загадкой. Предположительно она была родной сестрой царя. Такие браки в то время, в правящей династии, были нормой. К тому же, Клеопатра была ещё и незаконнорожденной! Официально Птолемей XII признал только одну дочь - Беренику IV.
3. Каково было царское имя Клеопатры
Когда Клеопатра взошла на египетский престол, её именовали Теа Филопатор. В переводе с древнеегипетского это означало «богиня, любящая своего отца». Впоследствии царица добавила к этому имени ещё и «та, которая любит своё отечество». Звучать это стало так: Теа Неотера Филопатор Филопатрис.
Клеопатра называла себя новой Исидой.
4. Клеопатра обладала весьма незаурядными умственными способностями
Это была женщина блестящего ума. Клеопатра была образованна и разбиралась во многих науках, таких как математика, астрономия, ораторское искусство и философия. Клеопатра первая и единственная из Птолемеев, кто принял религию египтян и их культуру. Никого из представителей этой династии не интересовали обычаи их народа. Все её предшественники чтили греческих богов.
Кроме этого, царица была полиглотом — она владела, как минимум девятью иностранными языками. Любопытно то, что из всех Птолемеев она первая выучила египетский. До этого никто не утруждал себя изучением языка страны, которой они правили и где жили. Клеопатра в совершенстве знала иврит, эфиопский, арамейский, персидский языки и даже латынь.
Клеопатра покорила сердца двух самых могущественных римских полководцев своего времени.
5. Клеопатра была женой двух своих единокровных братьев
Тогда были такие законы. Женщина не могла править в одиночку. Обязательно нужен был соправитель мужского пола. Клеопатра вышла замуж вначале за одного брата, потом за другого. Пока они были живы, существовала опасность того, что они отберут у неё трон. Так оно и было.
От своего первого мужа Клеопатра избавилась при помощи Цезаря, который принял её сторону в этой борьбе за власть. При бегстве Птолемей XIII очень удачно для царицы утонул в реке. Второго мужа, судя по слухам, царица отравила сама. У неё уже был наследник мужского пола, которого Клеопатра могла объявить соправителем, брат-соперник был ей совершенно не нужен. Свою сестру Арсиною, Клеопатра приказала казнить. Это было сделано прямо на ступенях римского храма. Царица методично уничтожила всех конкурентов на престол.
6. Легенда о ковре
Птолемей XIII — младший брат и первый муж Клеопатры, в борьбе за трон Египта собрал войско и осадил столицу. Царице пришлось тайком бежать, чтобы встретиться с Цезарем.
Согласно легенде, Клеопатра растворила жемчужину в уксусе и выпила.
Согласно истории, Клеопатру пронесли к нему в покои в мешке для белья. Ковёр появился в голливудских экранизациях — для красоты и романтизации момента. Клеопатра всё верно рассчитала: пятидесятидвухлетний Цезарь увлёкся ею и помог переломить ситуацию с троном Египта в её пользу.
7. Римский триумф Клеопатры
С ослепляющим своим великолепием богатством и пышностью, приехала Клеопатра в Рим. Все вокруг знали, что она любовница Цезаря. Ей воздавались невероятные почести. Римляне, особенно римлянки, ненавидели её. Но не восхищаться этой женщиной было всё равно невозможно. Римские красавицы даже стали укладывать волосы как она.
У Цезаря» были очень честолюбивые планы на жизнь, в которых Клеопатре было отведено особое место. Великий римский правитель планировал завоевать полмира. Естественно, мириться с республиканским строем честолюбивый диктатор был не намерен вовсе. Он говорил об этом так: «Республика — ничто, пустое имя без тела и облика».
Клеопатра рассчитывала стать супругой будущего властелина мира.
Он собирался стать императором и жениться на Клеопатре. Та была в курсе планов возлюбленного и приехав в Рим, находилась там, ожидая пока Цезарь начнёт их воплощать. Но этому не суждено было сбыться: в результате заговора Цезаря убили. Клеопатре пришлось вернуться в Египет и удовлетвориться тем, что она имела.
8. Секреты привлекательности царицы Клеопатры
Эта женщина никогда не терялась в толпе себе подобных. Даже тех, кто был намного красивее её. Клеопатра обладала невероятным обаянием и неповторимым шармом. К тому же она умела ухаживать за собой. Царица принимала молочные ванны, пользовалась различными скрабами, шампунями на основе яичных желтков и мёда. Клеопатра знала толк в благовониях. Она умела грамотно подбирать ароматы для определённых целей.
Плутарх говорил, что Клеопатра не та, в кого можно влюбиться с первого взгляда, её привлекательность совершенно иного рода.
Плутарх писал о Клеопатре, что та была невероятно обаятельна, хоть и не красива в классическом понимании этого слова. Он говорил, что её невозможно забыть. У царицы был настолько чарующий голос, что она просто завораживала собеседника.
9. Скандальные романы Клеопатры
Оба любимых мужчины Клеопатры были женаты, у них были дети. Несмотря на это, женщине удалось легко влюбить в себя, как Цезаря, так и его преемника, Марка Антония. Последний даже женился на ней.
Самые прекрасные женщины и талантливейшие актрисы воплощали образ Клеопатры в кинематографе.
Чтобы произвести на Марка Антония впечатление, Клеопатра для их первой встречи оделась греческой богиней Афродитой. Она прибыла на встречу на корабле, украшенном, как обитель богов. Марк Антоний пал к её ногам, как спелый плод. Она стала ему не только любовницей, но и верной соратницей. Они всё делали вместе.
10. Дети Клеопатры
У египетской царицы было четверо детей. Первенец, отцом которого являлся, скорее всего, Цезарь, и трое от Марка Антония. Близнецы, которых Клеопатра родила своему римскому супругу, носили имена, в переводе значившие Солнце и Луна.
После смерти Клеопатры, Птолемей XV Цезарион был казнён приёмным сыном Цезаря, Октавианом. Остальные дети были отправлены на воспитание в Рим. Дочь впоследствии вышла замуж за мавританского правителя, а что случилось с мальчиками, история умалчивает.
11. Крах Клеопатры и Марка Антония
Из-за связи Марка Антония с Клеопатрой, в Риме его сочли предателем. Ведь он действительно зашёл слишком далеко: стал раздавать своим детям римские земли. Октавиан огласил в римском сенате завещание Марка Антония, где тот признавал Цезариона наследником Египта, а своих детей от Клеопатры, наследниками других земель, принадлежащих Римской империи. Это возымело эффект разорвавшейся бомбы!
Сенат разрешил собрать войско и отправиться на войну с Египтом, в лице Марка Антония и Клеопатры. Знаменитая морская битва Марка Антония и Октавиана закончилась поражением. Хотя, казалось бы, перевес сил был в сторону Марка Антония. Клеопатра по непонятным причинам отозвала свой флот с поля боя и любовник, не объясняя ничего своим воинам, бежал за ней. Так бездарно он упустил победу из своих рук.
12. Марк Антоний и Клеопатра умерли вместе
Чета договорилась между собой о том, что если их постигнет поражение, они вместе покончат с собой. Марк Антоний бросился на свой меч. Клеопатра, предположительно, воспользовалась змеиным ядом.
Смерть Клеопатры.
Клеопатру закрыли со служанками в комнате, Октавиан угрожал ей, что расправится с её детьми, если та умрёт. Но царица всё же решилась убить себя. Римляне посчитали, что змею пронёс слуга в сосуде со смоквами. Историки же склоняются к версии о том, что у Клеопатры в причёске была полая шпилька с ядом.
13. Могила Клеопатры и Марка Антония
Клеопатра написала Октавиану письмо с просьбой похоронить их вместе с Марком Антонием. Октавиан был невероятно разгневан, ведь смерть женщины лишила его триумфа.
Место захоронения Марка Антония и царицы Клеопатры пока точно не известно. Существуют только предположения.
Необыкновенная женщина Клеопатра, таким образом, стала последней царицей Египта и представительницей династии Птолемеев. После её гибели Египет потерял свой суверенитет и стал римской провинцией. Со смертью Клеопатры пала и могущественная египетская цивилизация.
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